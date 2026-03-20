Nowa Lewica składa do Sejmu projekt

Projekt Lewicy złożony do Sejmu 20 marca 2026 r. zakłada wprowadzenie podatku opartego na wartości nieruchomości, który objąłby właścicieli co najmniej trzech lokali. Pierwsze dwa mieszkania miałyby pozostać poza nowym systemem, co oznacza wyraźne ukierunkowanie regulacji na inwestorów posiadających większe portfele nieruchomości. Trzecie i kolejne mieszkanie lub dom przez pierwsze pięć lat będzie opodatkowane w wysokości 0,5% wartości nieruchomości. Następnie przez 10 lat podatek będzie zwiększany o 0,1% rocznie, aby docelowo po 15 latach osiągnąć swoją maksymalną wartość 1,5%.

Propozycja partii Razem zaprezentowana jesienią 2025 r. zakłada wprowadzenie podatku od wartości nieruchomości dla osób posiadających co najmniej trzy mieszkania, przy czym stawki rosną wraz z liczbą lokali: ok. 1% dla 3–5 mieszkań, 2% dla 6–8 oraz 3% dla dziewięciu i kolejnych nieruchomości.

Partie lewicowe chcą zmian

Celem obu propozycji wprowadzenia podatku nie jest wyłącznie zwiększenie wpływów podatkowych, ale ograniczenie koncentracji mieszkań w rękach największych inwestorów oraz zmniejszenie opłacalności traktowania nieruchomości wyłącznie jako aktywa inwestycyjnego, ale przede wszystkim ograniczenie spekulacji oraz poprawa dostępności mieszkań. Jak wskazują autorzy projektów, regulacja ma objąć szerzej całą „gospodarkę mieszkaniową”, wpływając zarówno na rynek najmu, jak i decyzje inwestycyjne właścicieli.

Jednocześnie projekt opiera się na fundamentalnej zmianie systemu – odejściu od obecnego podatku liczonego od powierzchni na rzecz opodatkowania wartości rynkowej. W praktyce oznaczałoby to większe obciążenia dla właścicieli najdroższych nieruchomości.

Istotnym elementem koncepcji jest także potencjalne wzmocnienie roli samorządów, które mogłyby mieć wpływ na poziom stawek lub sposób wprowadzenia podatku.

W 2024 r. rzecznik Ministerstwa Technologii i Rozwoju poinformował nas, że nie trwają żadne prace legislacyjne ani przygotowania do wprowadzenia podatku katastralnego w Polsce.

16 marca 2026 r. minister finansów i gospodarki Andrzej Domański na konferencji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii poświęconej strategii mieszkaniowej rządu powiedział, że w sprawie podatku katastralnego rząd nie zmienia zdania i nie prowadzi w tym kierunku żadnych prac.

Podatek katastralny wymaga urzędowych stawek wycen nieruchomości. Nikt nie może ustalać sobie cen domów i mieszkań samodzielnie. Dla każdego regionu, miasta lub jego części, wsi muszą obowiązywać urzędowe ceny nieruchomości. Każdy właściciel musi wiedzieć od jakiej kwoty państwo będzie ściągać od niego podatek. Do tego są potrzebne narzędzia, które umożliwią sprawiedliwą wycenę gruntów i budynków. Jak do tej pory od dwudziestu lat samorządy nie uporały się jeszcze z przygotowaniem zintegrowanego systemu o nieruchomościach (ZSIN), który jest podstawą do opracowania systemu do obliczeń wartości nieruchomości.

Podcast Architektoniczny Podcast Architektoniczny i NOKE: Sztuka mówienia NIE

Zobacz także: Osiedle przy Korczaka, Katowice. Projekt: Kuryłowicz + Architekci