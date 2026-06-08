Historia myślenickiej willi nie jest odosobnionym przypadkiem. To przykład problemu, który pokazuje w jaki sposób cenne architektonicznie obiekty, nie znajdujące się w rejestrze zabytków, często celowo zaniedbywane, przegrywają z deweloperską machiną przy bierności lub kontrowersyjnych decyzjach urzędników, w tym również i tych powołanych do ich ochrony.

Willa Krzyszkowskich – może jaskółka, ale wiosny nie uczyni

Historia willi przy ulicy Niepodległości w Myślenicach to gotowy scenariusz dramatu o niszczeniu lokalnego dziedzictwa. Budynek, należący niegdyś do zasłużonej dla miasta rodziny, był świadkiem historii i miejscem spotkań miejskiej śmietanki towarzyskiej. Wybudowany został w 1936 r. wg projektu Jana Hołuja juniora, syna znanego myślenickiego budowniczego i architekta. Willa znajduje się w narożniku ulic Sobieskiego i Dąbrowskiego na obszernej działce 100 m od myślenickiego Rynku. Po sprzedaży nieruchomości firmie deweloperskiej rozpoczął się proces, którego finałem miała być rozbiórka. Kluczowa okazała się na wiosnę 2025 r. opinia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który przychylił się do wniosku właściciela o wykreślenie willi z gminnej ewidencji zabytków, opierając się na ekspertyzie o jej złym stanie technicznym.

Decyzja wywołała falę społecznego oburzenia, a petycję w obronie budynku podpisało ponad 1500 osób. Dopiero presja mieszkańców i nagłośnienie sprawy w mediach sprawiły, że nowa wojewódzka konserwator zabytków w sierpniu 2025 roku wszczęła z urzędu procedurę wpisu willi do rejestru zabytków – najwyższej formy ochrony. Ta interwencja "za pięć dwunasta" wstrzymała rozbiórkę, ale pokazała, jak krucha jest ochrona obiektów, gdy interes inwestora spotyka się z urzędniczą uległością.

Jan Kozakowski, Rzecznik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie proceduje postępowanie administracyjne w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego willi Krzyszkowskich w Myślenicach. Przeprowadzone zostały oględziny nieruchomości oraz zlecono opracowanie ekspertyzy konserwatorskiej, określającej wartości zabytkowe budynku.

Mimo to wiosną 2026 r. właściciel budynku ponownie złożył wniosek o pozwolenie na rozbiórkę. Na ten moment nie wiadomo, czy zostanie on pozytywnie rozpatrzony.

Równocześnie wyszło na jaw, iż władze powiatu myślenickiego podjęły próbę nabycia budynku z myślą urządzenia w nim Powiatowego Centrum Kultury. Jak informuje serwis miasto-info.pl, deweloper zaproponował, że sprzeda budynek za 2 mln 350 tys. zł, jednak gdy powiat wyraził zainteresowanie, cena wynosiła już 5 mln 12 tys. zł. Równocześnie do starostwa wpłynął wniosek o pozwolenie na rozbiórkę.

Wrocław - gdy zgoda jest problemem, a bezkarność rozwiązaniem

Wiele miejsc w Polsce jest areną podobnych, a czasem nawet bardziej bezwzględnych działań. Najbardziej jaskrawym tego przykładem jest los ponad 120-letniej willi przy alei Kasprowicza we Wrocławiu.

W marcu 2024 roku, w sobotni poranek, ciężki sprzęt niemal zrównał z ziemią budynek z 1905 roku, wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Rozbiórka była całkowicie nielegalna – odbyła się bez żadnego pozwolenia. Co więcej, wcześniej właściciel bezskutecznie starał się u konserwatora o zgodę na rozbudowę, która w ocenie urzędu zniszczyłaby historyczny charakter obiektu. Gdy legalna droga zawiodła, inwestor postawił na fakty dokonane. Finał sprawy jest równie bulwersujący: prokuratura zawiesiła śledztwo, ponieważ nie udało się przesłuchać prezesa spółki będącej właścicielem – obcokrajowca, który okazał się nieuchwytny. Historia ta pokazuje nie tylko pogardę dla prawa, ale i jego bezradność.

To nie jedyny taki przypadek w stolicy Dolnego Śląska. Głośnym echem odbiła się również rozbiórka domu towarowego Solpol, ikony polskiego postmodernizmu. Mimo apeli o jego ochronę jako symbolu transformacji, budynek nigdy nie został wpisany na listę zabytków, co otworzyło drogę do jego zniszczenia. Te przykłady pokazują, że we Wrocławiu zagrożone jest zarówno dziedzictwo historyczne, niszczone nielegalnie, jak i to młodsze, usuwane w majestacie prawa.

i Autor: UM Wrocław/Marek Księżarek/ Materiały prasowe

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Warszawa, Kraków - schemat, który się powtarza

Stolica i dawna stolica Polski to kolejne punkty na mapie architektonicznych strat, gdzie powtarzają się te same mechanizmy.

Willa Ronikierów w Ząbkach pod Warszawą została zburzona w atmosferze urzędniczego chaosu. Władze miasta twierdziły, że obiekt jest w ewidencji, czemu zaprzeczał wojewódzki konserwator, co ostatecznie ułatwiło rozbiórkę.

Kamienica przy ul. Łuckiej 8 w Warszawie to przykład skrajnej samowoli. Budynek zburzono pomimo objęcia go tymczasową ochroną konserwatorską.

Kamienica przy ul. Stradomskiej 12-14 w Krakowie ilustruje metodę likwidacji "po trochu". Podczas budowy hotelu deweloper wyburzył część zabytkowej konstrukcji, tłumacząc to złym stanem technicznym i koniecznością ratowania reszty budynku, co wzbudziło sprzeciw konserwatora.

i Autor: Wikimedia Commons/A.Osytek/CC PL/ CC BY-SA 3.0 Willa Ronikierów w Ząbkach, wyburzona w lutym 2024 r. Licencja zdjęcia: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.pl

Anatomia niszczenia lokalnego dziedzictwa - zły stan, luki prawne i bierność urzędów

Analiza tych przypadków ujawnia wspólny schemat działania. Na początku jest wartościowy, lecz często celowo zaniedbany budynek. Następnie pojawia się inwestor z planem budowy obiektu o znacznie większej kubaturze i wartości rynkowej. Kluczowym narzędziem staje się ekspertyza techniczna dowodząca, że zabytek grozi zawaleniem i nie nadaje się do remontu.

To właśnie na podstawie takich dokumentów konserwatorzy zabytków podejmują decyzje o wykreśleniu obiektu z ewidencji lub godzą się na daleko idącą "przebudowę", która w praktyce jest rozbiórką. Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ), w przeciwieństwie do rejestru, oferuje iluzoryczną ochronę i to właśnie z niej najłatwiej usunąć niewygodny budynek. Deweloperom często bardziej opłaca się zapłacić karę za samowolę budowlaną, niż ponosić koszty renowacji, a zysk z nowej inwestycji wielokrotnie przewyższa ewentualne sankcje.

W tym procederze rola urzędnika-konserwatora staje się kluczowa. Jego bierność, opieszałość lub, co gorsza, aktywna zgoda na demontaż dziedzictwa, otwiera deweloperom drogę do realizacji ich celów. Każda taka decyzja to nieodwracalna strata dla tkanki miejskiej, zrywanie historycznej ciągłości i wymazywanie zbiorowej pamięci. Sprawa willi Krzyszkowskich pokazuje, że skuteczną tamą bywa jedynie głośny sprzeciw społeczny. Pozostaje jednak pytanie: czy presja obywatelska to jedyny ratunek dla polskiego dziedzictwa architektonicznego?

Murowane starcie Dom – ekologiczny czy tradycyjny? MUROWANE STARCIE

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