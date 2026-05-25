Czym jest działka siedliskowa?

Działka siedliskowa to grunt przeznaczony pod zabudowę zagrodową, zwykle związany z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Najczęściej znajduje się na terenach wiejskich i obejmuje zarówno część mieszkalną, jak i budynki gospodarcze potrzebne do działalności rolniczej. W praktyce działki siedliskowe są często wybierane przez osoby szukające większej przestrzeni, kontaktu z naturą oraz niższych cen niż w przypadku klasycznych działek budowlanych. W 2026 roku zainteresowanie siedliskami nadal utrzymuje się na wysokim poziomie, szczególnie w województwach z dużą ilością terenów zielonych oraz dobrą komunikacją z większymi miastami.

Kto może budować na działce siedliskowej?

Możliwość budowy na działce siedliskowej zależy przede wszystkim od zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy. Co do zasady zabudowę zagrodową mogą realizować rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne. W niektórych przypadkach możliwe jest jednak przekształcenie gruntu lub uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych, które pozwolą na budowę domu jednorodzinnego także osobom niebędącym rolnikami. Przed zakupem działki siedliskowej warto sprawdzić dostęp do drogi publicznej, uzbrojenie terenu, klasę gruntu oraz ograniczenia wynikające z lokalnych przepisów.

Aktualne ceny działek siedliskowych 2026 – średnie ceny w województwach

Województwo dolnośląskie – średnio 180–240 zł/m²Województwo kujawsko-pomorskie – średnio 120–170 zł/m²

Województwo lubelskie – średnio 90–140 zł/m²

Województwo lubuskie – średnio 110–160 zł/m²

Województwo łódzkie – średnio 140–190 zł/m²

Województwo małopolskie – średnio 220–320 zł/m²

Województwo mazowieckie – średnio 220–310 zł/m²

Województwo opolskie – średnio 130–180 zł/m²

Województwo podkarpackie – średnio 120–170 zł/m²

Województwo podlaskie – średnio 110–160 zł/m²

Województwo pomorskie – średnio 200–300 zł/m²

Województwo śląskie – średnio 190–280 zł/m²

Województwo świętokrzyskie – średnio 100–150 zł/m²

Województwo warmińsko-mazurskie – średnio 120–180 zł/m²

Województwo wielkopolskie – średnio 150–220 zł/m²

Województwo zachodniopomorskie – średnio 170–260 zł/m²

Podane wartości są średnimi cenami ofertowymi działek siedliskowych i mogą różnić się w zależności od lokalizacji, dostępu do mediów, odległości od miasta oraz możliwości zabudowy. Najwyższe ceny utrzymują się w regionach sąsiadujących z dużymi aglomeracjami oraz terenami turystycznymi.

O czym pamiętać przy wyborze działki siedliskowej?

Zakup działki siedliskowej powinien być poprzedzony dokładną analizą dokumentów oraz możliwości zabudowy. Kluczowe znaczenie ma status gruntu, dostęp do mediów, droga dojazdowa oraz zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Warto również sprawdzić, czy działka nie znajduje się na terenach zalewowych lub objętych ochroną przyrodniczą. Duże znaczenie ma także sąsiedztwo oraz przyszłe plany rozwoju okolicy. Dobrze wybrana działka siedliskowa może być zarówno miejscem do zamieszkania, jak i atrakcyjną inwestycją na kolejne lata. (Dzialkopedia)

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

