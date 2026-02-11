Armatura łazienkowa – od misy ustępowej po kompletne wyposażenie

Armatura łazienkowa to nie tylko funkcjonalność, ale i estetyka oraz higiena w codziennym użytkowaniu. Misa ustępowa, jako centralny element toalety, ewoluowała od prostych modeli stojących do zaawansowanych wiszących z technologią bezkołnierzową (rimless), która ułatwia czyszczenie i oszczędza wodę – spłukiwanie zużywa nawet 3-6 l zamiast 9 l w starszych systemach.

Wybór modelu zależy od rozmiaru łazienki, stylu (nowoczesny minimalizm czy klasyka) i montażu: stojący kompakt jest prosty w instalacji, wiszący oszczędza miejsce, a podwieszany ukrywa instalacje. Inne elementy armatury, jak stelaże podtynkowe (od 300 zł w OBI) czy deski wolnoopadające (100-300 zł), dopełniają zestaw. W tym artykule skupiamy się na cenach misek ustępowych w lutym 2026, opartych na ofertach marketów budowlanych salonów dedykowanych i platform online. Dane pochodzą z aktualnych katalogów i porównywarek cen.

Ceny mis ustępowych - luty 2026

Misy ustępowe stojące – klasyka dla większych łazienek

Misy ustępowe stojące, często w formie kompaktów z wbudowanym spłuczką, to tradycyjne rozwiązanie idealne do większych pomieszczeń, gdzie liczy się stabilność i prosty montaż bez dodatkowych stelaży. Są łatwe w instalacji i dostępne w kształtach owalnych lub prostokątnych, z opcją bezkołnierzową dla lepszej higieny.

Ceny misek ustępowych stojących w październiku 2025 zaczynają się od 200 zł w marketach (np. Cersanit Caspia za 799 zł z deską) czy Merlin Roca Legacy BTW to 999 zł. W salonach ceny stojących misek zaczynają się od 400 zł za podstawowe modele oraz przyścienna - 999 zł. Online na Ceneo najniższa oferta to 250 zł za Cersanit, a na portalach sprzedażowych promocje schodzą do 220 zł za zestawy z deską.

Misy ustępowe wiszące – nowoczesność i oszczędność miejsca

Misy ustępowe wiszące montowane na stelażu podtynkowym to hit małych łazienek – unoszą się nad podłogą, ułatwiając sprzątanie i optycznie powiększając przestrzeń. Dostępne w wariantach kompaktowych lub slim, z funkcjami jak spłukiwanie wirowe czy CleanOn dla antybakteryjnej powierzchni.

Ceny misek ustępowych wiszących w październiku 2025 wahają się od 110 zł za podstawową Cersanit online (np. Larga Oval CleanOn) do 899 zł za Cersanit Caspia z deską. W marketach wiszące modele Cersanit Arteco to ok. 300-500 zł, a w Leroy Merlin od 400 zł. Salony oferują Gap Round Rimless za 539 zł, a Koło – od 350 zł w dedykowanych sklepach. Średnia to 250-600 zł.

Misy ustępowe podwieszane – elegancja ukryta w ścianie

Misy ustępowe podwieszane, instalowane w zabudowie kartonowo-gipsowej, to wybór dla miłośników minimalistycznego designu – widoczna jest tylko misa i deska, co maskuje rury i spłuczkę. Idealne do łazienek w stylu loftowym, z regulowaną wysokością montażu (40-45 cm dla komfortu).

Ceny misek ustępowych podwieszanych w październiku 2025 zaczynają się od 248 zł za promocyjny model Solider Bella (z deską) czy Corciano biała to ok. 400 zł. Inną propozycją jest Geberit Rekord Rimfree za 849 zł. W salonach Cersanit City z deską to 799 zł. Online zakres cenowy to 300-900 zł, z bestsellerami poniżej 400 zł.

Porównanie aktualnych cen do lutego 2025

W lutym 2025 ceny misek ustępowych były zbliżone, ale o 5-10% niższe ze względu na mniejsze promocje sezonowe. Ogółem ceny misek ustępowych wzrosły minimalnie (średnio 7%), ale rabaty w marketach i online (np. Allegro Days) niwelują różnicę, czyniąc zakupy w 2026 równie opłacalnymi. Warto monitorować wyprzedaże, by zaoszczędzić.

