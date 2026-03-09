Domek letniskowy z racji definicji w prawie budowlanym nie jest budynkiem mieszkalnym. To obiekt budowlany przeznaczony do czasowego przebywania w nim ludzi służący do wypoczynku i rekreacji. Nie jest wymagane jego wyposażanie w instalacje, a działka na której stoi nie musi być uzbrojona. Nie odnoszą się do niego zapisy w prawie budowlanym dotyczące domów jednorodzinnych mieszkalnych. Z tego też względu nie można skorzystać z ulg podatkowych czy programu Czyste Powietrze.

Czy dom letniskowy użytkowany cały rok jest domem mieszkalnym?

O tym czy dom jest domem mieszkalnym nie decyduje sposób jego wykorzystania czy wyposażenie. Dom może być murowany, ocieplony, wyposażony w ogrzewanie i wszelkiego rodzaju instalacje, które pozwalają na korzystanie z niego cały rok. Ważniejsza jest jego kwalifikacja występująca w wydziale ewidencji gruntów i budynków urzędu powiatowego. Jeśli dom figuruje w ewidencji gminy, jako budynek rekreacyjny to nie jest mieszkalny. To decyduje m. in. o fakcie, że nie można wnioskować o wsparcie w ramach programu Czyste Powietrze, ale można skorzystać z innych programów.

Można się postarać o przekwalifikowanie domu letniskowego na mieszkalny, ale nie zawsze będzie to możliwe jak też opłacalne.

Działki rekreacyjne – z jakich programów dotacji skorzystać w 2026?

Oczywiście nie ma takich dedykowanych specjalnie temu rodzajowi nieruchomości, ale można skorzystać z innych, które umożliwią dotację:

dofinansowanie na start z Powiatowego Urzędu Pracy,

dotacje z PFRON na rozpoczęcie działalności,

Fundusze Europejskie,

Program „Pierwszy biznes – wsparcie na starcie”,

inicjatywa LEADER – Lokalne Grupy Działania.

Wszystkie poza ostatnim związane są z rozpoczęciem działalności turystycznej w domku turystycznym. Chodzi o rozwój agroturystyki i przystosowaniu domku do przyjmowania gości. Oczywiście tutaj najbardziej są uprzywilejowani mieszkańcy regionów o dużej popularności turystycznej.

W poprzednich latach można było skorzystać z dotacji także z programu Mój Prąd, ale 6. edycja zakończyła się jesienią 2025 r. W programie Mój Prąd była możliwość modernizacji, którą można było wykorzystać tylko na własne potrzeby. Nowa 7. edycja miała ruszyć na początku 2026 r., ale dotychczas nie została uruchomiona.

Dofinansowanie na start z Urzędu Pracy i PFRON

Oba programy mają ze sobą wiele wspólnego, gdyż są realizowane z pośrednictwem powiatowych urzędów pracy. Podstawowym warunkiem, który trzeba spełnić składając wniosek o dotacje na start jest rejestracja w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna.

W przypadku osób niepełnosprawnych starających się o dotację z PFRON trzeba mieć dokumenty poświadczające niepełnosprawność.

Dodatkowo osoba starająca się o dotacje musi spełnić inne warunki:

nie otrzymała dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,

nie prowadziła działalności gospodarczej i nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, a w przypadku posiadania wpisu - oświadczy o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku. Jeżeli jednak zakończenie wykonywanej działalności nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID 19 a przedmiot wykonywania planowanej działalności jest inny od zakończonej, to warunek prowadzenia działalności przez ostatnie 12 miesięcy nie obowiązuje.

Warunkiem bezzwrotnej pomocy z urzędu pracy jest prowadzenie działalności przez 12 miesięcy od rozpoczęcia bez okresów jej zawieszenia i nie podejmowanie zatrudnienia przez pierwszych 12 miesięcy prowadzenia. W przypadku dofinansowania z PFRON można zobowiązać się do prowadzenia działalności przez okres 12 i 24 miesięcy; w tym drugim przypadku jest większa dotacja.

W przypadku 12-miesięcznej gwarancji prowadzenia działalności dofinansowanie nie może przekroczyć 6-krotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia. Obecnie zgodnie ze stanem na 1 stycznia średnia krajowa to 9077,71 zł, więc kwota dotacji maksymalnej wyniesie 54 466,26 zł. Regionalne urzędy pracy mogą ją zmniejszyć, co przekłada się na fakt, że maksymalna pomoc jest mniejsza i wynosi ok. 30 000 – 45 000 zł.

Dla niepełnosprawnych, którzy przedłużą zobowiązanie do 24 miesięcy maksymalna kwota wynosi od 6-krotności do 15-krotności średniej krajowej, czyli od 1 stycznia może to być nawet 136 165 zł.

Dotację można przeznaczyć na dowolny cel, ale musi być spożytkowana na zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenie i adaptację miejsca prowadzenia działalności, czyli w tym konkretnym wypadku na modernizację domku letniskowego, aby spełniał on standardy. Około 10% dofinansowania można przeznaczyć na promocję, np. wykonanie strony internetowej.

Dotacje z Funduszy Unijnych na domek letniskowy

Fundusze unijne finansują projekty, w ramach których można otrzymać dotację na rozpoczęcie własnego biznesu. Takie dotacje są najczęściej przeznaczone dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy lub są zagrożone wykluczeniem społecznym.

Oferta w konkretnych projektach może się różnić, w zależności od realizowanego projektu, miejsca jego realizacji (w różnych województwach obowiązują różne programy) czy indywidualnej sytuacji osoby, która chce otrzymać fundusze. Są one także uzależnione od wieku osób i różnią się dla osób do 30. roku życia i tych, którzy skończyli już 30 lat.

W takim wypadku można otrzymać dotację na start (do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia), wsparcie szkoleniowe oraz comiesięczne wsparcie pomostowe na pokrycie bieżących kosztów.

Pożyczka na domek letniskowy z programu „Wsparcie na starcie”

„Pierwszy biznes – wsparcie w starcie", to pożyczki na bardzo atrakcyjnych warunkach udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Pożyczka może wynosić nawet 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia, czyli ponad 150 tys. zł. Jest nisko oprocentowana, udzielana bez prowizji i dodatkowych opłat. Spłata może zostać rozłożona na 7 lat, a karencja w spłacie (czyli zawieszenie spłaty) – może wynosić 1 rok.

Część pożyczki (max 50% kwoty i nie więcej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia) może też zostać umorzona, pod warunkiem, prowadzenia firmy przez co najmniej 12 miesięcy i nie zalegania ze spłatą rat.

O pożyczkę mogą ubiegać się osoby:

bezrobotne

poszukujące pracy, niezatrudnione i nie wykonujące innej pracy zarobkowej

poszukujące pracy, których przychody nie przekraczają przeciętnego wynagrodzenia

poszukujący pracy opiekunowie osoby z niepełnosprawnością,

studenci ostatniego roku studiów (I, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich).

Dotacje z inicjatywy LEADER

Jest to program dotacji Unii Europejskiej przeznaczonej na rozwój lokalnych inicjatyw biznesowych. W jego ramach można otrzymać dofinansowanie na założenie i rozwój gospodarstwa agroturystycznego. Są to środki, których rozdysponowaniem zajmują się Lokalne Grupy Działania. Jest ich w Polsce ponad 320 i należy wystąpić do właściwego w regionie gdzie znajduje się obiekt, który ma otrzymać dotację, w tym wypadku działka i domek rekreacyjny. Właściwy dla regionu LGD można znaleźć za pośrednictwem urzędów gmin lub urzędów marszałkowskich. Każdy oferuje różne typy wsparcia i na różnych zasadach. Najczęściej główne kryteria podlegające ocenie to:

zamieszkiwanie na obszarze działania danej LGD,

potencjał ekonomiczny obiektu,

innowacyjność ekologiczna,

przynależność wnioskodawcy do grup ryzyka wykluczenia społecznego, np. bezrobotni, osoby starsze,

potencjał zwiększenia rozwoju regionu.

Dofinansowanie jest udzielane przede wszystkim projektom, które są zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju. Dotacje są udzielane w wysokości maksymalnie 150 000 zł, a pomoc może wynosić nawet do 85% kosztów kwalifikowanych.

Program Mój Prąd - czekamy na nową edycję

W tym popularnym programie dotacje na instalacje fotowoltaiczne były udzielane także właścicielom działek i domków letniskowych. Instalacja może być zamontowana na dachu domku, garażu lub obok budynków. Mogła się o nią ubiegać osoba, która nie jest w miejscu instalacji zameldowana. Beneficjenci byli zobowiązani do korzystania z dofinansowanej instalacji przynajmniej przez 3 lata od dnia jego wypłaty.

Szósta edycja programu zakończyła się 31 października 2025 r. Do tej pory dotacje były udzielane także na już istniejące instalacje. Pomoc finansowa była udzielana na instalacje o mocy 2 – 10 kW zainstalowane do 31.07.2024 oraz o większej mocy do 20 kW zamontowane od 1.08.2024. Obejmowała ona do 50% kosztów instalacji.

W szóstej edycji, tzw. Mój Prąd można było otrzymać:

do 6000 zł na montaż paneli fotowoltaicznych,

do 7000 zł do paneli z dodatkowymi elementami,

do 16 000 zł na magazyn energii o pojemności min. 2 kWh,

do 5000 zł na magazyn ciepła zasilany pompą lub kotłem elektrycznym.

