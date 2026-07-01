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Dlaczego należy usuwać eternit z budynków?

Eternit zawiera azbest, który jest materiałem rakotwórczym i niebezpiecznym dla zdrowia. Wdychanie jego włókien może prowadzić do poważnych chorób układu oddechowego, takich jak azbestoza czy nowotwory płuc. Zgodnie z polskim prawem, do 2032 roku wszystkie wyroby azbestowe muszą być usunięte, a zaniedbanie tego grozi karami finansowymi do 20 tys. zł. Ponadto, starzejący się eternit może pękać, uwalniając szkodliwe cząstki do środowiska, co zagraża mieszkańcom domu i otoczeniu. Usunięcie eternitu poprawia bezpieczeństwo, wartość nieruchomości i pozwala skorzystać z dofinansowań gminnych lub ulg termomodernizacyjnych.

Aktualny cennik demontażu i wywozu eternitu w 2026 roku

Koszt usunięcia eternitu zależy przede wszystkim od powierzchni dachu, stopnia skomplikowania prac, wysokości budynku oraz regionu Polski. Im trudniejszy dostęp do pokrycia, tym wyższa cena usługi.

Sam demontaż płyt eternitowych kosztuje zazwyczaj od 14 do 40 zł netto za m² .

. Za transport i utylizację odpadów zawierających azbest trzeba zapłacić od 20 do 60 zł netto za m² . Część firm rozlicza się według masy odpadu - stawki wynoszą zwykle od 350 do nawet 1500 zł za tonę.

. Część firm rozlicza się według masy odpadu - stawki wynoszą zwykle od 350 do nawet 1500 zł za tonę. Najczęściej inwestorzy wybierają usługę kompleksową obejmującą demontaż, zabezpieczenie odpadów, transport oraz przekazanie ich do unieszkodliwienia. W takim przypadku ceny wynoszą od 35 do 100 zł netto za m² .

. Oznacza to, że właściciel domu z dachem o powierzchni około 120 m² powinien przygotować od około 4200 do nawet 12 000 zł za całą usługę, jeśli nie korzysta z dofinansowania.

W niektórych przypadkach mogą pojawić się również dodatkowe koszty, np. badań lub analiz związanych z obecnością włókien azbestu. Jedna próbka to wydatek rzędu 800–1000 zł.

Do kiedy trzeba usunąć eternit w Polsce?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciele nieruchomości w Polsce mają obowiązek całkowitego usunięcia wszystkich wyrobów zawierających azbest, w tym eternitu, do 31 grudnia 2032 roku. Jest to termin ostateczny wynikający z unijnych dyrektyw i polskiego prawa, a zaniedbanie tego może skutkować wysokimi karami finansowymi, nawet do 20 tysięcy złotych. W 2026 roku kluczowe jest zgłoszenie obecności azbestu do urzędu gminy do 31 stycznia, co jest corocznym obowiązkiem i pozwala uniknąć kar do 5-20 tysięcy złotych.

Dla rolników termin na skorzystanie z niektórych form wsparcia na wymianę dachów z azbestu upływa 31 marca 2026 roku, co podkreśla potrzebę szybkiego działania. Po 2032 roku kontrole będą bardziej rygorystyczne, dlatego planowanie usunięcia eternitu z wyprzedzeniem jest zalecane, aby uniknąć presji czasowej i potencjalnych wzrostów kosztów usług.

Wsparcie gmin w usuwaniu azbestu

Gminy w Polsce aktywnie wspierają mieszkańców w procesie usuwania eternitu poprzez lokalne programy dofinansowania, które często pokrywają koszty demontażu, transportu i utylizacji azbestu, niekiedy nawet do 100% wydatków. Wnioski o takie dotacje składa się w urzędach gmin lub miast, a programy te są realizowane w ramach inicjatyw ekologicznych, takich jak usuwanie azbestu z terenu gminy. Warto zapytać o to w swoim urzędzie.

W 2026 roku nie ma ogólnopolskiego programu na pełne finansowanie nowego dachu, ale gminy mogą integrować wsparcie z programem "Czyste Powietrze", oferując ulgi na termomodernizację budynków. Dla rolników dostępne jest specjalne dofinansowanie z ARiMR w wysokości 40 zł/m² do maksymalnie 500 m², ale nabór kończy się w marcu 2026 roku.

Jak wybrać rzetelną firmę do demontażu eternitu?

Przy wyborze firmy do demontażu i wywozu eternitu kluczowe jest sprawdzenie jej uprawnień – musi posiadać pozwolenie na gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi oraz certyfikaty bezpieczeństwa. Warto zweryfikować doświadczenie (co najmniej kilka lat w branży), opinie klientów na forach lub w bazach firm, a także ubezpieczenie OC. Porównaj oferty co najmniej trzech wykonawców, uwzględniając pełen zakres usług, terminowość i gwarancję. Unikaj najtańszych propozycji, które mogą oznaczać brak specjalistycznego sprzętu lub naruszenie norm, co grozi dodatkowymi kosztami lub karami.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

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