Podatek od nieruchomości wzrastał z powodu inflacji w tempie dwucyfrowym. W 2023 r. został podniesiony o 11,8%, a w 2024 r. aż o 15%, co było najwyższą podwyżka od 25 lat. W ostatnich dwóch latach wzrost już nie był tak gwałtowny, ale trzeba płacić więcej.

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości ustala i ogłasza Ministerstwo Finansów na podstawie danych GUS o inflacji z I półrocza poprzedniego roku. Ministerstwo podaje je co roku w formie obwieszczenia. Są to wartości maksymalne, których przy ustalaniu opłat nie mogą przekroczyć samorządy lokalne.

Wskaźnik inflacji za I półrocze 2025 r. wyniósł 4,5%. To oznacza, że taka powinna być podwyżka podatku od nieruchomości w 2026 r. Maksymalne stawki podatku od nieruchomości za grunty i budynki wynoszą:

grunt z działalnością gospodarczą - 1,45 zł/m 2

pozostałe grunty w tym pod domami jednorodzinnymi i wielorodzinnymi - 0,77 zł/m 2

grunty pod wodami powierzchniowymi – 7,15 zł za 1 ha,

budynki mieszkalne - 1,25 zł/m 2

budynki lub ich części związane z działalnością gospodarczą – 35,53 zł/m 2

budynki jw. w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 16,64 zł/m 2

budynki związane z prowadzeniem świadczeń zdrowotnych – 7,27 zł/m 2

pozostałe budynki w tym wykorzystywane na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności przez organizacje pożytku publicznego – 12 zł/m2.

W przypadku budowli jest to 2% jej wartości – opłaty dotyczą tylko obiektów będących częścią prowadzonej działalności gospodarczej.

Podatki od nieruchomości - gdzie jest najdrożej a gdzie trochę taniej?

Największe opłaty lokalne zazwyczaj są naliczane w dużych ośrodkach miejskich, metropoliach i miastach wojewódzkich oraz większych miastach powiatowych, które mają także wojewódzką przeszłość.

W 2026 r. maksymalne stawki za lokale mieszkalne - 1,25 zł/m2 i za grunty - 0,77 zł/m2 uchwaliła większość miast wojewódzkich: Warszawa, Kraków, Katowice, Bydgoszcz, Szczecin, Białystok, Kielce, Gdańsk, Poznań, Wrocław, Łódź, Toruń i Lublin.

W Zielonej Górze, Gorzowie, Opolu, Rzeszowie i Kielcach w kategorii lokali mieszkalnych obowiązują niższe stawki - odpowiednio: 0,99 zł, 1,05 zł, 1,06 zł. 1,19 zł, 1,24 zł. W przypadku lokali mieszkalnych niższe stawki mają też, np. Suwałki - 1,15 zł, Elbląg - 1,11 zł czy Leszno - 1,22 zl czy Sosnowiec - 0,75 zł.

Za grunty z działalnością gospodarczą zapłacą przedsiębiorcy, m.in. w: Suwałkach - 1,33 zł, Gnieźnie - 1,06 zł, Lesznie - 1,35 zł, Radomiu - 1,35 zł, Zgierzu - 1,07 zł, Koninie - 1,39 zł.

Lokale lub budynki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza są tańsze, m.in. w Tomaszowie Mazowieckim - 30,20 zł, Białej Podlaskiej - 28,28 zł, Stargardzie - 32,01 zł, Gnieźnie - 24 zł, Elblągu - 31,80 zł, Pruszków - 32,70 zł.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych określa obowiązek zapłacenia podatku od nieruchomości. Podatek muszą zapłacić nie tylko właściciele domów, mieszkań, działek, obiektów budowlanych, ale też użytkownicy wieczyści gruntów czy niektórzy posiadacze zależni nieruchomości lub ich części stanowiących własność państwa lub samorządu terytorialnego (np. najemcy lokali użytkowych należących do gminy). Podatku od nieruchomości nie płaci się z zasady od gruntów rolnych. Zwolnione od podatku są działki w ROD, znajdująca się na nich infrastruktura ogrodowa, a poza tym altany oraz obiekty gospodarcze, które nie służą prowadzeniu działalności gospodarczej, o ile ich powierzchnia nie przekracza 35 m². Zwolnienia z podatku od nieruchomości może wprowadzić gmina.

Opłata podatku od nieruchomości - 15 marca mija termin

Osoby fizyczne z zasady płacą podatek w 4 ratach, chyba, że kwota podatku nie przekracza 100 zł, wtedy całość płaci się w jednej racie.

W przypadku spółdzielni podatek od nieruchomości płaci spółdzielnia, która wlicza go w comiesięczne opłaty.

Osoby fizyczne (w tym przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą) płacą podatek od nieruchomości ratalnie, w terminach do:

15 marca,

15 maja,

15 września,

15 listopada.

Osoby prawne płacą podatek od nieruchomości miesięcznie, za poszczególne miesiące, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15. dnia każdego miesiąca, a za styczeń - do 31 stycznia.

Formularze „Deklaracji na podatek od nieruchomości" - DN-1, ale także „Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych" - IN-1, znajdują się w urzędach gmin, a także na stronie internetowej - Formularze do druku - podatki i opłaty lokalne.

Nowa ustawa – zmiana stawki za garaże

Ustawa zmieniająca m.in. ustawę o opłatach lokalnych i inne wprowadziła pozytywne zmiany dla osób, które na swoich nieruchomościach nie prowadzą działalności gospodarczej. Istotną zmianą na plus jest ta sama stawka podatku dla garaży wielostanowiskowych w przypadku zarówno tych wyodrębnionych jak i niewyodrębnionych osobną księgą wieczystą. Wprowadziła ją nowa definicja budynku, która nie odwołuje się do do innych ustaw. Za stanowisko w garażach domów wielorodzinnych powinna obowiązywać jedna stawka, taka sama jak za mieszkania.

