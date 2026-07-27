Plany zakupu działki w lesie powinny być poprzedzone sprawdzeniem nie tylko planu miejscowego, lecz także możliwości wyłączenia gruntu z produkcji leśnej, prawnego dostępu do drogi oraz ograniczeń przyrodniczych.

Działka leśna - co to znaczy

Określenie „działka leśna” jest używane bardzo swobodnie. Sprzedający może tak nazwać każdą nieruchomość porośniętą drzewami albo położoną przy lesie. Najważniejsze jest jednak nie to, jak działka wygląda, lecz jaki ma status prawny. Nieruchomość z kilkudziesięcioma sosnami może być w ewidencji gruntów działką budowlaną, natomiast niezalesiona polana – gruntem leśnym. Samo wycięcie drzew nie zmienia przeznaczenia gruntu i nie otwiera drogi do budowy domu. Dlatego pierwszym dokumentem, który trzeba sprawdzić przed zakupem, jest aktualny wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej.Jeśli cała działka albo jej część jest oznaczona symbolem „Ls”, mamy do czynienia z gruntem leśnym. O możliwości postawienia na nim domu zdecydują kolejne dokumenty i procedury.

Działka leśna i działka z lasem to nie zawsze to samo

Status nieruchomości trzeba ustalić w kilku źródłach. W każdym z nich otrzymamy odpowiedź na inne pytanie. I tak:

ewidencja gruntów i budynków wskazuje, czy grunt jest formalnie użytkiem leśnym;

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa, do jakich celów teren jest przeznaczony;

księga wieczysta informuje o właścicielu, hipotekach, służebnościach i innych obciążeniach;

uproszczony plan urządzenia lasu albo decyzja starosty określa obowiązki związane z prowadzeniem gospodarki leśnej;

dokumenty dotyczące ochrony przyrody pokazują, czy teren leży na przykład w rezerwacie, parku krajobrazowym, obszarze Natura 2000 albo w granicach stanowiska chronionych gatunków.

Dane w tych dokumentach nie zawsze są ze sobą zgodne. Działka może być przeznaczona w planie miejscowym pod zabudowę mieszkaniową, ale nadal figurować w ewidencji jako „Ls”. W takim przypadku przeznaczenie planistyczne jest korzystne, lecz przed rozpoczęciem inwestycji nadal trzeba uzyskać zgodę na wyłączenie odpowiedniego fragmentu gruntu z produkcji leśnej. Możliwa jest także sytuacja odwrotna: w terenie działka nie przypomina już lasu, ale w ewidencji nadal ma oznaczenie „Ls”, a plan miejscowy utrzymuje jej funkcję leśną. Brak drzew nie pozwala wtedy traktować jej jak potencjalnej działki budowlanej.

Najważniejszy jest plan miejscowy

Pierwsze pytanie, jakie należy zadać w urzędzie gminy, dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli plan obowiązuje, trzeba sprawdzić zarówno część tekstową, jak i rysunek. Najkorzystniejsza dla kupującego jest sytuacja, w której przynajmniej część działki została przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, a część leśna może pozostać lasem. Nie wystarczy jednak samo oznaczenie wskazujące na zabudowę. Trzeba jeszcze przeczytać szczegółowe ustalenia planu, w tym:

minimalną powierzchnię działki budowlanej;

dopuszczalną powierzchnię i intensywność zabudowy;

minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej;

linie zabudowy;

wysokość budynku i geometrię dachu;

zasady obsługi komunikacyjnej;

ograniczenia wynikające z ochrony przyrody, krajobrazu lub zabytków;

przebieg sieci, dróg oraz stref technicznych.

Może się okazać, że plan teoretycznie dopuszcza dom, ale teren przeznaczony pod zabudowę jest zbyt mały albo ma taki kształt, że nie da się na nim zmieścić budynku z zachowaniem wymaganych odległości. Jeżeli plan oznacza nieruchomość wyłącznie jako teren lasu, budowa domu mieszkalnego co do zasady nie będzie możliwa. Najpierw należałoby doprowadzić do zmiany planu i przeznaczenia odpowiedniej części gruntu na cele nieleśne. Inwestor może złożyć do gminy wniosek o zmianę planu, ale nie może wymusić jego uwzględnienia. Gmina nie ma też obowiązku rozpoczęcia procedury w określonym terminie. Zmiana planu może potrwać kilka lat, a jej wynik jest niepewny.

Pamiętaj! Zapewnienie sprzedającego, że „gmina niedługo odlesi ten teren”, nie powinno być podstawą decyzji o zakupie.

Zgoda na przeznaczenie lasu na cele nieleśne

Przeznaczenie gruntu leśnego pod zabudowę jest procedurą planistyczną. Wymaganej zgody nie uzyskuje sam właściciel działki. Występuje o nią wójt, burmistrz albo prezydent miasta podczas sporządzania lub zmiany miejscowego planu. W przypadku gruntów leśnych należących do Skarbu Państwa zgodę wydaje minister właściwy do spraw środowiska. Dla pozostałych gruntów leśnych, a więc także większości lasów prywatnych, właściwy jest marszałek województwa. Zgoda marszałka jest wydawana po uzyskaniu opinii izby rolniczej. Taką procedurę przewiduje ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Uzyskanie zgody nie jest formalnością. Pod uwagę bierze się między innymi powierzchnię planowanego wyłączenia, typ siedliskowy lasu, wartość przyrodniczą terenu, możliwość ulokowania inwestycji w innym miejscu oraz straty, jakie zmiana spowoduje w gospodarce leśnej. Jeszcze trudniejsze może być przeznaczenie pod dom fragmentu lasu ochronnego. Ustawa dopuszcza zmianę jego funkcji tylko w przypadkach uzasadnionych ważnymi względami społecznymi i brakiem innych gruntów. W praktyce właściciel pojedynczej działki ma ograniczony wpływ na ten etap. Może składać wnioski do planu i uczestniczyć w konsultacjach, ale decyzja o rozpoczęciu procedury oraz ostateczna uchwała należą do gminy.

Co, jeśli nie ma planu miejscowego?

Brak planu miejscowego nie oznacza automatycznie, że można wystąpić o warunki zabudowy i w ten sposób ominąć ochronę gruntów leśnych. Jednym z warunków wydania decyzji o warunkach zabudowy jest to, aby teren nie wymagał zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne albo był objęty taką zgodą uzyskaną wcześniej przy sporządzaniu planu, który następnie utracił moc. Dla typowego gruntu oznaczonego jako „Ls” uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy pod dom będzie więc najczęściej niemożliwe. Dodatkowo system planowania przestrzennego jest obecnie w okresie dużych zmian. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w lipcu 2026 r. wydanie decyzji o warunkach zabudowy na podstawie wniosku złożonego od 1 września 2026 r. będzie możliwe tylko w gminie, w której wszedł w życie plan ogólny. Wyjątek dotyczy terenów zamkniętych. Termin ten został przesunięty z 1 lipca na 1 września 2026 r. ustawą z 30 kwietnia 2026 r. Po wejściu w życie planu ogólnego ustalenia decyzji o warunkach zabudowy muszą być zgodne z planem ogólnym w zakresie wskazanym w ustawie. W przypadku nowego budynku znaczenie ma również objęcie terenu obszarem uzupełnienia zabudowy. Dla nowego domu położonego poza obszarem uzupełnienia zabudowy uzyskanie warunków zabudowy co do zasady nie będzie możliwe, z wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych w ustawie. Dopiero od 1 stycznia 2027 r. decyzję o warunkach zabudowy będzie można wydać wyłącznie na rzecz wnioskodawcy mającego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Do postępowań wszczętych przed tą datą stosuje się dotychczasowe zasady. Oznacza to, że do końca 2026 r. potencjalny kupujący może jeszcze wystąpić o decyzję bez tytułu prawnego do działki; później będzie potrzebował odpowiedniego prawa obejmującego zgodę właściciela na realizację robót budowlanych.

Przeznaczenie to jeszcze nie wyłączenie z produkcji leśnej

Zmiana przeznaczenia gruntu w planie i wyłączenie go z produkcji leśnej są dwiema odrębnymi procedurami. Najpierw plan miejscowy musi dopuścić funkcję nieleśną, na przykład zabudowę mieszkaniową.

Następnie inwestor występuje o wyłączenie z produkcji leśnej dokładnie tej części gruntu, która ma zostać zajęta przez dom i inne elementy zagospodarowania. Decyzję w sprawie wyłączenia gruntu leśnego wydaje dyrektor właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Na obszarze parku narodowego właściwy jest dyrektor parku. Decyzję trzeba uzyskać przed uzyskaniem pozwolenia na budowę albo dokonaniem zgłoszenia budowy lub robót budowlanych i dołączyć ją do wniosku albo zgłoszenia. Wyłączenie powinno obejmować nie tylko obrys budynku. Musi również objąć grunt zajęty pod utwardzony dojazd, miejsca postojowe, taras, przyłącza, urządzenia techniczne oraz inne części inwestycji, których nie będzie można nadal użytkować jako lasu.

Powierzchnię wyłączenia powinien ustalić projektant na podstawie projektu zagospodarowania działki. Wydanie decyzji może wiązać się z obowiązkiem zapłaty:

jednorazowej należności za wyłączenie gruntu;

opłat rocznych wnoszonych przez dziesięć lat;

jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyręb drzewostanu.

Wysokość obciążeń zależy między innymi od typu siedliskowego lasu, powierzchni wyłączenia oraz wartości drzewostanu. Koszty mogą być znaczące, zwłaszcza jeśli inwestor chce przeznaczyć na cele nieleśne dużą część nieruchomości. Dla budownictwa mieszkaniowego przewidziano jednak ważne zwolnienie. Należności, opłat rocznych i odszkodowania za przedwczesny wyręb nie pobiera się przy wyłączeniu pod dom jednorodzinny powierzchni do 0,05 ha, czyli 500 m². Zwolnienie nie oznacza rezygnacji z samej decyzji – zezwolenie na wyłączenie nadal trzeba uzyskać. Jeżeli powierzchnia objęta zezwoleniem przekroczy 500 m², zwolnienie nie ma zastosowania i opłaty nalicza się od całej wyłączanej powierzchni, a nie tylko od nadwyżki. Zasady te wynikają z art. 12a ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Drzew nie można po prostu wyciąć

Po zakupie działki leśnej nie można samodzielnie wyciąć drzew po to, aby przygotować miejsce pod budowę. Dopóki grunt pozostaje lasem, właściciel jest zobowiązany prowadzić gospodarkę leśną zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu, a gdy takiego planu nie ma – zgodnie z decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu. Drewno pozyskane w lesie niestanowiącym własności Skarbu Państwa cechuje starosta, który wystawia właścicielowi dokument stwierdzający legalność jego pozyskania. Cięcia prowadzone zgodnie z dokumentami gospodarki leśnej są czym innym niż usunięcie drzew w celu realizacji zabudowy. Nawet jeśli plan miejscowy przewiduje na działce zabudowę, przygotowanie terenu pod inwestycję powinno nastąpić dopiero po uzyskaniu decyzji zezwalającej na wyłączenie konkretnej powierzchni z produkcji leśnej i na warunkach określonych w tej decyzji. Jeżeli na działce występują gatunki chronione, ich siedliska lub miejsca rozrodu zwierząt, mogą być potrzebne dodatkowe zezwolenia organów ochrony przyrody. Ograniczenia te działają niezależnie od planu miejscowego i decyzji dotyczącej gruntu leśnego.

Dom trzeba odsunąć od granicy lasu

Częstą przeszkodą nie jest sam status miejsca pod budynek, lecz sąsiedztwo części działki, która pozostanie lasem. Warunki techniczne określają minimalną odległość budynku od granicy (konturu) lasu ze względu na bezpieczeństwo pożarowe. Co do zasady dom powinien znajdować się co najmniej:

12 m od granicy lasu, jeżeli jego ściany zewnętrzne i przekrycie dachu są nierozprzestrzeniające ognia;

16 m od granicy lasu, jeżeli ściana zewnętrzna lub przekrycie dachu budynku rozprzestrzenia ogień.

Granica (kontur) lasu oznacza zarówno grunt leśny „Ls” wskazany na mapie ewidencyjnej, jak i teren przeznaczony w planie miejscowym jako leśny. Przepisy przewidują szczególny wyjątek między innymi dla domów jednorodzinnych do trzech kondygnacji, ale tylko po spełnieniu wszystkich warunków § 271 ust. 8a rozporządzenia. Budynek musi być wykonany z elementów nierozprzestrzeniających ognia, nie może zawierać pomieszczeń zagrożonych wybuchem i musi mieć wymaganą podwyższoną klasę odporności pożarowej. Wtedy odległość od konturu lasu na sąsiedniej działce może wynosić 4 m, a gdy kontur lasu znajduje się na tej samej działce – przepisy nie określają minimalnej odległości. Warunkiem jest jednak, aby teren konturu lasu był przeznaczony w planie miejscowym pod zabudowę niezwiązaną z produkcją leśną albo – przy braku planu – był objęty odpowiednią zgodą uzyskaną przy sporządzaniu dawnego planu, który utracił moc. Nie należy więc zakładać z góry, że dom uda się postawić 4 m od lasu. Na wąskiej działce po uwzględnieniu odległości od lasu, drogi i sąsiadów może nie pozostać miejsce pozwalające wpisać dom. Dlatego przed zakupem warto zlecić architektowi przygotowanie wstępnej analizy chłonności terenu.

Trzeba zapewnić dojazd i uzbrojenie

Działki leśne często powstawały w miejscach, w których nie planowano zabudowy. Mogą nie mieć prawnie zapewnionego dostępu do drogi publicznej. Leśna ścieżka albo droga używana od lat nie musi spełniać tego warunku. Należy ustalić:

kto jest właścicielem drogi;

czy działka ma bezpośredni zjazd na drogę publiczną;

czy w księdze wieczystej ustanowiono odpowiednią służebność przejazdu i przechodu;

czy droga ma szerokość i parametry pozwalające na obsługę domu;

czy możliwy będzie dojazd pojazdów straży pożarnej;

czy zarządca drogi zgodzi się na lokalizację zjazdu.

Samo nabycie udziału w działce drogowej nie zawsze rozwiązuje problem. Trzeba sprawdzić przeznaczenie drogi w planie, stan prawny wszystkich jej odcinków i możliwość urządzenia jej w terenie. Równie kłopotliwe może być doprowadzenie mediów. Przebieg przyłącza przez grunt leśny może wymagać osobnego wyłączenia pasa gruntu z produkcji leśnej, zgód właścicieli sąsiednich nieruchomości i ustanowienia służebności przesyłu. Drzewa mogą też ograniczać możliwość wykonania studni, przydomowej oczyszczalni albo rozsączania ścieków. Przed zakupem należy uzyskać warunki przyłączenia do dostępnych sieci i sprawdzić lokalne zasady zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków.

Ochrona przyrody może wprowadzać dodatkowe zakazy

Położenie działki poza granicami parku narodowego nie przesądza jeszcze o braku ograniczeń. Nieruchomość może znajdować się w:

rezerwacie przyrody lub jego otulinie;

parku krajobrazowym;

obszarze chronionego krajobrazu;

obszarze Natura 2000;

strefie ochronnej ujęcia wody;

obszarze szczególnego zagrożenia powodzią;

strefie ochrony stanowisk archeologicznych;

zasięgu siedlisk albo stanowisk gatunków chronionych.

Każda z tych form ochrony może oznaczać inne ograniczenia. Na niektórych terenach zabudowa będzie zakazana, na innych dopuszczalna po spełnieniu dodatkowych warunków. Szczególnie dokładnej analizy wymagają działki położone przy jeziorach, rzekach, terenach podmokłych i na obszarach objętych ochroną krajobrazową. Warto też ocenić zwykłe, techniczne warunki gruntowe. Wysoki poziom wód, grunty organiczne, torfy, niestabilne skarpy lub okresowe zalewanie mogą znacząco podnieść koszt fundamentów i odwodnienia. Gęsty drzewostan ogranicza nasłonecznienie domu, zwiększa wilgotność i utrudnia montaż instalacji fotowoltaicznej. Korzenie oraz ryzyko upadku drzew trzeba uwzględnić przy sytuowaniu budynku.

Lasy Państwowe mogą skorzystać z prawa pierwokupu

Zakup działki leśnej może przebiegać inaczej niż zwykłej działki budowlanej. Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje w określonych przypadkach ustawowe prawo pierwokupu gruntu oznaczonego w ewidencji jako las, przeznaczonego do zalesienia albo objętego uproszczonym planem urządzenia lasu lub odpowiednią decyzją starosty. Najpierw u notariusza zawiera się warunkową umowę sprzedaży. Notariusz zawiadamia właściwego nadleśniczego, a prawo pierwokupu może zostać wykonane w terminie miesiąca od otrzymania zawiadomienia. Jeżeli Lasy Państwowe z niego skorzystają, Skarb Państwa nabywa grunt na warunkach określonych w umowie, z możliwością sądowego ustalenia ceny, gdy rażąco odbiega ona od wartości rynkowej. Dopiero po niewykonaniu prawa pierwokupu można przenieść własność na pierwotnego kupującego. Nieruchomości położonej w granicach parku narodowego dotyczy odrębne prawo pierwokupu przysługujące parkowi narodowemu na rzecz Skarbu Państwa. W razie zbiegu kilku praw pierwokupu pierwszeństwo ma park narodowy. Ustawa o lasach przewiduje natomiast wyjątki od prawa Lasów Państwowych, między innymi przy niektórych transakcjach między osobami bliskimi, dlatego przebieg zakupu powinien każdorazowo ustalić notariusz.

Bezpieczna umowa przedwstępna

Jeżeli możliwość zabudowy nie jest bezsporna, nie warto zawierać bezwarunkowej umowy i płacić całej ceny tylko na podstawie zapewnień sprzedającego. W umowie przedwstępnej można uzależnić zakup między innymi od:

potwierdzenia przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową;

uzyskania ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy, jeśli jest ona dopuszczalna;

potwierdzenia możliwości wyłączenia określonej powierzchni z produkcji leśnej;

uzyskania warunków przyłączenia mediów;

prawnego zapewnienia dostępu do drogi publicznej;

pozytywnej analizy możliwości usytuowania domu;

niewykonania prawa pierwokupu przez uprawniony organ.

Trzeba precyzyjnie określić termin spełnienia warunków, zasady zwrotu zadatku lub zaliczki oraz dokumenty, które będą uznane za potwierdzenie możliwości zabudowy. Przy droższej nieruchomości umowę powinien przeanalizować prawnik znający prawo nieruchomości i zagadnienia leśne.

Co sprawdzić przed zakupem działki leśnej

Najbezpieczniej przyjąć następującą kolejność:

Uzyskać wypis i wyrys z ewidencji gruntów oraz ustalić, która część działki ma oznaczenie „Ls”. Sprawdzić księgę wieczystą, własność, hipoteki, służebności i zgodność danych z ewidencją. Pobrać wypis i wyrys z planu miejscowego albo zaświadczenie o jego braku. W gminie sprawdzić plan ogólny, prowadzone procedury planistyczne i możliwość wydania warunków zabudowy. Ustalić, czy grunt uzyskał wcześniej zgodę na przeznaczenie na cele nieleśne. W regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych sprawdzić warunki wyłączenia gruntu z produkcji leśnej. W starostwie zapoznać się z uproszczonym planem urządzenia lasu albo decyzją dotyczącą gospodarki leśnej. Zweryfikować formy ochrony przyrody, zagrożenie powodziowe i inne ograniczenia. Zlecić architektowi analizę możliwości usytuowania domu z uwzględnieniem granicy lasu. Potwierdzić prawny dostęp do drogi oraz możliwość wykonania zjazdu i przyłączy. Oszacować koszt wyłączenia gruntu, usunięcia drzew, uzbrojenia i przygotowania terenu. Ustalić z notariuszem, czy Lasom Państwowym lub parkowi narodowemu przysługuje prawo pierwokupu.

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