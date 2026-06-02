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Jungle House projektu pracowni MAZM
Jungle House powstał w 2008 r., a jego bryła i cały koncept aktualny jest do dziś. Szczególnie jeżeli chodzi o zastosowanie zieleni, która obecnie bardzo chętnie wykorzystywana jest w projektach domów, jak i mieszkań. To projekt pracowni MAZM prowadzonej przez Marka Szcześniaka, którego jeden z projektów już opisywaliśmy poprzednio „Dom z recycklingu”. W tamtym przypadku, tak jak i w przypadku Jungle House ważnym elementem domu od strony ogrodu był taras, miejsce do wypoczynków dla mieszkańców. Tu tarasów mamy kilka.
Dom w środku lasu
Dom stoi na zalesionej działce o powierzchni 1791 m2. Charakterystycznymi elementami bryły budynku są wycięcia - na parterze, jak i na piętrze - które pełnią funkcję tarasów, zarówno na parterze, jak i na piętrze. Wykończono je deskami z drewna egzotycznego. Wraz z elewacją porasta je roślinność, które jest idealnym uzupełnieniem zadrzewionej działki. Stąd nazwa budynku – Jungle House.
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Elewacja z czarnej cegły
Powierzchnia budynku to 540 m2 (powierzchnia użytkowa 365,8 m2). Bryła stanowi zwartą całość. Ciekawym rozwiązaniem jest wykończenie ścian zewnętrznych czarną cegłą. Dom ma dwuspadowy dach, którego pokrycie stanowi blacha cynkowo-tytanowa oksydowana na kolor ciemnoszary. Od strony wejściowej okna są wąskie, natomiast od ogrodu przeszklenia są większe, a tarasy otwierają się na otaczającą zieleń.
Projekt domu. Autorzy
- Arch. Marek Szcześniak
- Arch. Andrzej Raducki
- Arch. Piotr Bujnowski
- Stud. arch. Katarzyna Pielaszkiewicz
- Stud. arch. Aleksander Drzewiecki
- Stud. arch. Krzysztof Puta
- Dom jednorodzinny „Jungle House”
- Pracownia: Pracownia Architektoniczna MAZM
- Lokalizacja: okolice Warszawy
- Data realizacji: 2018
- Powierzchnia: 540m2
- Realizacja: 2007-2008r.