Czy umiemy odpoczywać? Wakacyjne remonty Polaków

Liczby nie kłamią

Jak pokazują badania przeprowadzone przez Santander Consumer Bank, letni sezon budowlany ma się świetnie, choć w obliczu realiów gospodarczych Polacy podchodzą do niego coraz bardziej pragmatycznie. Chociaż chęć przeprowadzenia prac remontowych na wiosnę i lato deklaruje w nim prawie 40% badanych, to aż 63% tych osób zamierza przeznaczyć na remont stosunkowo niską kwotę, nieprzekraczającą 10 tysięcy złotych.

Pojawia się wówczas przed kluczowy dylemat: czy damy radę zorganizować duży remont (obejmujący np. metamorfozę łazienki) czy zdecydować się jedynie na niewielki krok, np. pewne zmiany funkcjonalne w kuchni?

Autor: KFA ARMATURA/ Materiały prasowe

Zobaczmy jak zatem zmienia się nasze podejście do wydatków

Budżet pod kontrolą: Większość Polaków (ponad 60% planujących prace) stara się zamknąć w rozsądnym budżecie do 10 tysięcy złotych, a co trzeci ankietowany celuje w kwotę poniżej 5 tysięcy.

Większość Polaków (ponad 60% planujących prace) stara się zamknąć w rozsądnym budżecie do 10 tysięcy złotych, a co trzeci ankietowany celuje w kwotę poniżej 5 tysięcy. Prace etapowe: Blisko połowa inwestorów wykonuje remonty stopniowo, dopasowując je do bieżących możliwości finansowych.

Blisko połowa inwestorów wykonuje remonty stopniowo, dopasowując je do bieżących możliwości finansowych. Inwestycja w ekotrendy: Coraz większą wagę przywiązujemy do rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych. Polacy zauważają, że mądrze zaplanowany remont to nie tylko estetyka, ale przede wszystkim spadek przyszłych rachunków za media oraz troska o planetę.

Szukając oszczędności, rzadko decydujemy się na totalną rewolucję od A do Z. Częściej stawiamy na strategiczne punkty w mieszkaniu: łazienkę oraz kuchnię. To tam zużywamy najwięcej wody i energii, co czyni te pomieszczenia idealnym celem wakacyjnej modernizacji.

Autor: KFA ARMATURA/ Materiały prasowe

Łazienka pod kontrolą: wymień baterię i zatrzymaj tysiące litrów wody

Łazienka to serce domowej strefy relaksu, ale też miejsce generujące spore koszty. Standardowe baterie umywalkowe potrafią zużywać od 10 do nawet 13 litrów wody na minutę. Pomnożone przez liczbę domowników daje to gigantyczne ilości, które każdego dnia dosłownie uciekają do odpływu. Warto zestawić to z ogólnopolskimi danymi: statystyczny Polak zużywa średnio 150 litrów wody dziennie, z czego aż 35% idzie na mycie i higienę.

Wakacyjny remont to dobry moment, by pójść w ślad za trendem zrównoważonych wnętrz i zamontować nowoczesną baterię łazienkową ograniczającą zużycie wody. Dobrym przykładem są rozwiązania polskiej marki KFA Armatura, obecnej na rynku od dekad. Wybierając np. baterię umywalkową z kolekcji Moza, Malaga czy Logon, wyposażoną w wysokiej jakości perlator napowietrzający strumień, przepływ wody można ograniczyć nawet do 5–6 litrów na minutę, bez utraty komfortu użytkowania.

Co to oznacza w praktyce?

Taka wymiana pozwala zaoszczędzić nawet 16–24 tysiące litrów wody rocznie w 4-osobowym gospodarstwie domowym

w 4-osobowym gospodarstwie domowym Mniejsze zużycie wody to mniejsze rachunki za jej pobór, podgrzanie i odprowadzenie – koszt nowej baterii zwraca się więc szybciej, niż mogłoby się wydawać

Autor: KFA ARMATURA/ Materiały prasowe

Kuchnia przyszłości: koniec z plastikiem i marnowaniem pieniędzy

Drugim kluczowym miejscem letnich remontów jest kuchnia. W ostatnich latach standardem stało się dążenie do minimalizmu i ergonomii. Jednak prawdziwym game changerem w nowoczesnym urządzaniu kuchni jest podejście do wody pitnej.

Wielu z nas wciąż boryka się z problemem kupowania i noszenia ciężkich zgrzewek z wodą w plastikowych butelkach. Jest to uciążliwe, drogie i obciążające środowisko. Odpowiedzią na ten problem, idealnie wpisującą się w nurt wakacyjnych modernizacji kuchni, są baterie kuchenne z funkcją filtracji wody, takie jak modele z serii Duero Pure KFA Armatura.

Autor: KFA ARMATURA/ Materiały prasowe

Dlaczego warto postawić na baterię filtrującą KFA Armatura?

Czysta woda prosto z kranu: W zestawie z baterią znajduje się dedykowany wkład filtrujący montowany dyskretnie pod zlewem. Skutecznie usuwa on zanieczyszczenia mechaniczne, poprawia smak wody i redukuje chlor, pozwalając na rezygnację z wody butelkowanej.

W zestawie z baterią znajduje się dedykowany wkład filtrujący montowany dyskretnie pod zlewem. Skutecznie usuwa on zanieczyszczenia mechaniczne, poprawia smak wody i redukuje chlor, pozwalając na rezygnację z wody butelkowanej. Ekologia i oszczędność portfela: Pijąc filtrowaną wodę kranową, drastycznie ograniczamy zużycie jednorazowego plastiku. Koszt czystej, smacznej wody filtrowanej w domu jest nieporównywalnie niższy niż zakup wód źródlanych w sklepach.

Pijąc filtrowaną wodę kranową, drastycznie ograniczamy zużycie jednorazowego plastiku. Koszt czystej, smacznej wody filtrowanej w domu jest nieporównywalnie niższy niż zakup wód źródlanych w sklepach. Wygoda i design: Baterie te posiadają osobne obwody wody (użytkowej i filtrowanej) oraz ergonomiczną, obrotową lub wyciąganą wylewkę. Ponadto zachwycają wzornictwem kolorami: od klasycznego chromu, przez elegancką czerń, aż po modne złoto czy gun metal, idealnie wpisując się w nowoczesne trendy wnętrzarskie.

Autor: KFA ARMATURA/ Materiały prasowe

Zainwestuj czas w zmianę, która się opłaca

Wakacyjny remont wcale nie musi wiązać się z gigantycznym chaosem i wydaniem oszczędności życia. Jak pokazują statystyki, Polacy coraz częściej stawiają na mądre, celowane inwestycje. Wymiana armatury w łazience na modele oszczędzające wodę oraz montaż nowoczesnej baterii kuchennej z filtrem marki KFA Armatura to szybkie i bezproblemowe prace, które można wykonać nawet podczas krótkiego urlopu.

Efekt? Odświeżony, designerski wygląd wnętrz, realna dbałość o środowisko oraz niższe rachunki, które będą cieszyć domowników przez kolejne sezony.