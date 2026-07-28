Przypominamy nasz materiał z 2014 roku

Koncepcja domu autorodzinnego Roberta Koniecznego wynikła z refleksji architekta nad ideałem współczesnego stylu życia, na który składa się dom jednorodzinny zbudowany poza granicami dużego miasta oraz samochód jako główny środek transportu.

Wejście do domu połączone z wjazdem dla samochodu

Główne wejście do domu zaprojektowanego przez Roberta Koniecznego jest jednocześnie reprezentacyjnym podjazdem dla samochodu, którym wjeżdża się wprost pod drzwi prowadzące do salonu. Decyzja o połączeniu dwóch zazwyczaj rozdzielnych sfer wynikła z przemyślenia roli i miejsca garażu w tradycyjnym domu jednorodzinnym, w którym główne wejście jest na co dzień używane rzadziej niż przejście pomiędzy garażem a domem.

Spadek terenu wykorzystany do podziału działki na dwa poziomy

W projekcie wykorzystano naturalną właściwość działki - spory spadek terenu w stronę drogi dojazdowej pozwolił na podział posesji na dwie strefy, z których jedna służyć miała przede wszystkim komunikacji, a druga stać się prywatnym ogrodem.

W pierwszej strefie zaprojektowano drogę dojazdową prowadzącą do góry, na położony wyżej poziom salonu. Dzięki temu zabiegowi powstał tunel, na którego końcu wyłania się logiczne przesłużenie w postaci domu. Dach tunelu porasta trawa, która wizualnie integruje wyższy i niższy poziom działki.

W strefie wjazdu wykorzystano ponadto kolekcjonerską pasję właściciela – na ścianach wyeksponowana została galeria obrazów, która podkreśliła reprezentacyjność wjazdu.

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Nowoczesny dom z tradycjami

Dom jednorodzinny Koniecznego nawiązuje do tradycji nowoczesnej architektury, zarówno poprzez dominującą w projekcie biel, wkomponowanie w krajobraz, jak i poprzez przywiązanie szczególnej wagi do samochodu, jako jednego z najważniejszych atrybutów nowoczesnego życia.

Budynek został nominowany przed laty do prestiżowej europejskiej nagrody Miesa van der Rohe, przyznawanej co dwa lata autorom najwybitniejszych realizacji w europejskiej architekturze.

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Murowane starcie Dom – ekologiczny czy tradycyjny? MUROWANE STARCIE