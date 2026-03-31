Kupno działki budowlanej - trendy cenowe na rynku wiosną 2026

Decyzja o zakupie działki budowlanej to jeden z najważniejszych i najczęściej najdroższych etapów realizacji marzenia o własnym domu. Wiosną 2026 roku rynek gruntów pod zabudowę jednorodzinną charakteryzuje się ograniczoną podażą ofert oraz systematycznymi wzrostami cen, które obserwujemy już od kilku kwartałów.

Eksperci wskazują na kilka kluczowych czynników:

deficyt działek z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy,

rosnące koszty przygotowania terenu,

wysoki popyt zarówno ze strony osób prywatnych budujących domy, jak i inwestorów.

Średnie ceny transakcyjne i ofertowe w województwach (dane z początku 2026 roku) oscylują między 123 a 195 zł za metr kwadratowy, przy czym różnice między dużymi aglomeracjami a mniejszymi miejscowościami są bardzo duże - w okolicach metropolii ceny potrafią być kilkukrotnie wyższe.

Kupujący powinni zwracać szczególną uwagę nie tylko na cenę za m², ale przede wszystkim na stan prawny działki, dostęp do mediów oraz możliwości zabudowy.

Ceny działek budowlanych w województwie mazowieckim

Województwo mazowieckie pozostaje jednym z najdroższych regionów Polski pod względem cen działek budowlanych. Średnia cena wojewódzka wynosi około 187 zł/m².

W Warszawie i najbliższej aglomeracji stołecznej ceny transakcyjne często zbliżają się do 900–1100 zł/m², co oznacza, że typowa 10-arowa działka to wydatek rzędu 900 tys. - 1 mln zł lub więcej, szczególnie w atrakcyjnych dzielnicach.

Poza stolicą, w mniejszych miejscowościach i na obrzeżach województwa ceny spadają znacząco i są bliższe średniej wojewódzkiej, co czyni te obszary bardziej przystępnymi dla osób szukających spokojniejszej lokalizacji z dobrym dojazdem do Warszawy.

Małopolskie, Śląskie i Pomorskie - ceny działek budowlanych wiosną 2026

W województwie małopolskim średnia cena działki budowlanej wynosi około 188 zł/m².

W Krakowie i najbliższych okolicach stawki są zdecydowanie wyższe i sięgają 600–724 zł/m², a w niektórych prestiżowych lokalizacjach nawet więcej. Poza Krakowem, w mniejszych miejscowościach Małopolski, ceny spadają wyraźnie - średnio do poziomu około 200 zł/m², co przekłada się na około 200 tys. zł za standardową 10-arową działkę.

Województwo śląskie jest obecnie najdroższe ze średnią ceną około 195 zł/m².

W dużych miastach aglomeracji śląskiej, zwłaszcza w Katowicach, ceny przekraczają 700 zł/m². W mniejszych miejscowościach i na peryferiach województwa stawki są wyraźnie niższe i bliższe średniej wojewódzkiej, co daje szersze możliwości wyboru dla osób planujących budowę domu w spokojniejszej okolicy przy zachowaniu dobrej komunikacji z centrami aglomeracji.

Średnia cena w województwie pomorskim wynosi około 170 zł/m².

W Trójmieście (Gdańsk, Gdynia, Sopot) ceny oscylują wokół 484–1021 zł/m² w zależności od lokalizacji i bliskości morza. W mniejszych miejscowościach Pomorza działki są znacznie tańsze i zbliżone do średniej regionalnej, co czyni region atrakcyjnym zarówno dla miłośników nadmorskiego klimatu, jak i osób szukających bardziej ekonomicznych rozwiązań.

Dolnośląskie, Wielkopolskie i Podlaskie - ile tam kosztuje działka?

W województwie dolnośląskim średnia cena działki budowlanej to około 164 zł/m².

We Wrocławiu i aglomeracji stawki w dużych miastach sięgają 477–887 zł/m². W mniejszych miejscowościach Dolnego Śląska ceny są wyraźnie niższe, co pozwala znaleźć atrakcyjne oferty z dobrym dostępem do infrastruktury przy niższym budżecie.

Średnia wojewódzka w Wielkopolsce wynosi około 163 zł/m².

W Poznaniu ceny w stolicy województwa przekraczają często 500–735 zł/m². W mniejszych miejscowościach Wielkopolski stawki spadają i są bliższe średniej wojewódzkiej, co daje możliwość zakupu działki w rozsądnej cenie przy zachowaniu stosunkowo dobrego dojazdu do większych ośrodków.

W województwie podlaskim średnia cena to około 153 zł/m².

W Białymstoku stawki w dużym mieście sięgają około 500 zł/m². W mniejszych miejscowościach i na obrzeżach województwa ceny są znacznie niższe, co czyni Podlaskie jednym z bardziej przystępnych regionów dla osób ceniących spokój i kontakt z naturą.

Ceny działek w województwach: zachodniopomorskim, łódzkim i lubelskim

Średnia cena w województwie zachodniopomorskim wynosi około 153 zł/m².

W Szczecinie ceny wynoszą około 462 zł/m². W mniejszych miejscowościach Zachodniopomorskiego działki budowlane są tańsze, co pozwala znaleźć oferty w atrakcyjnych cenach, zwłaszcza z dala od największych ośrodków.

W województwie łódzkim średnia wojewódzka wynosi około 140 zł/m².

W Łodzi ceny w dużym mieście oscylują wokół 340–428 zł/m². W mniejszych miejscowościach województwa łódzkiego stawki są niższe, co ułatwia zakup działki osobom z ograniczonym budżetem.

Średnia cena w Lubelskiem to około 144 zł/m².

W Lublinie stawki w stolicy województwa sięgają około 364–416 zł/m². W mniejszych miejscowościach województwa ceny zbliżają się do średniej wojewódzkiej lub są od niej niższe.

Świętokrzyskie, Podkarpackie i Lubuskie - ile za działkę budowlaną?

W województwie świętokrzyskim średnia wojewódzka wynosi około 143 zł/m².

W Kielcach ceny w dużym mieście wynoszą około 341 zł/m². W mniejszych miejscowościach województwa świętokrzyskiego działki są wyraźnie tańsze.

W województwie podkarpackim średnia cena to około 141 zł/m².

W Rzeszowie stawki w stolicy województwa oscylują wokół 331 zł/m². W mniejszych miejscowościach Podkarpacia ceny są niższe, co czyni region jednym z bardziej przystępnych cenowo.

Średnia cena w Lubuskiem wynosi około 139 zł/m².

W Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze ceny w dużych miastach są umiarkowane (ok. 106–200 zł/m²). W mniejszych miejscowościach województwa lubuskiego działki są jeszcze przystępniejsze.

Województwa: Warmińsko-mazurskie, Kujawsko-pomorskie i Opolskie. Ile kosztuje działka pod budowę domu?

Średnia wojewódzka w warmińsko-mazurskim to około 134 zł/m².

W Olsztynie ceny w stolicy województwa wynoszą około 382 zł/m². W mniejszych miejscowościach Warmii i Mazur stawki są wyraźnie niższe, co przyciąga osoby szukające działek w malowniczych, mniej zurbanizowanych okolicach.

W województwie kujawsko-pomorskim średnia cena wynosi około 127 zł/m².

W Bydgoszczy i Toruniu stawki w dużych miastach sięgają około 362 zł/m². W mniejszych miejscowościach województwa kujawsko-pomorskiego działki budowlane są tańsze.

Opolskie jest najtańszym województwem ze średnią ceną około 123 zł/m².

W Opolu cena w stolicy województwa wynosi około 215 zł/m². W mniejszych miejscowościach Opolszczyzny stawki są najniższe w skali kraju, co daje największe możliwości zakupu w rozsądnym budżecie.

Podsumowanie rynku wiosną 2026

Rynek działek budowlanych w Polsce wiosną 2026 pozostaje rynkiem sprzedającego - liczba atrakcyjnych ofert maleje, a ceny rosną szczególnie mocno w pobliżu dużych aglomeracji. Kupujący powinni dokładnie analizować nie tylko cenę za metr kwadratowy, ale także stan prawny, dostępność mediów, planowanie przestrzenne oraz ryzyko związane z nadchodzącymi zmianami w prawie planistycznym. Przed finalizacją transakcji warto skorzystać z aktualnych danych transakcyjnych, raportów geodezyjnych oraz konsultacji z ekspertami rynku nieruchomości, ponieważ dobre działki w atrakcyjnych lokalizacjach znikają coraz szybciej.

* Artykuł powstał przy wykorzystaniu AI.

