Zieleń na elewacji, zieleń na wcięciach - tarasach. Witamy w dżungli. Jungle House – dom cały w zieleni

Julia Wiśniewska
Julia Wiśniewska
2026-06-02 14:31

Dom, który wtapia się w las to projekt pracowni MAZM. Tarasy Jungle House porośnięte bujną roślinnością bardzo dobrze komponują się z zielonym otoczeniem. Tarasy wraz z elewacją porasta roślinność, które jest idealnym uzupełnieniem zadrzewionej działki. Stąd nazwa budynku – Jungle House.

Jungle House

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Autor: Projekt: MAZM, Zdjęcie: Ignacy Matuszewski/ Materiały prasowe Charakterystycznymi elementami tej bryły budynku są wycięcia, które pełnią funkcję tarasów, zarówno na parterze, jak i na piętrze
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Materiał sponsorowany
Materiał sponsorowany

Jungle House projektu pracowni MAZM

Jungle House powstał w 2008 r., a jego bryła i cały koncept aktualny jest do dziś. Szczególnie jeżeli chodzi o zastosowanie zieleni, która obecnie bardzo chętnie wykorzystywana jest w projektach domów, jak i mieszkań. To projekt pracowni MAZM prowadzonej przez Marka Szcześniaka, którego jeden z projektów już opisywaliśmy poprzednio „Dom z recycklingu”. W tamtym przypadku, tak jak i w przypadku Jungle House ważnym elementem domu od strony ogrodu był taras, miejsce do wypoczynków dla mieszkańców. Tu tarasów mamy kilka.

Jungle House - dom wśród drzew
Galeria zdjęć 10

Dom w środku lasu

Dom stoi na zalesionej działce o powierzchni 1791 m2. Charakterystycznymi elementami bryły budynku są wycięcia - na parterze, jak i na piętrze - które pełnią funkcję tarasów, zarówno na parterze, jak i na piętrze. Wykończono je deskami z drewna egzotycznego. Wraz z elewacją porasta je roślinność, które jest idealnym uzupełnieniem zadrzewionej działki. Stąd nazwa budynku – Jungle House.

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Elewacja z czarnej cegły

Powierzchnia budynku to 540 m2 (powierzchnia użytkowa 365,8 m2). Bryła stanowi zwartą całość. Ciekawym rozwiązaniem jest wykończenie ścian zewnętrznych czarną cegłą. Dom ma dwuspadowy dach, którego pokrycie stanowi blacha cynkowo-tytanowa oksydowana na kolor ciemnoszary. Od strony wejściowej okna są wąskie, natomiast od ogrodu przeszklenia są większe, a tarasy otwierają się na otaczającą zieleń.

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Jungle House - dom wśród drzew

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Autor: Projekt: MAZM, Zdjęcie: Ignacy Matuszewski/ Materiały prasowe Bryła Jungle House stanowi zwartą całość, a wykończenie ścian zewnętrznych to czarna cegła

Projekt domu. Autorzy                                 

  • Arch. Marek Szcześniak
  • Arch. Andrzej Raducki
  • Arch. Piotr Bujnowski
  • Stud. arch. Katarzyna Pielaszkiewicz
  • Stud. arch. Aleksander Drzewiecki
  • Stud. arch. Krzysztof Puta
  • Dom jednorodzinny „Jungle House”
  • Pracownia: Pracownia Architektoniczna MAZM
  • Lokalizacja: okolice Warszawy
  • Data realizacji: 2018
  • Powierzchnia: 540m2
  • Realizacja: 2007-2008r.
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