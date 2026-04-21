W centrum domu umieścili... komin. Dwie bryły scalił lekki szklany łącznik

Przemysław Zańko-Gulczyński
Przemysław Zańko-Gulczyński
2026-04-21 8:30

Dom wokół komina to projekt KXM group dla inwestora z Pomorza Zachodniego. Złożony z dwóch brył połączonych szklanym łącznikiem, zapewnia nowoczesność i wygodę, a jednocześnie nawiązuje do tradycji i nie dominuje nad krajobrazem. A ten jest wyjątkowo piękny – dom zlokalizowany jest w pobliżu jeziora.

Dom wokół komina wg projektu KXM group
Dom wokół komina wg projektu KXM group Dom wokół komina wg projektu KXM group Dom wokół komina wg projektu KXM group Dom wokół komina wg projektu KXM group
W województwie zachodniopomorskim na malowniczej działce powstaje dom autorstwa Michała Hondo i Kingi Grzybowskiej-Hondo z pracowni KXM group, zaprojektowany z myślą o życiu w bliskim kontakcie z naturą.

Dom wokół komina – nowoczesny, a ciepły

Inwestorzy pragnęli stworzyć dom nowoczesny, a zarazem przytulny i wpisany w naturalny krajobraz – z nutą sielskości, która buduje atmosferę codzienności. Tak powstała koncepcja budynku, którego sercem – zarówno fizycznym, jak i symbolicznym – stał się komin. Jego zdecydowana forma wznosi się ponad linię dachu, wyznaczając centralny punkt życia rodzinnego. Wykończony surową betonową okładziną, łączy współczesny charakter architektury z archetypicznym obrazem domowego ogniska. To właśnie wokół niego skupia się codzienność – bez telewizora, za to z rozmowami, muzyką i wspólnym byciem razem.

Architekci dokładnie przemyśleli funkcje

Dom składa się z dwóch brył połączonych przeszklonym łącznikiem. Główna część mieści strefę wejściową, otwartą przestrzeń dzienną oraz prywatną sypialnię gospodarzy na poddaszu. Salon, kuchnia i jadalnia zostały zaplanowane na pół poziomie – co pozwoliło uchwycić lepszy widok na jezioro i otaczającą zieleń. Takie rozwiązanie umożliwiło również wygospodarowanie w dolnej kondygnacji przestrzeni rekreacyjnej z sauną i wyjściem do ogrodu. W niższej bryle zaplanowano pokoje dzieci i gości. Przestrzeń biurowa, ulokowana w przeszklonym łączniku, pozwala zarówno na obserwację ogrodu, jak i kontrolę strefy wejściowej przed domem.

Skala z szacunkiem, materiały z klasą

Choć dom ma rezydencjonalny charakter i rozbudowany program funkcjonalny, jego forma została celowo rozdrobniona, aby lepiej wpisać się w skalę otoczenia. Architekci zdecydowali się na rozdzielenie budynku na dwie mniejsze bryły spięte lekkim łącznikiem – to subtelne odniesienie do tradycyjnych układów zagrodowych, obecnych w lokalnym krajobrazie. Elewacje wykończono jasną klinkierową płytką o nieregularnej fakturze, co dodaje fasadzie głębi i elegancji. Uzupełnieniem tej kompozycji są ciemna dachówka ceramiczna, detale z naturalnego drewna oraz betonowe płyty. Całość utrzymano w stonowanej, ale wyrazistej palecie barw i faktur. Centralnie zlokalizowane drzewo na podjeździe nawiązuje do klasycznych założeń dworskich – lecz w nowoczesnym, minimalistycznym wydaniu.

Dom zakorzeniony w miejscu

Bryła budynku oraz różnice poziomów zostały podporządkowane naturalnej topografii działki. Zimą, gdy liście opadają z drzew, z salonu widać taflę jeziora w oddali. Latem dom zanurza się w zieleni, niemal wtapiając się w otoczenie. Udało się zachować wszystkie istniejące drzewa, a ogród wzbogacono o nowe nasadzenia i niewielki zbiornik retencyjny, który gromadzi deszczówkę i poprawia mikroklimat działki. Obowiązek odsunięcia się od granicy z sąsiednią działką o 10 metrów – ze względu na przebiegający tamtędy szlak migracyjny zwierząt – okazał się nie ograniczeniem, lecz zaletą. Być może pewnego dnia z kuchennego okna uda się dostrzec sarny zmierzające ku jezioru.

Artykuł stworzony przy wsparciu AI.

