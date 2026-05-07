Jak ciepło zaprojektować przestrzeń

Trzeba koniecznie zwrócić uwagę nie tylko na funkcjonalność, układ pomieszczeń, ale również cyrkulację ogrzewanego powietrza w domu. Wszystko po to, aby można przy zmniejszeniu ilości źródeł ciepła uzyskać podobny efekt. Dużą rolę w tym układzie odgrywa źródło ciepła umieszczone na parterze budynku w największym z pomieszczeń, jakim najczęściej jest pokój dzienny, połączony z otwartą kuchnią. Rozplanowanie tego pomieszczenia, umiejscowienie okien i schodów na piętro, będzie miało znaczenie nie tylko na ogrzanie parteru, ale i pomieszczeń znajdujących się wyżej. Duże znaczenie ma również stopień nasłonecznienia wnętrza. Warto zastanowić się nad większymi oknami, wychodzącymi na południe lub południowy zachód, gdyż nawet zimą słońce dysponuje wystarczającą energię, aby w ciągu dnia podnieść temperaturę powietrza wnętrz, co zmniejszy ich zapotrzebowanie na ciepło. Latem z kolei trzeba zadbać o przysłonięcie okien wystawionych na działanie promieni słonecznych. Dom musi być otwarty na dostawy darmowej energii latem i zamknięty na jej nadmiar w letnie upały.

Dom z poddaszem użytkowym i antresolą

Dom zaprojektowany na planie zbliżonym do kwadratu i w dodatku swoimi gabarytami wpisującymi go w regularną bryłę sześcianu lub kuli to prawie energetyczny ideał. Taki w sumie jest DD408 Oleg bez garażu. Forma tego klasycznego domu z poddaszem użytkowym sprzyja oszczędności a ponadto zapewnia sporo komfortu przestrzennego, dzięki zastosowaniu podwyższonych ścianek kolankowych. Bezokapowy dach, kształt i rozmieszczenie okien nadają klasycznej formie nowoczesności. Modne jest też wykończenie elewacji w bielach i szarości tynkowanych ścian i czerni pokrycia dachowego.

Wnętrza też są bardzo nowocześnie zaaranżowane z antresolą nad salonem. To rozwiązanie sprzyja również rozprowadzeniu ciepła w całym domu. Przy zastosowaniu dużego grzejnika powierzchniowego w postaci klasycznego ogrzewania podłogowego w strefie dziennej parteru ogrzane powietrze poprzez antresolę dotrze szybko do pomieszczeń na poddaszu. Akumulacja ciepła w warstwie podkładu podłogowego pozwoli na długie jego wypromieniowanie i ogrzanie całego domu, łącznie w pokojami poddasza. W sypialniach wystarczą niewielkie grzejniki.

Na parterze prócz pomieszczeń strefy dziennej, w której wyjątkowo dużą przestrzeń zajmuje kuchnia znalazło się miejsce również na dodatkowy pokój-sypialnię. Jest też oczywiście łazienka i kotłownia. Dom wyróżnia się dużymi strefami zewnętrznymi z obszernym wgłębionym i częściowo zadaszonym podestem przed wejściem i dużym tarasem. Duże drzwi tarasowe zimą dostarczą też sporą dawkę ciepła w słoneczne dni. Drewniana pergola tarasowa zapewni cień i ograniczy nagrzewanie się domu latem.

Na poddaszu znalazło się miejsce na trzy sypialnie i łazienkę. Doświetlenie wnętrz zapewniają pionowe okna w ścianach szczytowych i okna dachowe, których część również zapewnia dodatkową dawkę światła do salonu, dzięki antresoli.

Dom z wielospadowym dachem, poddaszem użytkowym i garażem

E-177 przypomina architekturą bungalow. Jego regularny plan kwadratu o boku 12,31 m zaburza narożnikowe wcięcie, w które wpasowany został fragment tarasu, który w większości znalazł się pod osłoną dachu. Duże okna tarasowe zimą zadziałają jak grzejnik, a zadaszenie osłoni wnętrze przed gorącymi promieniami słońca latem.

W regularnej bryle znalazło się miejsce na garaż, który mógłby znaleźć się w nieogrzewanej strefie domu, ale wówczas należy zaizolować ściany oddzielające go od reszty pomieszczeń oraz strop nad poddaszem – wygodniej i oszczędniej będzie go jednak otoczyć „domowym ciepłem”, ale na oddzielnym obiegu zapewniającym niższą niż gdzie indziej temperaturę.

Dom przez swój regularny kształt będzie łatwy do ogrzania i oszczędny. Formę wspomaga szeroka klatka schodowa w centralnej części domu, która będzie naturalnie „tłoczyć” wyprodukowane na dole ciepłe powietrze w grzejniku podłogowym umieszczonym we wszystkich wnętrach mieszkalnych parteru. Naturalna wentylacja rozprowadzi ciepło po poddaszu. Nie będzie potrzebne już wiele energii, aby dogrzać pomieszczenia pod połaciami.

Na parterze jest otwarte wnętrze salonu, jadalni i kuchni, a obok pokój, który występuje pod nazwą biblioteki, ale może też być okazjonalnie sypialnią. O garażu już wspominaliśmy – jest połączony z pomieszczeniem technicznym, czyli kotłownią. Listę pomieszczeń parteru zamykają toaleta oraz zamykany przedsionek, co również poprawia bilans cieplny domu.

Poddasze to rozmieszczone w trzech narożnikach duże sypialnie z garderobami. Są tu dwie łazienki – jedna z nich jest połączona z największą z sypialni oraz pomieszczenie pralni. Doświetlenie poddasza zapewniają tylko okna połaciowe.

Dom piętrowy z dachem skośnym

Pod czterospadowym, kopertowym niskim pokryciem nie zmieści się już pomieszczenie mieszkalne, ale domowy składzik na pewno. Dodatkowo może ono odgrywać dużą rolę w poprawie bilansu cieplnego domu. Ocieplenie połaci i stropu nad piętrem zapewni dobrą iolację od góry a dodatkowo pozwoli na efektywne wykorzystanie przestrzeni poddasza-przechowalni.

DD1778 Tadeusz II bez garażu to niemal regularny sześcian z „czapką” dachu spadzistego. Forma domu ułatwi jego ogrzewanie, chociaż umieszczona nieco z boku klatka schodowa nie będzie tak dobrze dystrybuować ciepłego powietrza z parteru. Akumulacji ciepła przysłuży się duża przestrzeń strefy dziennej zajmująca blisko połowę powierzchni parteru. Ogrzewanie powierzchniowe warto też zastosować w oddzielnej sypialni na parterze, holu oddzielonym przedsionkiem od wejścia oraz klatce schodowej i łazience. Miejsce łazienki, gdzie umieszczone są kratki wentylacyjne ukierunkowuje przepływ ciepła przez klatkę schodową, a tym samym pomaga w jego transporcie na piętro.

Na piętrze zaaranżowano trzy duże sypialnie z garderobami oraz łazienkę umieszczoną dokładnie nad tą na parterze. Dobre doświetlenie i nasłonecznienie szczególnie zimą zapewniają tutaj duże okna w elewacji. Na korytarzu w stropie trzeba pomyśleć o wygodnych składanych schodach strychowych, bo zostawić poddasza bez „zajęcia” po prostu nie wolno.

Dom tradycyjny z poddaszem użytkowym

LDP06 Valetta Pasywny 6 już swoją nazwą sugeruje, że został zaplanowany z myślą o oszczędności energii. To klasyczny w formie dom z dachem dwuspadowym. Zaprojektowany został na planie kwadratu a dach dwuspadowy wpisuje go w regularną bryłę, ułatwiającą cyrkulację ciepła wewnątrz. Według projektu duże okna zaplanowano na słonecznej elewacji ogrodowej, dzięki czemu słońce zimą pozwoli podnieść temperaturę wewnętrzną. Okap dachu ochroni częściowo przed nagrzewaniem w lecie, ale można pomyśleć o roletach lub drewnianej pergoli nad tarasem. Zwracają uwagę okna jednoskrzydłowe bez podziałów co zmniejsza liczbę szczelin i uszczelek, które są zawsze źródłem zmniejszenia izolacji cieplnej.

Na parterze strefa dzienna i kuchnia są otwarte, ale oddzielone od siebie częściowo ścianką działową; przy kuchni znalazło się miejsce na spiżarnię. Jest też dodatkowy pokój i łazienka. Zamykany przedsionek zmniejsza wychłodzenie domu w czasie otwierania drzwi zewnętrznych. Parter powinien być ogrzewany powierzchniowym grzejnikiem w podkładzie podłogowym. W projekcie przewidziano pompę ciepła, której zasilanie wspomagają panele PV na dachu.

Na poddaszu są trzy duże sypialnie oraz łazienka i pralnia. Nie ma okien dachowych, co zmniejsza koszty budowy dachu i poprawia jego izolację. Doświetlenie pokoi poddasza zapewniają pionowe okna w ścianach szczytowych.

Parterowy dom-bungalow

DS067 Elka 2 dr-ST to nieduży dom zaprojektowany na planie kwadratu. Czterospadowy dach z szerokim okapem zacieni okna w czasie letnich upałów. Regularna przestrzeń parteru ułatwi ogrzewanie. Optymalne będzie ogrzewanie podłogowe we wszystkich pomieszczeniach z wyjątkiem kotłowni i zamykanego przedsionka, gdzie może być niewielki grzejnik.

Salon, jadalnia i otwarta kuchnia to główne i otwarte wnętrze domu. Duże drzwi wyprowadzają na obszerny taras narożnikowy. Można pomyśleć o drewnianej lub stalowej pergoli ze zdejmowanym lub zsuwanym na okres jesienno-zimowym dachem.

Listę pomieszczeń domu uzupełniają dwie sypialnie, łazienka i pomieszczenie techniczne, gdzie znalazło się miejsce dla źródła ciepła. W domu przewidziany jest kominek w salonie, który można tu zainstalować w wersji z płaszczem wodnym. Można go połączyć w system grzewczy z innym źródłem, np. pompą ciepła lub kotłem na pellet. Warto skorzystać z poddasza, jako miejsca przechowywania. Najtańszą wersją będzie zimny magazyn z zaizolowanym stropem nad parterem. Hol, w którym można umieścić składane schody strychowe jest pod najwyższą częścią poddasza u zbiegu połaci – można to wykorzystać wydzielając na poddaszu tę część i ocieplić tu fragment dachu oraz wbudować ścianki z izolacją cieplną, co włączy tę część w ciepłą strefę mieszkalną domu.

