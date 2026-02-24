Murator Remontuje: Wymiana silikonu wokół brodzika (porada) Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Połączenie dwóch mieszkań o powierzchni 30 i 80 m

Oto mieszkanie przy ulicy Kolejowej w Warszawie, projekt Zuzanny Woźniak z pracowni WOZ.design, która wraz z Bernardem Perytem stworzyła tu przestrzeń łączącą funkcjonalność i styl industrialny, ale w przytulnej wersji.

Mieszkanie o powierzchni 110 metrów kwadratowych powstało z połączenia dwóch lokali o metrażu 30 i 80 m². Wnętrza miały sprostać nietypowym wymaganiom dwóch braci, którzy chcieli połączyć wspólne zamieszkanie i częste przyjmowanie gości z zachowaniem prywatnej strefy dla każdego z nich.

Wnętrze w stylu industrialnym - wersja soft

Wnętrze mieszkania utrzymane jest w stylu industrialnym, inspirowanym charakterem okolic pobliskiego Dworca Zachodniego. Dominują tu stalowe przeszklenia, industrialne lampy i detale takie jak dworcowy zegar na regale. Bazowa kolorystyka jest spokojna i neutralna, przełamana subtelnymi, kolorowymi akcentami, które ocieplają przestrzeń i dodają jej przytulności.

Centralną częścią mieszkania jest przestrzeń dzienna obejmująca hol, salon z aneksem kuchennym oraz pokój gościnny. Dzięki wyburzeniu ściany i zastosowaniu industrialnego przeszklenia pokój gościnny pełni jednocześnie trzy funkcje: sypialni, jadalni i przestrzeni do gier VR lub ćwiczeń.

Mieszkanie dla dwóch braci

Połączenie dwóch mieszkań i stworzenia strefy wspólnej oraz dwóch prywatnych przypomina rozwiązania stosowane np. Szwajcarii, zgodnie z ideą colivingu. Projekt łączy funkcjonalność, nowoczesne technologie i sztukę w sposób, który odpowiada potrzebom mieszkańców, tworząc przestrzeń praktyczną, ale nie pozbawioną charakteru.

Mięsista zasłona pozwala zachować prywatność nocującym gościom, a zastosowanie mebli rozkładanych sprawia, że powstała przestrzeń jest funkcjonalna. Każdy z braci posiada własną strefę prywatną z sypialnią, gabinetem, garderobą i łazienką, co zapewnia autonomię i komfort w codziennym życiu. Nietypowym elementem jest brak telewizora w salonie. Zamiast niego zastosowano bezprzewodowy rzutnik wyświetlający obraz na sufit, co pozwala oglądać filmy na leżąco, tworząc wyjątkowe doświadczenie wizualne. Zuzanna Woźniak z WOZ.design wprowadziła również nowoczesne rozwiązania smart home, m.in. system LED w przedpokoju, informujący np. o pełnym koszu na śmieci, czy LED nad drzwiami gabinetów sygnalizujący obecność mieszkańców na callu.

Sztuka Magdaleny Lenartowicz we wnętrzu

Integralnym elementem projektu stała się sztuka Magdaleny Lenartowicz. Jej obrazy wprowadzają do tego wnętrza światło i emocje, doskonale ocieplając industrialną przestrzeń i tworząc przytulną atmosferę w salonie.

Na sztukę Magdaleny Lenartowicz natrafiłam parę lat temu. Działa na mnie niczym plaster na duszę – wprowadza spokój i ciepło, których potrzebowało to wnętrze - mówi architektka.

i Autor: Pion Poziom/ Materiały prasowe Mieszkanie projektu WOZ. design na Kolejowej, Warszawa

Jakie materiały wykorzystano we wnętrzu?

W projektowanym mieszkaniu wykorzystano:

fornir dębowy,

lakierowane fronty z ryflowaniami,

blaty z konglomeratu,

płytki oraz panele podłogowe, wybrane z myślą o planowanych w domu zwierzętach

Meble pochodzą od IWC Home, Lenart Meble i VOX, a dodatki, takie jak dywany Carpets & More, przeszklenia Ferwor czy oświetlenie Maxlight, Nowodvorski i Italux.

Zobacz też: przebudowa domu kostki w stylu industrialnym. Zdjęcia

8