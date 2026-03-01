Zbigniew Juroszek. Klienci już nie chcą kupować dziury w ziemi. Od pierwszego osiedla sprzed 28 lat do wieżowców w centrum Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Apartament na Kabatach projektu Artewizjon

Są wnętrza, które imponują skalą i takie, które uwodzą od pierwszego wejrzenia - tak opisują swój projekt architekci, określając 138-metrowy apartament na warszawskich Kabatach jako "zmysłowy". Do tego warto dodać jeszcze słowa: konsekwencja, proporcje, precyzyjnie dobrane meble.

Apartament, zaprojektowany przez Annę Błaszczyk, właścicielkę pracowni Artewizjon, to współczesna odsłona stylu quiet luxury. Wyrafinowaną, ale powściągliwą, luksusową i wolną od ostentacji.

Punktem wyjścia do stworzenia koncepcji projektu tych wnętrz był czytelny podział na strefę dzienną i prywatną oraz maksymalne wykorzystanie przestrzeni do przechowywania. Apartament obejmuje aż dwanaście pomieszczeń, a jego układ został przeprojektowany, wydzielając nowy gabinet, powiększoną o garderobę strefę master, zoptymalizowaną łazienkę i dodatkowy schowek gospodarczy - opisują architekci wnętrz.

Zaokrąglone ściany, czyli płynność we wnętrzu

Zaokrąglone ściany i miękko poprowadzone zabudowy wprowadzają tu płynność. Poszczególne wnętrza nie kończą się ostrymi liniami, raczej łagodnie przechodzą z jednej funkcji w drugą. To architektura, która nie dominuje, raczej dyskretnie towarzyszy na co dzień domownikom.

Paletę kolorystyczną apartamentu zbudowano w oparciu o szlachetne barwy ziemi; zieleń, karmelowe brązy, złamane beże i czerń, budujące tło dla pozostałych faktur.

Wyspa kuchenna - granit o nasyconej barwie

Materiałem, który definiuje całość, jest granit „Kaktus” o głębokiej, nasyconej barwie z rysunkiem czerni i brązu. To monumentalna, ciemnozielona wyspa kuchenna. „Rzeźbiarskie” centrum dowodzenia strefy dziennej równoważą delikatne hokery, fornirowane zabudowy oraz ciepła, drewniana podłoga.

Czytaj też:

Luksusowa kuchnia 2026. Postaw na te materiały

Strefę prywatną zaprojektowano jak butikowy apartament hotelowy. Tapeta została oprawiona w ramy niczym wielkoformatowe grafiki. Sztukaterie i lustra multiplikują światło. Centralnym punktem sypialni jest łóżko tapicerowane, wpisujące się w zieloną tonację wnętrza. To mebel, który nie dominuje - choć jest duży.

- Jakość materiałów i precyzja detalu dopełniają koncepcję „quiet luxury”. Przy kamiennej wyspie w kuchni stanęły również jasne hokery, lekkie wizualnie. Ich miękka tapicerka i dopracowane wykończenie równoważą monumentalność kamienia, tworząc dialog między naturą a designem - opisują architekci.

Dyskretny luksus formy

W strefie dziennej są stół, krzesła i stoliki pomocnicze - dominują eleganckie linie i subtelny rysunek metalu. Nad stołem jest lampa - świetlna instalacja. W salonie stoi miękka sofa.

Toaletka w sypialni robiona na zamówienie

Apartament wyróżnia się także elementami projektowanymi indywidualnie: zaobloną drewnianą toaletką w sypialni, przeszkloną witryną z podświetlanym fornirem kamiennym, zabudowami garderobianymi czy lustrami.

- Największym wyzwaniem realizacyjnym była precyzyjna koordynacja kamiennej wyspy oraz stolarskich detali - przyznaje architektka.

Zobacz też: Luksusowe domy na kółkach

16