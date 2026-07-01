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Dlaczego należy usuwać eternit z budynków?
Eternit zawiera azbest, który jest materiałem rakotwórczym i niebezpiecznym dla zdrowia. Wdychanie jego włókien może prowadzić do poważnych chorób układu oddechowego, takich jak azbestoza czy nowotwory płuc. Zgodnie z polskim prawem, do 2032 roku wszystkie wyroby azbestowe muszą być usunięte, a zaniedbanie tego grozi karami finansowymi do 20 tys. zł. Ponadto, starzejący się eternit może pękać, uwalniając szkodliwe cząstki do środowiska, co zagraża mieszkańcom domu i otoczeniu. Usunięcie eternitu poprawia bezpieczeństwo, wartość nieruchomości i pozwala skorzystać z dofinansowań gminnych lub ulg termomodernizacyjnych.
Aktualny cennik demontażu i wywozu eternitu w 2026 roku
Koszt usunięcia eternitu zależy przede wszystkim od powierzchni dachu, stopnia skomplikowania prac, wysokości budynku oraz regionu Polski. Im trudniejszy dostęp do pokrycia, tym wyższa cena usługi.
- Sam demontaż płyt eternitowych kosztuje zazwyczaj od 14 do 40 zł netto za m².
- Za transport i utylizację odpadów zawierających azbest trzeba zapłacić od 20 do 60 zł netto za m². Część firm rozlicza się według masy odpadu - stawki wynoszą zwykle od 350 do nawet 1500 zł za tonę.
- Najczęściej inwestorzy wybierają usługę kompleksową obejmującą demontaż, zabezpieczenie odpadów, transport oraz przekazanie ich do unieszkodliwienia. W takim przypadku ceny wynoszą od 35 do 100 zł netto za m².
- Oznacza to, że właściciel domu z dachem o powierzchni około 120 m² powinien przygotować od około 4200 do nawet 12 000 zł za całą usługę, jeśli nie korzysta z dofinansowania.
- W niektórych przypadkach mogą pojawić się również dodatkowe koszty, np. badań lub analiz związanych z obecnością włókien azbestu. Jedna próbka to wydatek rzędu 800–1000 zł.
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Do kiedy trzeba usunąć eternit w Polsce?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciele nieruchomości w Polsce mają obowiązek całkowitego usunięcia wszystkich wyrobów zawierających azbest, w tym eternitu, do 31 grudnia 2032 roku. Jest to termin ostateczny wynikający z unijnych dyrektyw i polskiego prawa, a zaniedbanie tego może skutkować wysokimi karami finansowymi, nawet do 20 tysięcy złotych. W 2026 roku kluczowe jest zgłoszenie obecności azbestu do urzędu gminy do 31 stycznia, co jest corocznym obowiązkiem i pozwala uniknąć kar do 5-20 tysięcy złotych.
Dla rolników termin na skorzystanie z niektórych form wsparcia na wymianę dachów z azbestu upływa 31 marca 2026 roku, co podkreśla potrzebę szybkiego działania. Po 2032 roku kontrole będą bardziej rygorystyczne, dlatego planowanie usunięcia eternitu z wyprzedzeniem jest zalecane, aby uniknąć presji czasowej i potencjalnych wzrostów kosztów usług.
Wsparcie gmin w usuwaniu azbestu
Gminy w Polsce aktywnie wspierają mieszkańców w procesie usuwania eternitu poprzez lokalne programy dofinansowania, które często pokrywają koszty demontażu, transportu i utylizacji azbestu, niekiedy nawet do 100% wydatków. Wnioski o takie dotacje składa się w urzędach gmin lub miast, a programy te są realizowane w ramach inicjatyw ekologicznych, takich jak usuwanie azbestu z terenu gminy. Warto zapytać o to w swoim urzędzie.
W 2026 roku nie ma ogólnopolskiego programu na pełne finansowanie nowego dachu, ale gminy mogą integrować wsparcie z programem "Czyste Powietrze", oferując ulgi na termomodernizację budynków. Dla rolników dostępne jest specjalne dofinansowanie z ARiMR w wysokości 40 zł/m² do maksymalnie 500 m², ale nabór kończy się w marcu 2026 roku.
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Jak wybrać rzetelną firmę do demontażu eternitu?
Przy wyborze firmy do demontażu i wywozu eternitu kluczowe jest sprawdzenie jej uprawnień – musi posiadać pozwolenie na gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi oraz certyfikaty bezpieczeństwa. Warto zweryfikować doświadczenie (co najmniej kilka lat w branży), opinie klientów na forach lub w bazach firm, a także ubezpieczenie OC. Porównaj oferty co najmniej trzech wykonawców, uwzględniając pełen zakres usług, terminowość i gwarancję. Unikaj najtańszych propozycji, które mogą oznaczać brak specjalistycznego sprzętu lub naruszenie norm, co grozi dodatkowymi kosztami lub karami.
Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.
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