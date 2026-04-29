Ile kosztuje dom na wodzie? Sprawdź, co oferuje dziś nowoczesny houseboat

Houseboat, czyli dom na wodzie, a właściwie... statek

Houseboaty nie są zwykłymi domami. Tak naprawdę w świetle prawa dom na wodzie w ogóle nie kwalifikuje się jako budynek. To jednostka pływająca, w związku z tym dotyczą jej zupełnie inne przepisy. Szczegóły wyjaśnia zalinkowany powyżej artykuł, ale mówiąc w skrócie – osobę chcącą zamieszkać na wodzie czeka długa lista formalności do załatwienia. Trzeba m.in.:

wydzierżawić działkę wodną z dostępem do mediów,

uzyskać zgodę na cumowanie,

wykonać przyłącza prądu, wody itp.,

zarejestrować houseboat.

W praktyce na zakup domu na wodzie decydują się albo pasjonaci, albo inwestorzy. W Polsce – głównie ci drudzy, gdyż w naszym kraju houseboat to przede wszystkim atrakcja turystyczna.

Kto kupuje houseboaty? Głównie inwestorzy, którzy wiedzą, że czasy apartamentów jako lokacji dla turystów odchodzą do lamusa, a nowoczesny klient oraz ten często podróżujący szuka atrakcji, czegoś nietypowego, zaskakującego. (...) Bo śpiąc w houseboacie, można podglądać życie ptaków, patrzeć na białe żagle łódek płynące tuż obok, wsłuchać się w delikatny szum fal. Taras na pokładzie, espresso o świcie czy wyprawa na ryby? Zachód słońca na Starówce Gdańskiej? Wyprawa w dzikie zakątki jeziora? Houseboat to dom lub hotel, który dostarczy tyle wrażeń co porządny, większy jacht, ale w wymiarach normalnego domu

– wyjaśniają Magdalena i Marcin Szumscy z firmy Mega Yachts Poland, prowadzący dział sprzedaży La Mare Houseboats.

i Autor: Archiwum La Mare / Mega Yachts Poland/ Materiały prasowe Sypialnia houseboatu firmy La Mare

Pływający dom – cena. Ile kosztuje houseboat i co oferuje?

Cena domu na wodzie zależy przede wszystkim od wymiarów takiej jednostki oraz jej standardu. Ceny houseboatów w Polsce wahają się od ok. 184 tys. zł do blisko 1,5 mln zł. Mowa o jednostkach nowych, nieużywanych. Jak widać po dużych różnicach cenowych, takie domy mocno różnią się między sobą wyposażeniem i poziomem komfortu. Spójrzmy na kilka przykładów.

GRAND HT Houseboats – od 43 200 euro (ok. 184 tys. zł)

Jednym z tańszych modeli jest houseboat Delfin 334 o wymiarach 9,9 x 3,4 m. Oferuje on 25 m² powierzchni do mieszkania (1 pomieszczenie), 6 miejsc do spania, aneks kuchenny i łazienkę z toaletą elektryczną i prysznicem. Jednostka wyposażona jest w taras zewnętrzny o powierzchni 8,5 m².

BTH Homes – od 290 tys. zł

Bliżej średniej półki cenowej sytuuje się np. Houseboat Silver Plus (cena od 405 tys. zł). Wymiary jednostki to 10 x 4 m, zaś powierzchnia do mieszkania to 24,5 m². Pływający dom oferuje salon z aneksem kuchennym, sypialnię, łazienkę z toaletą elektryczną i prysznicem oraz garderobę/pomieszczenie techniczne. Houseboat wyposażony jest w ogrzewanie (2 grzejniki zwykłe i 2 drabinkowe) i oferuje 3 tarasy, w tym 1 na dachu.

La Mare Houseboats – od 280 tys. zł

Pływające domy marki La Mare oferują szeroki wybór modeli w różnych cenach – np. mniejszy houseboat (8 x 3 m) można nabyć za ok. 280 tys. zł, zaś duży houseboat (15 x 5 m) kosztuje od 800 tys. zł. Przykładowy model, Apart M, ma 9,3 x 3,6 m i oferuje 18,7 m² powierzchni mieszkalnej. Jednostka składa się z pokoju dziennego, sypialni (łóżko dwuosobowe), aneksu kuchennego, łazienki z elektryczną toaletą i prysznicem oraz dwóch tarasów (w tym 1 na dachu). Obiekt wyposażony jest w ogrzewanie.

Polska Żegluga Wodorowa PŻW Sp. z o.o. – 1 490 000 zł

Do najdroższych, ale też najbardziej luksusowych modeli pływających domów dostępnych na polskim rynku można zaliczyć Houseboat HB 39 Sauna Premium. Jednostka ma wymiary 12 x 3,5 m, zaś dostępne pomieszczenia to salon ze sterówką i aneksem kuchennym, sypialnia z podwójnym łóżkiem, toaleta, sauna dla 4 osób z prysznicem, przebieralnia i pomieszczenie techniczne. Houseboat ma także taras słoneczny oraz wysuwany przedni pokład do lądowania. Jednostka jest ogrzewana i posiada klimatyzację, jak również inteligentny system zarządzania, pozwalający zdalnie sterować m.in. oświetleniem, zamkami drzwi, systemem nagłośnienia oraz pompami.

Wszystkie jednostki w cenie standardowej posiadają już wyposażoną kuchnię (lodówka, zlewozmywak z kranem, kuchenka gazowa lub indukcyjna, szafki z blatem) oraz łazienkę (kabina prysznicowa, umywalka z podświetlanym lustrem i szufladami, toaleta, ściany wykończone HPL wg wzornika) i system ogrzewania (gazowy / elektryczny z klimatyzacją). Każdy houseboat jest po odbiorze gotowy do zamieszkania - wykończony „pod klucz”

– podają przedstawiciele Mega Yachts Poland.

i Autor: undefined undefined/ Getty Images Nowoczesny houseboat

Ceny houseboatów używanych niewiele niższe

Chcąc kupić houseboat taniej, można poszukać jednostek z drugiej ręki. Trzeba się jednak liczyć z tym, że oferta nie jest duża, a jeśli już ktoś sprzedaje pływający dom, to często robi to krótko po zakupie i taki kilkuletni houseboat nie będzie się dużo różnił ceną od nowego. Oto przykładowe oferty z serwisów ogłoszeniowych:

houseboat 8,5 x 3 m z 2023 r. – 150 tys. zł,

houseboat 9 x 3 m z 2021 r. – 260 tys. zł,

houseboat 10 x 3 m z 2021 r. – 280 tys. zł,

houseboat 10 x 7,5 m z 2022 r. – 350 tys. zł.

Powyższe oferty dotyczą pływających domów w stanie bardzo dobrym, na ogół w pełni wyposażonych. Widać zatem, że za tego typu kwoty można często równie dobrze nabyć nową jednostkę.

Dodatkowe wyposażenie houseboatu, czyli na przykład... silnik

Plusem houseboatów na sprzedaż jest to, że można je personalizować. Większość producentów oferuje szeroki wybór opcji dodatkowych. Do najpopularniejszych należy silnik, bo wiele houseboatów domyślnie sprzedawanych jest jako jednostki stacjonarne, niezdolne do przemieszczania się.

Do każdej jednostki można domówić pakiet pływający zapewniający mobilność. Pakiet pływający oprócz silników zawiera również panele fotowoltaiczne. W opcji występują silniki spalinowe lub elektryczne na akweny będące strefą ciszy

– wyjaśniają Magdalena i Marcin Szumscy.

Poza tym aspektem personalizacja dotyczy jednak na ogół rozmaitych dodatkowych udogodnień, w które można wyposażyć swój katamaran. To np. dodatkowy taras na dachu, sauna, jacuzzi czy tężnia solankowa, jak również system nagłośnienia czy telewizor. Można również zainwestować w lepszą termoizolację czy ogrzewanie, jeśli jednostka jest go pozbawiona. Część producentów oferuje także opcję przystosowania houseboatu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Houseboat może mieć taras dachowy, huśtawkę zintegrowaną z konstrukcją ścian, wannę w salonie, salę kinową. Produkujemy houseboaty - kawiarnie i bary, a nawet takie, które są pływającym klubem, w którym odbywają się śluby cywilne, imprezy panieńskie, wystawy… W Bydgoszczy można taki dokładnie wynająć, o długości 15 metrów, z dużym salonem, barem, wysuwanym gigantycznym telewizorem, sauną i nowoczesną toaletą

– opowiadają przedstawiciele marki La Mare.

i Autor: Wikimedia Commons/Pit1233/domena publiczna/ Creative Commons Dom na wodzie prezentowany w Bydgoszczy

Czy houseboat może być domem całorocznym?

Odpowiedź brzmi: zasadniczo tak, o ile nabywca zapewni sobie dostęp mediów, a dom na wodzie ma ogrzewanie. Houseboatów nie trzeba bowiem na zimę wyjmować z wody jak jachtów. Prawo nie zabrania zamieszkania na stałe na łodzi. Trzeba jednak pamiętać, że w większości przypadków w takim „budynku” nie można się zameldować i nie będzie on miał oficjalnego adresu, co może generować pewne trudności w codziennym życiu.

Trzeba jednak pamiętać, że większość modeli dostępnych w sprzedaży oferuje dość skromną powierzchnię do życia – porównywalną z kawalerką. To opcja raczej dla singla czy pary niż rodziny. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sprawić sobie większy dom na wodzie – polski prekursor w tej dziedzinie, Kamil Zaremba z Wrocławia, ma zacumowany na stałe parterowy houseboat o powierzchni 200 m². Będzie to jednak wymagało większych nakładów finansowych i załatwiania wielu rzeczy samodzielnie.

