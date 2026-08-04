Dyle podłogowe, deski parkietowe i panele - co wybrać do Twojego wnętrza?

Anatomia posadzek z desek może być różna. Potocznie nazywane są tak te, które dla profesjonalistów dzielą się na wykonane z litych lub warstwowych drewnianych elementów – desek parkietowych, dyli podłogowych i paneli. Deski parkietowe są mniejsze od dyli – o ile pierwsze przy grubości 14-22 mm mają długość od 50 cm do 1,4 m, o tyle drugie (nieco grubsze – 14-28 mm) są najczęściej długości od 80 cm do 4 m, ale można znaleźć nawet 6-metrowe. Dyle podłogowe są dostępne jedynie z litego drewna, natomiast deski parkietowe występują również w formie dwuwarstwowych elementów, w których lico ma grubość 6 mm. Jeszcze innym materiałem na podłogę z desek są drewniane panele trójwarstwowe z wierzchnią warstwą ułożoną we wzór jedno- lub dwulamelowy.

Takie panele mają z reguły grubość 14 lub 22 mm i długość 2,2-2,5 m. Ich warstwa licowa jest wykonana z drewna doskonałej jakości i ma grubość 3-4 mm, natomiast na dwie dolne wykorzystywane jest drewno niższej klasy, na przykład krajowe iglaste. Po ułożeniu posadzki wygląd warstwowych elementów zazwyczaj nie różni się od tych tradycyjnych – litych, ale nieco inne są ich właściwości użytkowe i sposób montażu. W warstwowych posadzkach krzyżowe ułożenie sąsiadujących warstw minimalizuje skurcz drewna nawet o 70% – dzięki temu nie powstają szczeliny. Właśnie dlatego takie drewno jest polecane na ogrzewane podkłady. Decydując się na podłogę z litego drewna, należy zwracać uwagę na ułożenie słojów przyrostu rocznego - lepiej, gdy są one równoległe do dłuższych krawędzi desek czy dyli, a nie styczne z nimi. Wtedy dochodzi do mniejszych skurczów drewna i szczeliny, które pojawią się w podłodze, mogą być nawet o połowę mniejsze.

Uwaga! Szczegółowe parametry montażowe zawsze należy sprawdzić w aktualnej instrukcji producenta wybranej podłogi oraz kompletnego systemu montażowego, ponieważ różnią się one zależnie od konstrukcji desek, rodzaju podłoża, kleju i warunków użytkowania.

Autor: Agnieszka i Marek Sterniccy

Autor: Agnieszka i Marek Sterniccy

Autor: Agnieszka i Marek Sterniccy

Drewno dobrze przygotowane

Sposób przygotowania drewnianych elementów trzeba dostosować do ich budowy. Łatwiej to zrobić, gdy są warstwowe. W takiej sytuacji wystarczy je przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach przy temperaturze i wilgotności względnej powietrza zalecanych przez ich producenta – z reguły jest to temperatura 18-22°C, a wilgotność 45-60%. Warstwowe elementy należy przechowywać i przygotowywać do montażu zgodnie z instrukcją producenta. Niektóre produkty powinny pozostać w zamkniętych opakowaniach aż do rozpoczęcia prac, inne wymagają kondycjonowania w pomieszczeniu, w którym będą układane. W czasie montażu powinny panować docelowe warunki użytkowania wnętrza.

Przygotowanie litego drewna wymaga więcej wysiłku. Konieczne jest sprawdzenie przed kupnem jego wilgotności. Za optymalną w naszej strefie klimatycznej uznawane jest 9% ±2%. Jest to wartość orientacyjna. Dopuszczalną wilgotność drewna należy zawsze sprawdzić w dokumentacji producenta podłogi, ponieważ zależy ona od konstrukcji deski, gatunku drewna oraz warunków panujących w pomieszczeniu.

Wilgotność drewna powinna być zmierzona miernikiem elektrycznym przez parkieciarza lub firmę sprzedającą, a wynik pomiaru wpisany do faktury. Optymalne dostosowanie wilgotności drewna do warunków panujących w pomieszczeniu jest niezwykle istotne, ponieważ ułożenie zbyt suchego drewna z pewnością zakończy się wykrzywieniem bocznych krawędzi drewnianych elementów – krawędziowaniem, lub całych ich płaszczyzn – łódkowaniem. Jeżeli wilgotność drewna jest zbyt wysoka, w posadzce powstaną szczeliny. Kiedy drewniane elementy mogą mieć 7, a kiedy prawie 11% wilgotności? Pierwszy przypadek jest zarezerwowany dla budynków, w których jest sucho (wilgotność 35%), są szczelne okna i dobra izolacja. Jednak w takiej sytuacji najlepiej byłoby zwiększyć wilgotność powietrza do 50% i stosować drewno o wilgotności 9%. Gdy powietrze w domu ma wilgotność około 60% (na przykład wybudowanym na terenie podmokłym lub sąsiadującym z lasem liściastym), wilgotność drewna może się zbliżać do 11%.

Uwaga! Zbyt wilgotnego drewna nie należy kupować. Zbyt suche po rozpakowaniu można klimatyzować w pomieszczeniu, w którym ma być układane, jednak będzie to trwało kilka tygodni. Przykładowo podniesienie wilgotności drewnianych elementów o grubości 16 mm z 7 do 9% trwa cztery-pięć tygodni.

Przygotowanie drewna i podłoża

Stan podłoża, na którym ma być ułożona posadzka z desek, może w takim samym stopniu decydować o jej wyglądzie jak sposób przygotowania drewna. Rola podłoża zależy od metody wykonania drewnianej posadzki. Jeśli będzie ona układana bezpośrednio na podkładzie – przyklejona lub pływająca, stan podłoża musi być bardzo dobry. Dobry podkład powinien być równy, twardy, spójny i suchy. Sprawdzenie jego równości jest najprostsze – wystarczy przyłożyć dwumetrową łatę i wprowadzając pod nią klin, ustalić wielkość odchyleń. Dopuszczalne odchylenia podłoża należy sprawdzić w instrukcji producenta podłogi i wybranego systemu montażowego. Pomiar wykonuje się zazwyczaj za pomocą dwumetrowej łaty. Podłoże musi być dostatecznie równe, aby elementy nie uginały się, nie rozłączały ani nie tworzyły pustych przestrzeni pod warstwą kleju. Jeżeli posadzka ma być przyklejana, dopuszczalne odchylenie to zwykle najwyżej 2 mm na 2 m długości łaty. Przy podłodze pływającej układanej na piance polietylenowej może ono wynosić na przykład 3 mm.

Podłoże powinno być nośne, zwarte i pozbawione luźnych warstw. Jego stan należy ocenić przed montażem, uwzględniając między innymi wytrzymałość powierzchniową, obecność rys, mleczka cementowego, zabrudzeń i pozostałości starych klejów. W razie wątpliwości należy wykonać odpowiednie badania lub skonsultować podłoże z producentem systemu montażowego.

Najtrudniej sprawdzić wilgotność podkładu, jednak nie można tego pominąć. Jeśli jest ona zbyt duża, może dojść do odkształcenia drewnianych elementów, a nawet ich odspojenia. Pomiar wilgotności musi być dokładny. Ten wykonany miernikiem elektrycznym ma jedynie znaczenie pomocnicze – dzięki niemu można znaleźć najwilgotniejsze miejsca w podkładzie, pobrać z nich próbki i przeprowadzić dokładne badania. Nawet jeżeli ze wskazań miernika elektrycznego wynika, że podkład jest suchy, nie należy z nich rezygnować. Wilgotność podkładu cementowego i anhydrytowego ustala się miernikiem chemicznym, a podkładu z płyt drewno pochodnych elektroniczną wago-suszarką. Dopuszczalna wilgotność podkładu zależy od jego rodzaju, zastosowanej metody pomiaru, obecności ogrzewania podłogowego oraz wymagań producentów podłogi, kleju i preparatów gruntujących. Wynik powinien zostać określony odpowiednią metodą, najczęściej metodą CM, i zapisany w protokole przed rozpoczęciem montażu.

Wilgotność podkładów cementowych nie może przekraczać 1,8% (niektórzy producenci paneli dopuszczają 2%), anhydrytowych – 0,3%, a podłoży z materiałów drewnopochodnych – 7-11%.

Przykładowo niektóre systemy klejowe dopuszczają dla podkładów bez ogrzewania do 2,5% CM w przypadku jastrychu cementowego i do 0,5% CM w przypadku anhydrytowego, natomiast przy ogrzewaniu podłogowym odpowiednio do 1,8% CM i 0,3% CM. Zawsze wiążące są jednak wymagania producenta zastosowanej podłogi i systemu klejowego.

PODKŁAD DO KOREKTY

nierówny, trzeba wyrównać; anhydrytowy i cementowy - stosując masę szpachlową albo samopoziomującą, a wykonany z materiałów drewnopochodnych - szlifując.

zbyt wilgotny - przed montażem należy ustalić przyczynę i poziom zawilgocenia. Jeżeli producent systemu dopuszcza wykonanie bariery odcinającej wilgoć, należy zastosować kompletny, przeznaczony do tego system i przestrzegać jego wartości granicznych.

niewystarczająco twardy - należy wzmocnić gruntem poliuretanowym głęboko wnikającym w podłoże.

Deska mocno przytwierdzona

Wybór metody montażu desek może zależeć nie tylko od stanu podłoża, na którym ma być ułożona posadzka, ale także od dodatkowych funkcji, które ma ona spełniać, na przykład ocieplenia lub wyciszenia. Przed wyborem metody należy sprawdzić, czy producent konkretnej deski dopuszcza montaż klejony, pływający, mocowanie mechaniczne albo montaż na legarach. Nie każda deska może być układana każdą z tych metod.

Bez względu na wybrany sposób montażu posadzki niezbędne jest pozostawienie szczelin dylatacyjnych między nią a ścianami pomieszczenia. Ich szerokość dobiera się do rodzaju podłogi, wymiarów pomieszczenia, układu pomieszczeń oraz zaleceń producenta. Najczęściej pozostawia się przy ścianach szczelinę rzędu 10–15 mm, ale przy dużych powierzchniach lub szczególnych warunkach może być wymagana większa dylatacja albo dodatkowe szczeliny pośrednie.

Po zakończeniu prac związanych z układaniem podłogi dylatacje zasłania się listwami cokołowymi lub ćwierćwałkami. Warto pamiętać, że ze względu na duży format właściwy wybór metody montażu ma niebagatelne znaczenie – duże elementy trudniej trwale przymocować niż małe.

Próbka podkładu (20-50 g) powinna zostać pobrana z głębokości 4-5 cm – co najmniej jedna na 30 m2.

Posadzka na legarach

Posadzki na legarach są zalecane tam, gdzie jest potrzebna warstwa izolacji termicznej lub akustycznej - można ją ułożyć właśnie pomiędzy legarami. Jednak wybierając ten sposób izolacji, trzeba rozważyć, czy jesteśmy gotowi na zmniejszenie wysokości pomieszczenia o 8 cm (przy ułożeniu izolacji akustycznej nawet o kilkanaście centymetrów). Przed ułożeniem legarów należy zadbać o to, by były one zaimpregnowane. Można to zrobić samodzielnie, ale lepiej kupić już zabezpieczone legary (najlepiej ciśnieniowo) środkiem o działaniu grzybobójczym, owadobójczym i przeciwogniowym do zastosowań wewnętrznych. Dzięki temu elementy poddane działaniu wilgoci nie ulegną zniszczeniu, bo na ich powierzchni nie będą się rozwijać szkodliwe dla człowieka pleśnie i grzyby. Legary najczęściej są wykonywane z drewna sosnowego. Z reguły mają wysokość 6-15 cm i szerokość 6-8 cm. Rozstaw legarów należy dobrać do grubości, szerokości i sztywności desek oraz przewidywanych obciążeń. Powinien wynikać z projektu konstrukcji albo instrukcji producenta podłogi; nie należy przyjmować jednego maksymalnego rozstawu dla wszystkich desek. Legary opiera się bezpośrednio na stropie albo na plastikowych klinach, dzięki którym można dokładnie wypoziomować podłogę.

Minimalna odległość dłuższych krawędzi legarów od ścian, przy których leżą, powinna być taka, by można było w powstałej szczelinie umieścić pasek wełny mineralnej. Przyjmuje się, że szerokość paska izolacji nie powinna być mniejsza niż jej grubość – cieńsze paski trudniej przyciąć. Takie postępowanie zapobiegnie przenoszeniu drgań i uciekaniu ciepła przy ścianach pomieszczenia.

Między ścianami pomieszczenia a czołem legarów należy pozostawić 1-2-centymetrową szczelinę dylatacyjną. Układa się w niej pasek pianki dylatacyjnej z polietylenu lub styropianu. Dobrze jest przytwierdzić na górnej powierzchni legarów paski pianki polietylenowej lub filcu, dzięki czemu posadzka nie będzie skrzypiała. Po ułożeniu materiału izolującego termicznie lub akustycznie można przystąpić do mocowania desek podłogowych do legarów. Można to zrobić, używając gwoździ, wkrętów lub kleju, można też zastosować jednocześnie gwoździe i klej. Gwoździe i wkręty muszą być zabezpieczone antykorozyjnie.

Ich długość powinna być równa podwójnej grubości desek podłogowych. Mocuje się je pod kątem 45° w krawędź łączącą deski – wpust. Między posadzką a ścianami powinna zostać szczelina szerokości około 1 cm. Innym sposobem jest wcześniejsze przymocowanie do legarów płyt OSB. Najlepsze będą płyty łączone na wpust-wypust przybite do legarów. Podkład ten można zeszlifować, wyrównując nierówności, przed ułożeniem posadzki z desek. Wykonanie takiego podkładu jest konieczne przed montażem drewnianych paneli, które mają zbyt małą grubość, by swobodnie spoczywały „zawieszone” między legarami, gdyż mogłyby się odkształcić.

Uwaga! Warstwę przeciwwilgociową lub paroizolacyjną stosuje się wtedy, gdy wymaga tego konstrukcja stropu lub podłogi, warunki wilgotnościowe oraz projekt przegrody. Nie należy przykrywać aktywnie zawilgoconego podłoża bez ustalenia i usunięcia przyczyny wilgoci. Rodzaj oraz układ warstwy izolacyjnej powinny wynikać z projektu albo instrukcji kompletnego systemu podłogowego.

Czym zabezpieczać podłogę z drewna? Lakier, którym ma być zabezpieczona posadzka z desek, powinien być nie tylko zalecany do dużych drewnianych elementów, ale także dostosowany do gatunku drewna (na zdjęciu nanoszenie lakieru barwionego). Olej wnika w głąb drewna i w przeciwieństwie do lakieru zabezpiecza nie tylko jego powierzchnię. Posadzka, która będzie zabezpieczana olejem, musi być idealnie wycyklinowana, ponieważ olej podkreśli wszystkie jej niedoskonałości (na zdjęciu nasączanie desek białym olejem) Drewno w łazience po olejowaniu najlepiej jeszcze pokryć wykańczającym woskiem przeznaczonym do powierzchni olejowanych albo olejowoskiem. Wosk zamknie pory w drewnie i dzięki temu będzie bardzo dobrym zabezpieczeniem przed wodą. Woskowaną podłogę w łazience można zacząć użytkować dopiero po dwóch tygodniach od zakończenia prac. Jeśli wcześniej zachlapie się ją wodą, powstaną odbarwienia.

Autor: Agnieszka i Marek Sterniccy

Autor: Agnieszka i Marek Sterniccy

Podłoga na macie wytłumiającej

Maty umożliwiające klejenie desek stosuje się wyłącznie jako część kompletnego systemu obejmującego konkretną matę, klej i dopuszczony rodzaj podłogi. Zwykły podkład piankowy przeznaczony pod podłogi pływające nie nadaje się do przyklejania desek.

Posadzki z desek można układać w ten sposób, gdy podłoże jest nierówne lub osłabione (także na stare posadzki z płytek ceramicznych) i nie należy do niego bezpośrednio przyklejać drewnianych elementów. Rozłożona pod deskami mata polietylenowa nie tylko zredukuje nierówności podłoża, ale też wytłumi dźwięki. Stopień redukcji dźwięków zależy od kompletnego układu podłogi i powinien być potwierdzony wynikami badań producenta danego systemu. Maty z elipsowatymi otworami rozkłada się na podkładzie pasami w kierunku zgodnym z kierunkiem układanych później desek. Leżące obok siebie maty powinny się stykać, ale nie zachodzić na siebie. Wszystkie podłużne otwory w matach i szczelinę przy krawędziach ich styku wypełnia się jednoskładnikowym klejem poliuretanowym (jednym z zalecanych przez producenta systemu). Można to zrobić pistoletem ręcznym albo na sprężone powietrze.

Ilość nałożonego kleju powinna być taka, by grubość wystającej części utworzonego wałka miała około 1 cm. Dopiero na tak przygotowanej macie układa się deski. Jednak muszą one być na tyle grube, żeby się nie uginały na piance. Rodzaj, wymiary i minimalna grubość desek muszą odpowiadać wymaganiom producenta maty i kleju. Innym rozwiązaniem jest przyklejenie najpierw do pianki podkładu z płyt OSB. Płyty powinny być przyklejane na matach izolujących ukośnie (pod kątem 45°) w stosunku do ścian. Dzięki takiemu ułożeniu krawędzie łączenia mat, płyt i desek nie będą się pokrywały, co wpłynie na jakość montażu posadzki. Warto pamiętać, że w przypadku stwierdzenia nierówności powierzchni płyt OSB (po sprawdzeniu jej dwumetrową łatą) zawsze można ją wyrównać, szlifując. Deski mocuje się gwoździami, wkrętami lub klejem. Tak przygotowane podłoże pozwala na ułożenie tak zwanej pływającej posadzki z paneli. Bezpośrednio pod panelami powinna znajdować się zalecana przez ich producenta pianka polietylenowa. Oczywiście przy ścianach trzeba pozostawić szczelinę szerokości mniej więcej 1,5 cm.

Autor: Agnieszka i Marek Sterniccy

Bezpośrednio i na klej

Jest to najpopularniejsza metoda, którą można stosować, gdy zależy nam jedynie na dekoracyjnej funkcji posadzki. Ponieważ montaż odbywa się bezpośrednio na podkładzie, ten musi być bezwarunkowo twardy, równy i suchy. Niebagatelne znaczenie ma także odpowiedni dobór kleju i substancji gruntującej. Podstawowym zadaniem gruntu jest zwiększenie przyczepności podłoża, ale potrafi on także poprawić jego parametry. Właśnie dlatego o wyborze konkretnego preparatu powinny decydować cechy podkładu. Odpowiednio dobrany klej dobrze mocuje duże elementy, a po wyschnięciu jest jednocześnie wytrzymały i elastyczny. Do montażu stosuje się elastyczne kleje przeznaczone do podłóg drewnianych, między innymi kleje poliuretanowe oraz hybrydowe lub silanowe. Produkt należy dobrać do rodzaju deski, jej wymiarów, gatunku drewna, podłoża i ewentualnego ogrzewania podłogowego.

Poza tym klej należy dostosować do wybranego gruntu – najlepiej zdecydować się na zestaw (grunt i klej) tego samego producenta. Klej musi być nakładany na podłoże szpachlą o odpowiedniej wysokości zębów. Wielkość zębów pacy i zużycie kleju dobiera się zgodnie z kartą techniczną produktu, uwzględniając format desek i stan podłoża. Klej należy rozprowadzić tak, aby uzyskać wymagane przez producenta, równomierne pokrycie spodniej powierzchni deski, na przykład mniej więcej 80% drewnianego elementu. Te miejsca posadzki, które po przyklejeniu drewna wydają pusty odgłos, należy dociążyć na kilka godzin. Obciążenie zdejmujemy, gdy klej wyschnie.

Dobry finisz - czyli wykończenie

Drewno to materiał szlachetny, naturalny i wymagający starannego wykończenia. Służy ono nie tylko podkreśleniu urody, ale przede wszystkim chroni przed zniszczeniem. Zazwyczaj posadzkę po ułożeniu cyklinuje się, a następnie zabezpiecza jej powierzchnię lakierem, olejem lub woskiem. Tych zabiegów nie wymagają jedynie drewniane elementy, które są fabrycznie wykończone i zabezpieczone. Jeszcze do niedawna fabryczne wykańczanie było zarezerwowane jedynie dla paneli. Dziś można już kupić tak zabezpieczone pojedyncze drewniane elementy warstwowe i lite. Jeżeli jednak zdecydowaliśmy się na układanie posadzki z drewna, które nie było szlifowane i zabezpieczane fabrycznie, musimy je po ułożeniu wyszlifować przynajmniej trzykrotnie.

Liczbę przejść, kierunek szlifowania i gradację materiałów ściernych dobiera się do stanu podłogi, gatunku drewna, rodzaju maszyny oraz planowanej powłoki wykończeniowej. Szlifowanie wykonuje się stopniowo, bez pomijania zbyt wielu gradacji, a ostatnią gradację dobiera zgodnie z instrukcją producenta lakieru, oleju lub olejowosku.

Przed rozpoczęciem prac powierzchnię podłogi trzeba odkurzyć, bo piasek spowodowałby szybkie zużycie papieru ściernego. można przyjąć, że pierwsze cyklinowanie powinno się odbywać ukośnie w stosunku do krawędzi elementów posadzki papierem ściernym o uziarnieniu 30 lub 36. Drugie wykonuje się wzdłuż przebiegających na deskach słojów papierem o numerach 40 lub 60. Trzecie – również wzdłuż słojów, tylko w przeciwnym kierunku, papierem o uziarnieniu 80, 100 lub 120. Taki sposób cyklinowania umożliwia uzyskanie gładkiej powierzchni, bez zarysowań i śladów prowadzenia maszyny cykliniarskiej. Przed ostatnim szlifowaniem nie można zapomnieć o szpachlowaniu szczelin między deskami. Z reguły używa się do tego gotowej zaprawy szpachlującej lub takiej, której producent zaleca zmieszanie jej z pyłem powstałym podczas szlifowania.

Jakie zabezpieczenie podłogi po ułożeniu?

Powierzchnia drewna po cyklinowaniu lub przeszlifowaniu może być zabezpieczona lakierem, olejem lub woskiem. Do zabezpieczenia podłogi z desek zalecane są lakiery elastyczne, które przy zmieniającej się wilgotności mogą pracować na dużej powierzchni – najlepiej poliuretanowe, które mają także bardzo dobrą odporność na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne. Dobre są również uretanowe i uretanowo-alkidowe. Lakier zawsze powinien być dobrany do gatunku drewna. Do zabezpieczania drewna drzew iglastych najlepsze są lakiery uretanowe i uretanowo-alkidowe. Przedtem trzeba jednak usunąć z drewna żywicę, przemywając je benzyną lub acetonem, i miejsca torebek żywicznych wypełnić podkładem dostosowanym do lakieru. Drewna liściaste z reguły najlepiej zabezpieczać lakierami poliuretanowymi. Należy jednak upewnić się, czy dany gatunek nie wymaga dodatkowej ochrony przed działaniem lakieru. Tak jest w przypadku niektórych gatunków egzotycznych, a także krajowych. Na przykład na tak zwane kwaśne drewno zawierające garbniki (między innymi dębu) nie wolno bezpośrednio nanosić lakierów poliuretanowych. Przed lakierowaniem trzeba nałożyć podkład neutralizujący olejki eteryczne. Dobór podkładu i lakieru powinien być zgodny z zaleceniem producenta systemu wykończeniowego i poprzedzony próbą na niewielkim fragmencie podłogi.

Poza tym wśród egzotycznych gatunków drewna są spowalniające działanie utwardzaczy zawartych w lakierach, na przykład iroko i ipe. Na takie drewno najpierw musi być nałożony specjalny podkład do trudnych gatunków. Potem można zastosować lakier zalecany do określonego gatunku drewna. Lakier całkowicie uszczelnia powierzchnię drewna. Z reguły nanoszone są dwie-trzy jego warstwy. Stosując odpowiedni rodzaj lakieru, możemy uzyskać posadzkę błyszczącą, półmatową, matową lub satynową. Podłoga lakierowana wymaga renowacji co kilka lat, zależnie od sposobu eksploatacji. Zazwyczaj jest to cztery-siedem lat. Zniszczoną posadzkę należy przeszlifować i ponownie polakierować. Codzienna pielęgnacja jest mało uciążliwa i ogranicza się do odkurzania i mycia środkami do pielęgnacji drewna lakierowanego rozprowadzanymi wilgotnym mopem.

Oleje nadają się do zabezpieczania prawie wszystkich gatunków drewna. Wyjątkiem są te, które mają złogi krzemionki czy węglanu wapnia, na przykład doussie. Na takim drewnie pod wpływem działania oleju może powstać biała mydlana wydzielina. Ale dla tak zwanych tłustych gatunków drewna, na przykład ipe i jatoba, właśnie olej jest najlepszym zabezpieczeniem.

Olejowanie może być wykonane na zimno lub na gorąco. O potrzebnej liczbie olejowań przesądza rodzaj preparatu i drewna. Niekiedy wystarczy tylko jednokrotne naniesienie oleju, a innym razem potrzebne będzie trzykrotne, na przykład na bukową posadzkę, która intensywnie chłonie olej. Znacznie łatwiej wykonać olejowanie na zimno – olej nanoszony jest za pomocą pędzla lub metalowej szpachli. Jego nadmiar trzeba zdjąć szmatką po kilku minutach i wypolerować powierzchnię posadzki nałożonym na jednotarczową polerkę beżowym padem lub nawiniętą na pad stalową wełną. Po kilku godzinach drewno powtórnie wyciera się i poleruje. Sposób aplikacji oleju zależy od rodzaju produktu. Preparaty nakładane na zimno, na gorąco oraz utwardzane chemicznie wymagają odmiennych warunków i narzędzi, dlatego należy przestrzegać instrukcji producenta. Najpierw rozgrzany do 80°C olej nanoszony jest na posadzkę metalową szpachlą. Następnie trzeba go wcierać rozgrzanym termopadem (z nałożonym beżowym padem), aż zostanie całkowicie wchłonięty. Woski nanosi się na posadzkę analogicznie jak oleje. Jednak w przeciwieństwie do olejów zamykają pory drewna, tworząc na jego powierzchni cienką warstwę, lepiej uodparniając je na wilgoć. Woski, podobnie jak oleje, nie są zalecane do drewna zawierającego krzemionkę lub węglan wapnia – powodują powstanie na ich powierzchni białej wydzieliny. Według wielu fachowców optymalnym rozwiązaniem jest nałożenie na gorąco oleju i na koniec (również na gorąco) wosku lub olejowosku.

Podłogi olejowane i woskowane wymagają częstszych zabiegów pielęgnacyjnych niż lakierowane. Wprawdzie woskowaną powierzchnię trudniej zmyć niż olejowaną, ale prace przy jednej i drugiej dzięki zastosowaniu nowoczesnych preparatów są proste. Codzienna pielęgnacja polega na odkurzaniu i zmywaniu podłogi środkami do powierzchni olejowanych lub woskowanych. Częstotliwość pielęgnacji i renowacji zależy od intensywności użytkowania, rodzaju drewna i zastosowanego preparatu. Powłokę należy odnawiać wtedy, gdy powierzchnia staje się matowa, trudniej ją doczyścić lub zaczyna nierównomiernie chłonąć wodę. Bardzo łatwo poddają się zabiegom renowacyjnym i można je przeprowadzać tylko na fragmencie posadzki. Polegają one na zmyciu odpowiednimi substancjami warstwy wosku lub oleju pokrywającej drewno, nałożeniu nowej powłoki zabezpieczającej i wypolerowaniu posadzki.

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