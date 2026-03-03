To już koniec tych wnętrzarskich hitów. 9 trendów, które w 2026 roku są oficjalnie passé

Zmiany w aranżacji wnętrz przyspieszają z roku na rok, a cykl życia trendów jest dziś krótszy niż kiedykolwiek wcześniej. To, co jeszcze trzy, cztery lata temu uchodziło za synonim nowoczesności i dobrego gustu, obecnie bywa odbierane jako przewidywalne, pozbawione charakteru, po prostu nudne. Wpływ mediów społecznościowych, gotowych inspiracji z katalogów oraz masowa dostępność podobnych produktów sprawiły, że wiele mieszkań zaczęło wyglądać niemal identycznie.

W 2026 roku wyraźnie widać zwrot w stronę autentyczności, jakości i wnętrz spersonalizowanych, tworzonych "pod człowieka". Projektanci podkreślają, że najważniejsze stają się trwałość materiałów, funkcjonalność oraz dopasowanie przestrzeni do stylu życia domowników. Sprawdzamy, które trendy wyraźnie tracą na znaczeniu – i czym warto je zastąpić, jeśli planujesz remont lub metamorfozę wnętrza.

Szarość totalna – koniec ery chłodnych, jednolitych wnętrz

Na pierwszy ogień idzie Jej Wysokość Szarość. Przez ostatnią dekadę to ta barwa była absolutną królową polskich mieszkań. Szare ściany, grafitowe kanapy (ja także nie oparłam się magicznej sile koloru szarego), popielate zasłony i jasnoszare panele podłogowe tworzyły bezpieczne, neutralne tło dla codziennego życia. Taka aranżacja miała być uniwersalna, ponadczasowa i łatwa do sprzedaży w przypadku ewentualnej zmiany właściciela. Problem w tym, że w praktyce wiele takich wnętrz zaczęło wyglądać chłodno i bezosobowo, szczególnie w naszym klimacie, gdzie przez większą część roku brakuje naturalnego światła.

Co zamiast? W 2026 roku projektanci coraz częściej odchodzą od monochromatycznych, chłodnych palet. Zamiast nich proponują ciepłe odcienie beżu, piasku, karmelu czy złamanej bieli, które lepiej odbijają światło i budują przytulną atmosferę. Szarość nie znika całkowicie, ale przestaje dominować. Staje się dodatkiem, a nie bazą całej aranżacji. Wnętrza mają być bardziej "ludzkie" – miękkie, zróżnicowane tonalnie i bliższe naturze.

Białe kuchnie bez charakteru

Biała kuchnia przez lata była symbolem nowoczesności, czystości i dobrego smaku. Deweloperzy chętnie pokazywali takie realizacje w mieszkaniach pokazowych, a producenci mebli oferowali dziesiątki wariantów białych frontów – na wysoki połysk lub w macie, gładkich i frezowanych. Efekt był przewidywalny: ogromna liczba kuchni zaczęła wyglądać niemal identycznie, niezależnie od metrażu czy budżetu inwestora.

Co zamiast? Projektanci odchodzą od totalnej bieli na rzecz bardziej zróżnicowanych kompozycji. Coraz większą popularnością cieszą się fronty w odcieniach oliwkowych czy kaszmirowych, często zestawione z naturalnym drewnem lub kamiennym blatem. Projektanci podkreślają, że kuchnia ma być sercem domu, a nie sterylnym laboratorium. Pojawia się więcej faktur, matowych wykończeń i subtelnych detali, które nadają przestrzeni indywidualny charakter.

i Autor: Mariusz Bykowski Biała kuchnia

Otwarte półki w kuchni – mniej praktyczne, niż się wydawało

Pozostajemy w kuchni. Otwarte półki miały być lekką, designerską alternatywą dla tradycyjnej zabudowy. W inspiracjach wyglądały świetnie: równo ustawione talerze, szklane słoje z makaronem, starannie dobrane dodatki. W praktyce jednak szybko okazało się, że takie rozwiązanie wymaga dużej dyscypliny i regularnego sprzątania. Kurz, tłuszcz i wizualny chaos sprawiały, że efekt daleki był od katalogowego ideału.

Co zamiast? W 2026 roku wraca potrzeba porządku i funkcjonalności. Trwa trend na pełną zabudowę do sufitu, która maksymalnie wykorzystuje przestrzeń i pozwala ukryć codzienne przedmioty. Otwarta ekspozycja pozostaje, ale w bardziej przemyślanej formie – na przykład jako pojedyncza witryna lub wnęka podświetlona ciepłym światłem. Estetyka wciąż jest ważna, jednak nie kosztem wygody użytkowania.

Nadmierny minimalizm – wnętrza jak showroom

Minimalizm w swojej skrajnej wersji przez lata uchodził za oznakę luksusu i dobrego gustu. Puste blaty, brak dekoracji, ograniczona liczba mebli i stonowana kolorystyka miały świadczyć o świadomym podejściu do projektowania. W praktyce jednak wiele takich wnętrz przypominało showroom lub apartament na wynajem krótkoterminowy – estetyczny, ale pozbawiony życia. Obecnie coraz wyraźniej widać zmęczenie taką estetyką, dom ma być miejscem odpoczynku, a nie minimalistyczną scenografią do zdjęć.

Co zamiast? W aranżacjach pojawia się więcej tekstyliów, warstwowe oświetlenie, obrazy, książki i przedmioty z historią. Personalizacja staje się ważniejsza niż rygorystyczne trzymanie się zasad "mniej znaczy więcej". Minimalizm ewoluuje w kierunku tzw. ciepłego minimalizmu – uporządkowanego, ale przytulnego.

Industrialne wnętrza z czarną stalą

Styl industrialny zdominował wiele wnętrz. Czarne metalowe profile, przeszklone ścianki, beton architektoniczny i surowe lampy inspirowane halami fabrycznymi stały się synonimem nowoczesności. Problem pojawił się wtedy, gdy rozwiązania typowe dla loftów zaczęto bezrefleksyjnie przenosić do niewielkich mieszkań w blokach, które mają 2,55 m wysokości. W 2026 roku surowy industrial w swojej najbardziej dosłownej formie wyraźnie traci na popularności.

Co zamiast? Zastępują go wnętrza łączące metal z drewnem, kamieniem i miękkimi tkaninami. Czerń nie znika całkowicie, ale przestaje być dominującym kolorem konstrukcyjnym. Pojawia się więcej zaokrągleń, łuków i organicznych kształtów, które łagodzą przestrzeń i sprawiają, że staje się ona bardziej przyjazna w codziennym użytkowaniu.

i Autor: Yevhenii Podshyvalov/ Getty Images

Lamele na ścianach – trend się przejadł

Lamele były jednym z tych trendów, który błyskawicznie trafił na salony – dosłownie. Paski drewna lub MDF-u zamontowane na ścianach w salonie, sypialni czy łazience miały dodać elegancji i tekstury powierzchniom, które wcześniej wyglądały zbyt płasko. Początkowo efekt był imponujący, szczególnie w wersji z ciepłym oświetleniem LED. Niestety – z czasem lamelowe ściany zaczęły pojawiać się tak często, że ich uniwersalny "look" opatrzył się.

W praktyce projektowej okazuje się też, że lamelowe okładziny są trudne w utrzymaniu i często przyciągają kurz. W połączeniu z powtarzalnością wzorów trend zaczyna wyglądać bardziej jak obowiązkowy element katalogowy niż odważny projekt aranżacyjny.

Co zamiast? Projektanci coraz chętniej proponują tynki strukturalne, mikrocement, tapety o wyrazistych fakturach lub indywidualne rozwiązania artystyczne – malowane ściany z motywami, murale czy dekoracje wykonane ręcznie, które nadają wnętrzu unikalny charakter.

Beton architektoniczny – surowość, która straciła świeżość

Kilka lat temu beton architektoniczny był ucieleśnieniem nowoczesności – surowy, chłodny, minimalistyczny. Świetnie prezentował się w dużych przestrzeniach salonowych czy loftowych kuchniach. Jednak w praktyce wnętrza z dominującym betonem często wyglądają na zimne i mało przyjazne w codziennym użytkowaniu. Beton, podobnie jak szarość totalna, był wdzięcznym materiałem do fotografii aranżacyjnych, ale w realnym życiu bywa … trudny w odbiorze.

Dziś odchodzi się od betonowych ścian i sufitów jako głównego elementu dekoracyjnego. Zamiast tego projektanci proponują łączenie surowych materiałów z ciepłymi akcentami: drewnem, tkaninami oraz kolorami ziemi, co daje bardziej przyjazny i zbalansowany efekt. Beton w wersji minimalistycznej pojawia się już jedynie jako punktowy detal, a nie dominująca powierzchnia.

Co zamiast? Okładziny kamienne (fornir kamienny) o miękkich odcieniach, ręcznie wykonywane tynki, strukturalne powierzchnie i materiały, które współgrają ze światłem. Nie słabnie moda na tapety: abstrakcyjne, z motywami inspirowanymi strukturą kamienia, naturalnym rysunkiem drewna, dużymi liśćmi oraz geometrycznymi układami. Pojawiają się także pejzaże lasu, gór i jezior, organiczne fale czy motywy architektoniczne 3D.

i Autor: Getty Images W przypadku betonu architektonicznego do wyboru mamy: wzory, fakturę, teksturę, wersję 3D lub płaską

Sztuczne materiały udające naturalne

Rosnąca świadomość ekologiczna i większa dostępność wysokiej jakości materiałów sprawiają, że coraz mniej osób akceptuje kompromisy w postaci plastikowych imitacji drewna czy kamienia. O ile kilka lat temu liczyła się przede wszystkim cena i efekt wizualny, dziś klienci pytają o trwałość, pochodzenie surowców i możliwość recyklingu.

Co zamiast? W 2026 roku wyraźnie rośnie zainteresowanie autentycznymi materiałami – drewnem, ceramiką, kamieniem czy tkaninami naturalnymi. Nawet jeśli oznacza to wyższy koszt początkowy, inwestorzy traktują takie rozwiązania jako długofalową inwestycję. Wnętrza mają starzeć się z klasą, a nie tracić atrakcyjność po kilku sezonach. To właśnie trwałość i jakość stają się nowym wyznacznikiem dobrego stylu.

Wysokie listwy przypodłogowe – nie taki hit, jak myślano

Jeszcze niedawno wysokie listwy przypodłogowe były jednym z najbardziej pożądanych detali architektonicznych. Miały dodać elegancji, optycznie "podnieść" ściany oraz stworzyć ramę dla aranżacji. W katalogach wnętrzarskich wyglądały świetnie, ale w praktyce często okazywały się mało praktyczne – zwłaszcza w mniejszych mieszkaniach, gdzie zabierają cenną przestrzeń wizualną i optycznie "ciągną" ściany w dół.

W 2026 roku zauważalny jest zwrot w kierunku listw przypodłogowych o niskim profilu lub ich całkowitego braku, na rzecz rozwiązań minimalistycznych i bardziej ergonomicznych. Wielu projektantów podkreśla, że wnętrza nie potrzebują już „ramy” w postaci wyszukanych listw, jeśli cała aranżacja jest spójna i dobrze przemyślana.

Co zamiast? Listwy o niskim profilu dopasowane kolorystycznie do ściany, dyskretne i minimalistyczne aluminiowe listwy łączące podłogę ze ścianą, oraz zlicowane ze ścianą, tzw. listwy ukryte.

Lastryko – efektowny, ale zbyt dominujący

Lastryko przez kilka sezonów było jednym z najbardziej rozpoznawalnych wnętrzarskich elementów. Pojawiało się w postaci płytek podłogowych, blatów kuchennych, parapetów, a nawet w dekoracyjnych dodatkach. Jego zaletą była względna trwałość i możliwość uzyskania oryginalnego efektu z drobnych, kolorowych kawałków kamienia zatopionych w spoiwie. Jednak nadużywanie lastryka sprawiło, że przestrzenie przestały być indywidualne – wiele mieszkań zaczęło wyglądać, jakby było zaprojektowane według tego samego szablonu.

Projektanci podkreślają, że lastryko nadal może być ciekawym akcentem, ale w znacznie bardziej subtelnej formie i odpowiednio zbilansowanej kompozycji. Zbyt duże powierzchnie pokryte tym materiałem potrafią przytłoczyć wnętrze i wizualnie je pomniejszyć, szczególnie w mniejszych pomieszczeniach.

Co zamiast? Coraz częściej sięga się po kamień naturalny o delikatnym użyleniu, trawertyn czy spieki kwarcowe o bardziej stonowanym rysunku. Te materiały oferują podobny efekt wizualny, ale bez dominowania przestrzeni.

i Autor: serwis prasowy marki Tile Mountain/ Materiały prasowe Płytka ceramiczna Terazzo marki Tile Mountain

