Cennik ocieplenia poddasza 2026 – wełna vs styropian. Kto wygrywa?

Debata Muratora: Czyste powietrze Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Zalety i wady ocieplenia poddasza styropianem oraz wełną mineralną

Ocieplenie poddasza styropianem to popularne rozwiązanie ze względu na niską cenę i prostotę montażu. Styropian charakteryzuje się doskonałą izolacyjnością termiczną, jest lekki i łatwy w obróbce, co skraca czas pracy. Dobrze sprawdza się na płaskich stropach lub prostych konstrukcjach dachowych. Minusem jest jednak niższa paroprzepuszczalność, co może prowadzić do kondensacji wilgoci przy błędach w wentylacji. Dodatkowo styropian jest łatwopalny i oferuje słabszą ochronę akustyczną w porównaniu do innych materiałów.

Wełna mineralna z kolei zapewnia znacznie lepszą paroprzepuszczalność, dzięki czemu ściany „oddychają” i minimalizuje ryzyko pleśni. Jest niepalna, świetnie tłumi dźwięki i ma wysoką odporność na temperatury. To idealny wybór na skosy dachowe w użytkowym poddaszu. Wadami są wyższa cena, większa waga (wymaga solidnego rusztu) oraz konieczność precyzyjnej ochrony przed wilgocią podczas montażu. Oba materiały wymagają fachowego wykonania, ale wełna daje większą elastyczność w trudnych przestrzeniach.

Aktualne ceny ocieplenia poddasza wełną i styropianem w 2026 roku

Ocieplenie poddasza wełną mineralną 20 m²: 2800-3200 zł

Ocieplenie poddasza styropianem 20 m²: 1900-2300 zł

Ocieplenie poddasza wełną mineralną 30 m²: 4200-4800 zł

Ocieplenie poddasza styropianem 30 m²: 2900-3500 zł

Ocieplenie poddasza wełną mineralną 40 m²: 5600-6400 zł

Ocieplenie poddasza styropianem 40 m²: 3800-4600 zł

Ocieplenie poddasza wełną mineralną 50 m²: 7000-8000 zł

Ocieplenie poddasza styropianem 50 m²: 4800-5800 zł

Ocieplenie poddasza wełną mineralną 60 m²: 8400-9600 zł

Ocieplenie poddasza styropianem 60 m²: 5800-7000 zł

Ocieplenie poddasza wełną mineralną 80 m²: 11200-12800 zł

Ocieplenie poddasza styropianem 80 m²: 7800-9400 zł

Ocieplenie poddasza wełną mineralną 100 m²: 14000-16000 zł

Ocieplenie poddasza styropianem 100 m²: 9800-11800 zł

Ocieplenie poddasza wełną mineralną 120 m²: 16800-19200 zł

Ocieplenie poddasza styropianem 120 m²: 11800-14200 zł

Ocieplenie poddasza wełną mineralną 150 m²: 21000-24000 zł

Ocieplenie poddasza styropianem 150 m²: 14800-17800 zł

Ocieplenie poddasza wełną mineralną 200 m²: 28000-32000 zł

Ocieplenie poddasza styropianem 200 m²: 19800-23800 zł

Ocieplenie poddasza wełną mineralną 250 m²: 35000-40000 zł

Ocieplenie poddasza styropianem 250 m²: 24800-29800 zł

Porównanie ocieplenia poddasza styropianem i wełną – które lepsze?

Jeśli porónać oba materiały, styropian wypada korzystniej pod względem kosztów – oszczędność sięga nawet 30-40% w stosunku do wełny przy podobnej grubości izolacji. Wełna mineralna zyskuje jednak w długoterminowej eksploatacji dzięki lepszej wentylacji i odporności ogniowej, co przekłada się na wyższy komfort użytkowania poddasza. Ostateczny wybór zależy od priorytetów: budżet i prostota montażu przemawiają za styropianem, natomiast bezpieczeństwo i akustyka za wełną.

Na co zwrócić uwagę wybierając fachowca do ocieplenia poddasza?

Przy wyborze wykonawcy ocieplenia poddasza kluczowe jest doświadczenie w pracach na dachach skośnych i referencje z ostatnich realizacji. Sprawdź, czy firma posiada aktualne certyfikaty materiałowe oraz ubezpieczenie OC na wypadek błędów montażu. Warto poprosić o szczegółowy kosztorys z podziałem na materiał i robociznę oraz gwarancję minimum 24 miesiące. Unikaj ofert najtańszych bez możliwości obejrzenia poprzednich prac – solidny fachowiec zawsze proponuje bezpłatną wycenę na miejscu i doradza najlepsze rozwiązanie dopasowane do konstrukcji dachu.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

Przejdź do galerii: 9 metamorfoz starych domów, które robią wrażenie

29