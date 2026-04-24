W Polsce bloki buduje się szybciej niż domy. O ile szybsi są deweloperzy?

Ile trwa budowa osiedla, a ile domu jednorodzinnego?
Eksperci portalu rynekpierwotny.pl przeanalizowali dane GUS dotyczące średniego formalnego czasu trwania budowy – liczonego od momentu rozpoczęcia prac do oddania budynku do użytkowania. Wskaźnik obliczono dla inwestycji zakończonych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. Z danych wynika, że przeciętny czas realizacji wyniósł:
- 24,8 miesiąca dla lokali w budynkach wielorodzinnych,
- 51,0 miesięcy dla domów jednorodzinnych.
Trudno mówić o zaskoczeniu, ponieważ wyniki te są zbliżone do obserwowanych w poprzednich latach. Eksperci podkreślają, że średni czas budowy obliczono niezależnie od typu inwestora. W praktyce jednak dominującą rolę w segmencie budownictwa wielorodzinnego odgrywają deweloperzy.
- Sprawdź także: Na sprzedaży miejskich gruntów obłowili się deweloperzy i pośrednicy. Miażdżący raport NIK
Skąd tak duże rozbieżności w tempie budowy?
Czas realizacji inwestycji mieszkaniowych ma różne znaczenie dla różnych grup inwestorów. Dla nabywców nowych lokali oraz osób budujących dom systemem gospodarczym kluczowa jest możliwość jak najszybszego zamieszkania. Z kolei inwestorzy komercyjni patrzą na czas budowy również przez pryzmat kosztów finansowania i zapotrzebowania na kapitał.
W praktyce inwestor indywidualny, dysponujący mniejszym budżetem, może sobie zwykle pozwolić na dłuższą budowę, ponieważ ma już dach nad głową, a dostępność środków finansowych ogranicza jego możliwości. Z kolei deweloperowi zależy na zysku, a zatem dąży do szybkiego wprowadzenia mieszkań do obrotu.
Warto zaznaczyć, że w 2025 r. deweloperzy odpowiadali za oddanie do użytkowania 91% nowych budynków wielorodzinnych oraz 94% mieszkań w takich obiektach. Ponadto inwestorzy komercyjni ukończyli również około 25% domów jednorodzinnych. Choć brak szczegółowych danych, można przypuszczać, że po wyłączeniu projektów deweloperskich przeciętny czas budowy domów jednorodzinnych byłby jeszcze dłuższy niż wskazane 51 miesięcy.
Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.
- Przejdź do galerii: Najpiękniejsze elewacje domów