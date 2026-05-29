Ceny elektronarzędzi 2026 – ile kosztują najpopularniejsze urządzenia w Polsce?

Do czego przydają się elektronarzędzia na budowie?

Elektronarzędzia od wielu lat stanowią podstawowe wyposażenie ekip budowlanych, remontowych i wykończeniowych. Dzięki nim możliwe jest szybkie wiercenie otworów, cięcie materiałów, szlifowanie powierzchni, mieszanie zapraw czy montaż konstrukcji. Współczesny sprzęt pozwala znacząco skrócić czas realizacji prac i zwiększyć ich dokładność. Zarówno podczas budowy domu, jak i drobnych remontów mieszkania trudno wyobrazić sobie pracę bez wydajnej wiertarki, szlifierki czy wkrętarki akumulatorowej.

Coraz większą popularnością cieszą się urządzenia akumulatorowe, które zapewniają mobilność i wygodę użytkowania. Na placach budowy najczęściej wykorzystywane są młotowiertarki, pilarki tarczowe, szlifierki kątowe, wyrzynarki oraz klucze udarowe. Wśród osób wykonujących remonty mieszkań dużym zainteresowaniem cieszą się także kompaktowe wkrętarki oraz multinarzędzia. Wybór odpowiedniego elektronarzędzia zależy przede wszystkim od rodzaju wykonywanych prac, częstotliwości użytkowania oraz oczekiwanej mocy urządzenia.

Aktualne ceny elektronarzędzi w Polsce 2026

Wiertarka udarowa – od 299 złWkrętarka akumulatorowa 18V – od 690 zł

Wkrętarka akumulatorowa premium – około 1090 zł

Młotowiertarka SDS – od 519 zł

Młotowiertarka profesjonalna – około 1299 zł

Młot udarowy – około 1540 zł

Szlifierka kątowa 125 mm – od 319 zł

Szlifierka kątowa akumulatorowa profesjonalna – około 1368 zł

Szlifierka kątowa 230 mm – około 679 zł

Piła szablasta – od 349 zł

Mieszarka do zapraw 1600 W – około 699 zł

Pilarka stołowa – około 2189 zł

Pilarka taśmowa – około 1845 zł

Wyrzynarka elektryczna – od 332 zł

Wyrzynarka profesjonalna – około 1240 zł

Ręczna pilarka tarczowa – około 676 zł

Multinarzędzie oscylacyjne – około 934 zł

Polerka akumulatorowa – około 738 zł

Kompresor akumulatorowy – około 499 zł

Frezarka do krawędzi – około 344 zł

Podane ceny pochodzą z aktualnych ofert sklepów i porównywarek dostępnych w Polsce w 2026 roku. Warto pamiętać, że koszt urządzeń może różnić się w zależności od parametrów technicznych, wyposażenia zestawu oraz rodzaju zasilania.

O czym pamiętać przy wyborze elektronarzędzi?

Przy zakupie elektronarzędzi warto zwrócić uwagę przede wszystkim na moc urządzenia, jakość wykonania, ergonomię oraz dostępność akumulatorów i części zamiennych. Profesjonalny sprzęt powinien być odporny na intensywną eksploatację i zapewniać komfort pracy nawet przez wiele godzin. Istotne znaczenie mają również dodatkowe funkcje, takie jak regulacja obrotów, system antywibracyjny czy możliwość pracy bezprzewodowej. Przed zakupem warto dokładnie określić, do jakich prac będzie wykorzystywane narzędzie, ponieważ pozwoli to uniknąć niepotrzebnych wydatków i dobrać sprzęt odpowiedni do konkretnych zastosowań.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

