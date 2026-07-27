Murator Remontuje #2: Odnawiamy fasadę budynku Materiał sponsorowany

135 m - wygodny dom dla rodziny 2 + 3

Zadaniem architektów było zaprojektowanie budynków o powierzchni 135 m2. Zastosowanie blachy falistej na elewacjach, rozrzeźbiona bryła budynków czy duże gabaryty okien to wynik konsekwentnie realizowanej koncepcji, a nie jedynie odgórnych uregulowań prawnych.

- Taka wielkość była optymalna, aby komfortowo pomieścić rodzinę 2 + 3. Wszystkie pokoje mieszkalne zostały wyposażone w duże okna. Układy funkcjonalne zaprojektowano w sposób umożliwiający indywidualne aranżacje. Zależało nam na stworzeniu architektury stawiającej w centrum użytkowników, dającej im własną, odpowiadającą ich potrzebom, przestrzeń. Budynki więc porozsuwano, oddzielając m.in. tarasy czy wnęki wejściowe. Lokalizacja miejsc postojowych pomiędzy segmentami pozwoliła nie tylko na ukrycie samochodów i pokazanie fasad, lecz także powiększenie ogrodów - opisuje architekt Roderyk Milik.

Zobacz też gotowe projekty domów:

Dom z tarasem

Trzy etapy osiedla i trzy kolory przewodnie

Projekt osiedla przewiduje wizualne zróżnicowanie i będzie miał trzy etapy. Na razie ukończono pierwszy; drugi, widoczny z okien zrealizowanych domów, jest w trakcie budowy.

Domy z każdego etapu będą mieć inny odcień koloru przewodniego. Same domy różnią się konfiguracją tych samych materiałów. Ale nie ma tu drewna czy kamienia. Nie ma też bujnej roślinności.

Autor: Nate Cook Osiedle Kwiatów Polskich, Wawer

Wysunięty parter domu, cofnięte piętro

Domy podzielono na dwie części: „bazę”, czyli parter z wysuniętym fragmentem piętra, oraz „domek” – cofniętą bryłę piętra, co dodatkowo zostało podkreślone zastosowaniem różnych materiałów. Wnęki i cofnięcia nie tylko umożliwiają odpowiednie przewietrzanie, lecz także zapewniają widoki, przy jednoczesnym zachowaniu prywatności. Dają też więcej światła dziennego we wnętrzach.

Zgeometryzowana kompozycja fasad sprawia, że w skali urbanistycznej nabierają one rytmu, a także zmieniają percepcję odbiorcy w czasie przemieszczania się.

Czytaj też i zobacz zdjęcia:

Prototypowa kostka z PRL. Metamorfoza

27

Zespół 12 domów jednorodzinnych RMK.A

Autorzy: RMK.A, architekt Roderyk Milik

Współpraca autorska: architektki Maja Krzymińska, Julia Kurowska

Konstrukcja: MONOLIT Jakub Wiśniewski Inwestor: Senn Development

Powierzchnia terenu: 3868 m2

Powierzchnia zabudowy: 1080 m2

Powierzchnia użytkowa: 12 x 135 m2

Powierzchnia całkowita: 12 x 181 m2

Kubatura: 12 x 681 m3

Liczba mieszkań: 12

Powierzchnia mieszkań: 135 m2

Projekt: 2021 Realizacja: 2023

Zobacz też: Oto najlepsze domy świata wg magazynu Wallpaper

4