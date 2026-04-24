W Polsce bloki buduje się szybciej niż domy. O ile szybsi są deweloperzy?

Ile trwa budowa osiedla, a ile domu jednorodzinnego?

Ile trwa budowa osiedla, a ile domu jednorodzinnego?

Eksperci portalu rynekpierwotny.pl przeanalizowali dane GUS dotyczące średniego formalnego czasu trwania budowy – liczonego od momentu rozpoczęcia prac do oddania budynku do użytkowania. Wskaźnik obliczono dla inwestycji zakończonych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. Z danych wynika, że przeciętny czas realizacji wyniósł:

24,8 miesiąca dla lokali w budynkach wielorodzinnych,

51,0 miesięcy dla domów jednorodzinnych.

Trudno mówić o zaskoczeniu, ponieważ wyniki te są zbliżone do obserwowanych w poprzednich latach. Eksperci podkreślają, że średni czas budowy obliczono niezależnie od typu inwestora. W praktyce jednak dominującą rolę w segmencie budownictwa wielorodzinnego odgrywają deweloperzy.

Skąd tak duże rozbieżności w tempie budowy?

Czas realizacji inwestycji mieszkaniowych ma różne znaczenie dla różnych grup inwestorów. Dla nabywców nowych lokali oraz osób budujących dom systemem gospodarczym kluczowa jest możliwość jak najszybszego zamieszkania. Z kolei inwestorzy komercyjni patrzą na czas budowy również przez pryzmat kosztów finansowania i zapotrzebowania na kapitał.

W praktyce inwestor indywidualny, dysponujący mniejszym budżetem, może sobie zwykle pozwolić na dłuższą budowę, ponieważ ma już dach nad głową, a dostępność środków finansowych ogranicza jego możliwości. Z kolei deweloperowi zależy na zysku, a zatem dąży do szybkiego wprowadzenia mieszkań do obrotu.

Warto zaznaczyć, że w 2025 r. deweloperzy odpowiadali za oddanie do użytkowania 91% nowych budynków wielorodzinnych oraz 94% mieszkań w takich obiektach. Ponadto inwestorzy komercyjni ukończyli również około 25% domów jednorodzinnych. Choć brak szczegółowych danych, można przypuszczać, że po wyłączeniu projektów deweloperskich przeciętny czas budowy domów jednorodzinnych byłby jeszcze dłuższy niż wskazane 51 miesięcy.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

Przejdź do galerii: Najpiękniejsze elewacje domów

