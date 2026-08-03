Debata Muratora: Domy na dziś, jutro i pojutrze

Obowiązek przyjęcia planów ogólnych wynika z nowelizacji Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z lipca 2023 r. To największa reforma obowiązującego od przeszło 20 lat systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Wprowadzono ją, aby ograniczyć rozlewanie się zabudowy na tereny rolnicze, leśne, cenne przyrodniczo. Nowe regulacje mają zapobiegać budowie domów i mieszkań w polu, z dala od centrów miast, co jest kosztowne dla samorządów. Te muszą doprowadzić tam komunikację, wybudować szkołę... Zagęszczanie zabudowy jest z punktu widzenia włodarzy miast tańsze, pozwala też lepiej zaspokajać potrzeby mieszkańców.

Autor: Andrzej T. Paplinski Gminy, które nie zdążą z przyjęciem planu, nie będą mogły wydawać nowych decyzji WZ ani uchwalać planów miejscowych

Plan zamiast studium

Plan ogólny to cyfrowy dokument planistyczny w randze aktu prawa miejscowego, uchwalany obligatoryjnie dla całej gminy przez jej radę. Zawarte w nim ustalenia są nadrzędne zarówno dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP), jak i decyzji o warunkach zabudowy (WZ).

Plan dzieli gminę na strefy planistyczne, których wyróżniono trzynaście. To między innymi strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną, wielofunkcyjna z zabudową jednorodzinną, strefa usługowa, handlu wielkopowierzchniowego, produkcji rolniczej, zieleni i rekreacji, komunikacyjna, otwarta. Ta ostatnia obejmuje tereny wyłączone z zabudowy: grunty rolne, lasy, wody, naturalną zieleń. Strefy są rozłączne, na danym terenie może obowiązywać tylko jedna.

Plan ogólny może określać gminne standardy dostępności infrastruktury społecznej, czyli w praktyce odległość od działki, na której ma powstać nowa zabudowa do szkoły podstawowej, publicznych terenów zielonych, żłobka, przychodni lekarskiej, biblioteki, posterunku policji. Jeśli gmina się na nie zdecyduje, proponowany przez ustawodawcę dystans do szkoły podstawowej wynosi w mieście do 1,5 km, a na wsi do 3 km. Samorząd może te liczby zmienić, może też ze standardów dostępności infrastruktury społecznej zrezygnować. W planie ogólnym można również wskazać obszary uzupełnienia zabudowy (OUZ) oraz obszary zabudowy śródmiejskiej. Te pierwsze są o tyle istotne, że decyzje WZ będzie można wydawać tylko dla inwestycji realizowanych na obszarze uzupełnienia zabudowy.

W przeciwieństwie do planu miejscowego studium nie jest aktem prawa miejscowego. Wiąże gminy przy sporządzaniu planów miejscowych, ale wuzetki nie muszą być z nim zgodne. Na terenach bez MPZP pojawiała się więc zabudowa, której studium nie przewidywało. Reforma ma domknąć tę lukę – te same zasady będą obowiązywać na obszarach z planem miejscowym i tam, gdzie inwestorzy występują o warunki zabudowy.

Autor: Szymon Starnawski Nowe wuzetki będzie można uzyskać wyłącznie dla inwestycji zlokalizowanych na obszarze uzupełnienia zabudowy

Co z gminami, które nie zdążą?

Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obowiązują do dnia, w którym w gminie wchodzi w życie plan ogólny, jednak nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 r. Po tej dacie wygasną w całym kraju, a samorządy bez planu ogólnego nie będą mogły wydawać nowych decyzji WZ ani uchwalać planów miejscowych.

Przewidziano wyjątek: możliwość kontynuacji procedury, jeśli przed wygaśnięciem studium ogłoszono termin wyłożenia projektu planu miejscowego albo rozpoczęcie konsultacji społecznych. Odnośnie do wuzetek także są wyjątki, ale nie dotyczą one inwestorów stawiających domy – ograniczenie nie obejmuje decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji dotyczących terenów zamkniętych.

Jak dowiedzieliśmy się w Ministerstwie Rozwoju i Technologii do 28 lipca uchwalono i opublikowano w dzienniku urzędowym 438 planów ogólnych, z czego 415 obowiązuje, a 23 zostały unieważnione. Zatem w 415 gminach reforma systemu planowania już się dokonała. Do końca sierpnia ta liczba na pewno wzrośnie, ale wygląda na to, że spora część, a może i większość samorządów z przyjęciem planów się nie wyrobi. Żeby pokazać, jak postępują prace i ile jeszcze zostało do zrobienia zauważmy, że na początku maja (czyli trzy miesiące temu) plany miało niespełna 100 gmin, na koniec lipca (czyli miesiąc przed końcem ustawowego czasu) ma je 400 gmin, w kraju zaś jest ich w sumie 2479.

Dobra informacja jest taka, że obowiązujące MPZP i wydane wcześniej decyzje WZ zachowają swą ważność. Zatem kompletny paraliż inwestycyjny nam raczej nie grozi, przynajmniej nie od razu.

W gminach bez planu ogólnego nadal wolno będzie się budować na obszarach z planem miejscowym i tam, gdzie inwestorzy dysponują prawomocną decyzją WZ. Urzędy będą również procedować wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy złożone przed 1 września. A tych jest mnóstwo, bo przerażeni reformą właściciele gruntów wręcz szturmowali gminne wydziały architektury. Liczba wniosków o decyzję WZ wzrosła w ostatnich miesiącach w wielu gminach nawet o kilkaset procent.

Autor: Piotr Mastalerz Obowiązujące MPZP i wydane wcześniej decyzje WZ zachowają swą moc

Nowe wuzetki tylko na 5 lat

Gdy w 2003 r. wprowadzano decyzje WZ do porządku prawnego, intencja ustawodawcy była jasna: miały być wykorzystywane sporadycznie. Stały się jednak zjawiskiem powszechnym i są wskazywane jako główna przyczyna chaosu przestrzennego. Ich powiązanie z planem ogólnym ma przeciwdziałać budowaniu domów i osiedli mieszkaniowych w szczerym polu. Dlatego tam, gdzie plan zostanie uchwalony, wuzetkę będzie można uzyskać wyłącznie dla inwestycji zlokalizowanych na wskazanym w nim obszarze uzupełnienia zabudowy. Ten zaś wolno wyznaczyć tylko tam, gdzie zabudowa już występuje i istnieją luki, które da się zagospodarować.

Nowe prawo wprowadza też ograniczenie wielkości obszaru analizowanego przy wydawaniu decyzji WZ. Przed reformą, na potrzeby sporządzenia analizy urbanistycznej, rozpatrywany był obszar wyznaczony w odległości nie mniejszej niż trzykrotność szerokości frontu działki, przy czym musiało to być minimum 50 m. Po zmianach, maksymalna wielkość analizowanego obszaru będzie ograniczona do 200 m, nawet jeśli pomnożona przez trzy szerokość frontu działki da większą liczbę.

Co ważne, nowe wuzetki nie będą bezterminowe – wygasną po pięciu latach od dnia, w którym stały się prawomocne. Tyle czasu inwestor ma na uzyskanie pozwolenia na budowę. Ta sama reguła dotyczy decyzji WZ wydanych po 1 stycznia 2026 r., choć i tu jest wyjątek. W nowelizacji Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z listopada 2025 r. zapisano, że decyzje, o których wydanie wnioskowano przed 16 października 2025 r., będą bezterminowe, bez względu na to, kiedy się uprawomocnią.

Inaczej niż dotychczas, po 1 stycznia 2027 r. o warunki zabudowy będzie mógł wystąpić wyłącznie wnioskodawca posiadający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, czyli jej właściciel lub użytkownik wieczysty. Do wniosku trzeba będzie dołączyć stosowne oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Jeśli chodzi o wuzetki wydane na starych zasadach (czyli przed 1 stycznia 2026 r. lub w postępowaniach wszczętych do 16 października 2025 r.), to są one bezterminowe i zachowają ważność po wprowadzeniu planów ogólnych. Także tam, gdzie gmina nie uchwaliła planu i nawet wówczas, gdy prawomocna decyzja WZ nie jest zgodna z planem ogólnym. Co do zasady wuzetka wygasa, jeśli dla danego obszaru zostanie uchwalony MPZP.

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