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Jungle House projektu pracowni MAZM

Jungle House powstał w 2008 r., a jego bryła i cały koncept aktualny jest do dziś. Szczególnie jeżeli chodzi o zastosowanie zieleni, która obecnie bardzo chętnie wykorzystywana jest w projektach domów, jak i mieszkań. To projekt pracowni MAZM prowadzonej przez Marka Szcześniaka, którego jeden z projektów już opisywaliśmy poprzednio „Dom z recycklingu”. W tamtym przypadku, tak jak i w przypadku Jungle House ważnym elementem domu od strony ogrodu był taras, miejsce do wypoczynków dla mieszkańców. Tu tarasów mamy kilka.

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Dom w środku lasu

Dom stoi na zalesionej działce o powierzchni 1791 m2. Charakterystycznymi elementami bryły budynku są wycięcia - na parterze, jak i na piętrze - które pełnią funkcję tarasów, zarówno na parterze, jak i na piętrze. Wykończono je deskami z drewna egzotycznego. Wraz z elewacją porasta je roślinność, które jest idealnym uzupełnieniem zadrzewionej działki. Stąd nazwa budynku – Jungle House.

Elewacja z czarnej cegły

Powierzchnia budynku to 540 m2 (powierzchnia użytkowa 365,8 m2). Bryła stanowi zwartą całość. Ciekawym rozwiązaniem jest wykończenie ścian zewnętrznych czarną cegłą. Dom ma dwuspadowy dach, którego pokrycie stanowi blacha cynkowo-tytanowa oksydowana na kolor ciemnoszary. Od strony wejściowej okna są wąskie, natomiast od ogrodu przeszklenia są większe, a tarasy otwierają się na otaczającą zieleń.

i Autor: Projekt: MAZM, Zdjęcie: Ignacy Matuszewski/ Materiały prasowe Bryła Jungle House stanowi zwartą całość, a wykończenie ścian zewnętrznych to czarna cegła

Projekt domu. Autorzy

Arch. Marek Szcześniak

Arch. Andrzej Raducki

Arch. Piotr Bujnowski

Stud. arch. Katarzyna Pielaszkiewicz

Stud. arch. Aleksander Drzewiecki

Stud. arch. Krzysztof Puta

Dom jednorodzinny „Jungle House”

Pracownia: Pracownia Architektoniczna MAZM

Lokalizacja: okolice Warszawy

Data realizacji: 2018

Powierzchnia: 540m2

Realizacja: 2007-2008r.