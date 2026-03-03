Dom kostka. Przebudowa domu z czasów PRL to wyzwanie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Oaza na pustyni

O projekcie domu Oasis House stworzonego przez pracownię Robert Majkut Design zrobiło się jakiś czas temu głośniej za sprawą wyróżnienia specjalnego, jakie przyznano mu w konkursie A+ Architizer Awards. Dom zaskakuje formą i kolorem, ale nagrodę przyznano nie tylko za estetykę - doceniono dialog z naturą i użycie nowoczesnych technologii.

Bardzo łatwo odgadnąć inspirację, jaka stała za domem o nazwie Oasis - zdradza ją już nazwa. Budynek został pomyślany dla klimatu pustynnego, w Dubaju.

Oaza stała się pierwotnym pomysłem, gdyż w naszym rozumieniu jest autonomicznym mikrokosmosem, który zawiera wszystko, co potrzebne do komfortowego i wygodnego życia w pustynnym krajobrazie. Jednak nawet oaza może być narażona na silne i gwałtowne zjawiska naturalne. Jest cenna, dopóki trwa. Podobnie jak człowiek szukający schronienia przed upałem, oaza i ogród wymagają troski i wsparcia. Z tego powodu głównym elementem koncepcji Oasis House jest połączenie idei domu podwójnego z nowoczesnymi technologiami współistniejącymi, a nawet wykorzystującymi charakterystyczną dla pustynnego krajobrazu naturę. Z tego połączenia stworzyliśmy przestrzeń idealną do komfortowego życia

– wyjaśnia autor projektu, Robert Majkut, Head od Design i CEO Robert Majkut Design.

Jednak nawet w Dubaju nie samą estetyką człowiek żyje - dom ma za zadanie przede wszystkim stworzyć warunki komfortowe do życia w trudnym klimacie.

W środku oazy: 3 kondygnacje, wewnętrzny ogród

Dom o płynnej, rzeźbiarskiej formie ma mieć niemal 1000 metrów kwadratowych powierzchni i trzy kondygnacje z wydzielonymi częściami do mieszkania, pracy i rekreacji.

Na parterze zaplanowano przestronny, wypełniony zielenią salon, jadalnię przeznaczoną dla 10 osób, gabinet i bibliotekę oraz strefy relaksu i wypoczynku. Na kolejnych piętrach ma się znaleźć część prywatna z sypialniami i apartamentem dla gości.

Garaże dla domowników i gości oraz basen znajdą się w osobnym, 300-metrowym budynku technicznym.

Na dubajskie upały - dom podwójny i nowoczesne technologie

Podstawowym założeniem projektu jest koncepcja domu podwójnego: budynek wyposażono w ażurowy "parawan", który z pomocą ogrodu w centrum domu tworzy przyjazny mikroklimat we wnętrzu. Wzory parawanu powstały z użyciem projektowania parametrycznego; "Wykorzystane tu algorytmy umożliwiają łatwe skalowanie budynku zarówno w górę, jak i w dół. Prefabrykaty betonowe wykonane za pomocą drukarek 3D zapewniają szybki proces budowy idący w parze z jakością" - wyjaśniają przedstawiciele biura.

Ponadto dom ma zostać wyposażony ogniwa fotowoltaiczne i system recyklingu wody, a wszystkim - od wentylacji i oświetlenia po zarządzanie nawodnieniem i energią - będzie zarządzać inteligentny system. Wbrew pozorom, jedną z inspiracji przy projektowaniu funkcjonowania Oasis House była stara i tradycyjna lokalna metoda - łapaczy wiatru.

Specjalne wyróżnienie w konkursie A+ Architizer Awards

Po przyznaniu wyróżnienia Robert Majkut pisał, zdradzając, czy ambitny projekt ma szansę na realizację w niedalekiej przyszłości:

Z radością dzielimy się wiadomością: Oasis House otrzymał Wyróżnienie Specjalne w prestiżowym konkursie A+ Architizer Awards! To dla nas coś więcej niż nagroda. To sygnał, że nasza odwaga w myśleniu o architekturze – łączenie tradycyjnych technik i form z najnowocześniejszą technologią, intymności domu z otwartością ogrodu, prostoty z innowacją – ma sens i rezonuje. Oasis House powstał z potrzeby redefinicji. To „dom w domu”, który daje poczucie schronienia i prywatności, a jednocześnie oddycha i żyje wraz z naturą — dosłownie. W jego centrum żyje ogród. To nie tylko estetyczny akcent, ale system, który chłodzi, koi i wprowadza organiczny rytm do wnętrza. Dziękujemy Architizer za to wyróżnienie i gratulujemy wszystkim twórcom, których realizacje znalazły się wśród nagrodzonych. To zaszczyt być w tak inspirującym gronie. Jeżeli człowiek jest w stanie coś wymyślić, to znaczy, że jest w stanie to zrealizować. Jeśli mówimy o koncepcji, która została zwizualizowana, to znaczy, że jesteśmy już 3 kroki dalej od nieistnienia tego projektu, a zatem coraz bliżej do jego realizacji, o której już rozmawiamy.

W Dubaju luksusowa willa - w Polsce kiosk z prefabrykatu

Polski sukces oczywiście cieszy (gratulujemy!). Czy jednak nasi architekci prawdziwie rozwinąć skrzydła mogą jedynie w miejscach takich jak Dubaj, gdzie budżet inwestora nie stanowi bariery dla wyobraźni? W Polsce luksusowe wille rzecz jasna powstają, jednak ich formy dalekie są od eksperymentów tak ekstremalnie wybiegających poza kanony. Kiedy więc doczekamy się w kraju równie odważnych projektów i realizacji? Albo raczej: kiedy i Polacy będą mogli pozwolić sobie na stworzenie tak komfortowej przestrzeni do życia?

Dziś najbliżej Oasis House będziemy, kiedy w jednym z polskich miast stanie jugosławiański kiosk KC-190 w kolorze pomarańczowym.

Źródło: Robert Majkut Design

