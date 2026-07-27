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135 m - wygodny dom dla rodziny 2 + 3
Zadaniem architektów było zaprojektowanie budynków o powierzchni 135 m2. Zastosowanie blachy falistej na elewacjach, rozrzeźbiona bryła budynków czy duże gabaryty okien to wynik konsekwentnie realizowanej koncepcji, a nie jedynie odgórnych uregulowań prawnych.
- Taka wielkość była optymalna, aby komfortowo pomieścić rodzinę 2 + 3. Wszystkie pokoje mieszkalne zostały wyposażone w duże okna. Układy funkcjonalne zaprojektowano w sposób umożliwiający indywidualne aranżacje. Zależało nam na stworzeniu architektury stawiającej w centrum użytkowników, dającej im własną, odpowiadającą ich potrzebom, przestrzeń. Budynki więc porozsuwano, oddzielając m.in. tarasy czy wnęki wejściowe. Lokalizacja miejsc postojowych pomiędzy segmentami pozwoliła nie tylko na ukrycie samochodów i pokazanie fasad, lecz także powiększenie ogrodów - opisuje architekt Roderyk Milik.
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Trzy etapy osiedla i trzy kolory przewodnie
Projekt osiedla przewiduje wizualne zróżnicowanie i będzie miał trzy etapy. Na razie ukończono pierwszy; drugi, widoczny z okien zrealizowanych domów, jest w trakcie budowy.
Domy z każdego etapu będą mieć inny odcień koloru przewodniego. Same domy różnią się konfiguracją tych samych materiałów. Ale nie ma tu drewna czy kamienia. Nie ma też bujnej roślinności.
Wysunięty parter domu, cofnięte piętro
Domy podzielono na dwie części: „bazę”, czyli parter z wysuniętym fragmentem piętra, oraz „domek” – cofniętą bryłę piętra, co dodatkowo zostało podkreślone zastosowaniem różnych materiałów. Wnęki i cofnięcia nie tylko umożliwiają odpowiednie przewietrzanie, lecz także zapewniają widoki, przy jednoczesnym zachowaniu prywatności. Dają też więcej światła dziennego we wnętrzach.
Zgeometryzowana kompozycja fasad sprawia, że w skali urbanistycznej nabierają one rytmu, a także zmieniają percepcję odbiorcy w czasie przemieszczania się.
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Zespół 12 domów jednorodzinnych RMK.A
- Autorzy: RMK.A, architekt Roderyk Milik
- Współpraca autorska: architektki Maja Krzymińska, Julia Kurowska
- Konstrukcja: MONOLIT Jakub Wiśniewski Inwestor: Senn Development
- Powierzchnia terenu: 3868 m2
- Powierzchnia zabudowy: 1080 m2
- Powierzchnia użytkowa: 12 x 135 m2
- Powierzchnia całkowita: 12 x 181 m2
- Kubatura: 12 x 681 m3
- Liczba mieszkań: 12
- Powierzchnia mieszkań: 135 m2
- Projekt: 2021 Realizacja: 2023