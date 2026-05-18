Ceny działek rolnych 2026 – ile kosztuje ziemia rolna w Polsce?

Czym są działki rolne i kto może je kupić?
Działki rolne to grunty przeznaczone przede wszystkim do prowadzenia działalności rolniczej. Mogą być wykorzystywane pod uprawy, hodowlę zwierząt, sady, plantacje czy działalność agroturystyczną. W ewidencji gruntów oznaczane są najczęściej jako użytki rolne, a ich wartość zależy między innymi od klasy bonitacyjnej gleby, lokalizacji oraz powierzchni.
Zakup działki rolnej w Polsce podlega określonym przepisom. W wielu przypadkach nabywcą może zostać tylko rolnik indywidualny, jednak mniejsze działki rolne są dostępne również dla osób prywatnych niezwiązanych z rolnictwem. Duże znaczenie ma także miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który określa możliwe przeznaczenie terenu oraz ewentualne ograniczenia inwestycyjne.
Czy na działce rolnej można wybudować dom?
Budowa domu na działce rolnej jest możliwa, jednak wymaga spełnienia określonych warunków. Najłatwiejsza sytuacja dotyczy rolników prowadzących gospodarstwo rolne – mogą oni budować siedliska oraz budynki związane z działalnością rolniczą. Osoby prywatne muszą natomiast sprawdzić, czy działka posiada możliwość zabudowy albo czy istnieje możliwość odrolnienia gruntu.
Kluczowe znaczenie ma miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy. W praktyce wiele działek rolnych położonych blisko miast i rozwijających się miejscowości zyskuje potencjał inwestycyjny. Warto jednak pamiętać, że proces odrolnienia może wiązać się z dodatkowymi kosztami i formalnościami administracyjnymi.
Aktualne ceny działek rolnych 2026 w Polsce
- Województwo dolnośląskie – około 71 200 zł za hektar
- Województwo kujawsko-pomorskie – około 89 200 zł za hektar
- Województwo lubelskie – około 58 900 zł za hektar
- Województwo lubuskie – około 67 500 zł za hektar
- Województwo łódzkie – około 71 800 zł za hektar
- Województwo małopolskie – około 64 200 zł za hektar
- Województwo mazowieckie – około 72 400 zł za hektar
- Województwo opolskie – około 82 500 zł za hektar
- Województwo podkarpackie – około 52 300 zł za hektar
- Województwo podlaskie – około 49 800 zł za hektar
- Województwo pomorskie – około 70 450 zł za hektar
- Województwo śląskie – około 69 800 zł za hektar
- Województwo świętokrzyskie – około 61 500 zł za hektar
- Województwo warmińsko-mazurskie – około 66 300 zł za hektar
- Województwo wielkopolskie – około 97 394 zł za hektar
- Województwo zachodniopomorskie – około 43 600 zł za hektar
Dane opracowano na podstawie aktualnych analiz rynku nieruchomości oraz ofert publikowanych przez firmy zajmujące się obrotem gruntami rolnymi.
O czym pamiętać przy wyborze działki rolnej?
Przed zakupem działki rolnej warto dokładnie sprawdzić klasę gleby, dostęp do drogi publicznej, możliwość podłączenia mediów oraz zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Duże znaczenie ma także lokalizacja – grunty położone blisko miast często szybciej zyskują na wartości. Należy również upewnić się, czy działka nie jest objęta ograniczeniami prawnymi, dzierżawą albo ochroną środowiskową. Dokładna analiza dokumentów pozwala uniknąć kosztownych problemów i zwiększa bezpieczeństwo inwestycji.
