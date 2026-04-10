Jak zaprojektować mieszkanie na wynajem?

78-metrowe mieszkanie w Dolnym Sopocie przeszło generalny remont, którego celem było uporządkowanie przestrzeni i nadanie jej spójnego charakteru. Wnętrze zaprojektowano pod konkretny cel: ma się dobrze wynajmować i wyróżniać wśród podobnych ofert. Dlatego decyzje projektowe nie są przypadkowe. Najważniejsze z nich to układ i liczba pomieszczeń. Trzy sypialnie i dwie łazienki na tym metrażu to układ, który pozwala wynajmować mieszkanie zarówno grupie znajomych, jak i rodzinie. To bezpośrednio wpływa na potencjalny dochód.

Spójna kolorystyka – niebieski jako motyw przewodni

Projekt autorstwa Anny Marii Sokołowskiej od początku zakładał połączenie funkcjonalności z estetyką nawiązującą do klimatu kamienic. Wnętrze miało być wyraziste, ale nieprzerysowane – tak, by dobrze się w nim mieszkało, a jednocześnie wyróżniało się na tle innych realizacji.

Najbardziej charakterystycznym elementem mieszkania jest konsekwentnie poprowadzony kolor. Niebieska ściana zaczyna się już przy wejściu i prowadzi przez korytarz aż do dalszej części mieszkania. Ten sam odcień pojawia się także w kuchni, jadalni oraz jednym z pokoi, dzięki czemu wnętrze zyskuje wyraźny rytm i spójność. Dla równowagi zastosowano białe ściany oraz drewnopodobną okładzinę, która ociepla całość. Niebieski motyw przewodni porządkuje wnętrze i dobrze wygląda na zdjęciach – a to kluczowe przy ogłoszeniach o wynajmie.

Korytarz zamyka tapeta z motywem palm, która pełni nie tylko funkcję dekoracyjną, ale też optycznie skraca długą przestrzeń.

Autor: Katarzyna Seliga-Wróblewska, Marcin Wróblewski/Fotomohito, projekt: Anna Maria Sokołowska/ Materiały prasowe

Otwarta strefa dzienna – więcej światła i przestrzeni

Wejście do mieszkania prowadzi bezpośrednio do części dziennej, w której połączono salon, kuchnię i jadalnię. To rozwiązanie pozwoliło lepiej wykorzystać dostępny metraż i otworzyć wnętrze na światło dzienne. To także rozwiązanie, które cenią osoby wynajmujące mieszkania – wnętrze wydaje się większe, a układ jest bardziej elastyczny.

Kuchnia w tym sopockim mieszkaniu to harmonijne połączenie klasycznej elegancji starej kamienicy z nowoczesnym designem. Niebieski kolor zabudowy meblowej nawiązuje do nadmorskiego klimatu Sopotu. Jasna, marmurowa ściana nad blatem i biały okap cylindryczny dodają lekkości i optycznie powiększają przestrzeń.

Stół jadalniany z jasnego drewna otaczają tapicerowane krzesła w odcieniach błękitu i szarości, tworząc przytulną strefę. Nad stołem zawieszono dużą lampę z plecionki rattanowej w formie organicznych, unoszących się kształtów – prawdziwy designerski akcent, który dodaje lekkości i przywołuje skojarzenia z nadmorskimi trawami czy falami.

Salon jest niewielki, utrzymany w spokojnej, stonowanej kolorystyce. Dominują tu różne odcienie szarości: głęboki grafit narożnika, delikatny popiel fotela oraz neutralna biel ścian z klasyczną sztukaterią, która subtelnie podkreśla historyczny charakter kamienicy.

Duże okno z szarymi zasłonami wpuszcza mnóstwo naturalnego światła, a obok niego stanął przytulny, tapicerowany fotel w jasnym szarym odcieniu. Rattanowy kinkiet marki Aromas del Campo, subtelnie rozprasza światło, tworzą ciekawą grę cieni i podkreślają klimat wypoczynkowej strefy.

Całość dopełnia duża, czarno-biała fotografia w prostej ramie. Drewniana podłoga w jodełkę i subtelne dodatki (czarne wazony, ceramika) tworzą spójną, elegancką i bardzo relaksującą przestrzeń.

Detale i oświetlenie – budowanie klimatu wnętrza

W projekcie dużą rolę odgrywa oświetlenie. Zastosowano zarówno nowoczesne kinkiety, jak i elementy z naturalnych materiałów, które rozpraszają światło i tworzą przyjemną atmosferę. To właśnie takie detale nadają wnętrzu charakter i sprawiają, że przestrzeń jest bardziej "miękka" w odbiorze. Uzupełnieniem są starannie dobrane elementy wykończenia, w tym osprzęt elektryczny marki Kontakt-Simon o spójnym wyglądzie.

Trzy sypialnie i dwie łazienki – funkcjonalność w praktyce

Na stosunkowo niewielkiej powierzchni udało się wydzielić trzy sypialnie oraz dwie łazienki. Układ pomieszczeń jest elastyczny – jedno z nich może pełnić funkcję gabinetu lub pokoju gościnnego. Pierwsza z sypialni zachwyca tropikalnym klimatem – ścianę za łóżkiem zdobi zielona tapeta z liśćmi palm, a całość utrzymana jest w szałwiowych odcieniach zieleni, uzupełnionych naturalnym drewnem i efektowną plecioną lampą rattanową.

Druga sypialnia utrzymana jest w spokojnym, pudrowym błękicie z graficzną czarno-białą tapetą w motyw leśny i dużą, wbudowaną szafą w kolorze ścian, co nadaje wnętrzu elegancki i spójny charakter.

Trzecia, najbardziej romantyczna, urządzona jest w ciepłym pudrowym różu z kontrastowym, bordowym zagłówkiem i szarą tapetą w chmury – tworzy przytulną i kobiecą atmosferę. Dzięki tak zróżnicowanej kolorystyce i stylistyce mieszkanie oferuje przyszłym lokatorom nie tylko wygodę, ale także możliwość wyboru wnętrza, w którym naprawdę czują się "u siebie".

W mieszkaniu znajdują się dwie łazienki, każda urządzona w zupełnie innym, ale równie efektownym stylu. Szczególną uwagę zwraca łazienka przy wejściu, która ma nieregularny, trójkątny kształt. Utrzymana jest w nowoczesnym, nieco surowym klimacie. Dominują w niej płytki imitujące szary marmur z wyraźnym użyleniem oraz drewniane elementy wykończeniowe. Zamiast tradycyjnego lustra nad umywalką zamontowano duże lustro na całą szerokość ściany, a nad nim zawieszono efektowną, podwójną lampę w formie okręgu z ażurowym kloszem. Przestronny prysznic walk-in z czarnymi akcentami i ukrytym oświetleniem dopełnia nowoczesnego, eleganckiego wyglądu tej łazienki.

Druga z nich to prawdziwa oaza spokoju z dominującą, dużą tapetą w czarno-zielonym motywie egzotycznej roślinności i kaktusów. Pod tapetą biegnie drewniana okładzina, a centralnym elementem jest szeroka szafka łazienkowa w jasnym drewnie z białym blatem oraz okrągłe, podświetlane lustro. Obok znajduje się wygodna wanna.

Nowoczesność z odniesieniem do kamienicy

Projekt nie jest rekonstrukcją historycznego wnętrza, ale jego współczesną interpretacją. Kolorystyka, proporcje i materiały subtelnie nawiązują do charakteru kamienicy, jednocześnie odpowiadając na potrzeby współczesnych użytkowników.

Efektem jest przestrzeń dopracowana, harmonijna i wyrazista, w której każdy element ma swoje miejsce i uzasadnienie.

78 m² w sopockiej kamienicy – zobacz całe mieszkanie krok po kroku

14

