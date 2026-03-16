Projekt nie wprowadza nowych programów ani nie wydłuża terminów – skupia się wyłącznie na racjonalnym wykorzystaniu już przeznaczonych środków i uszczelnieniu istniejących mechanizmów wsparcia.
Niewykorzystane środki z programu Stop Smog zasilą TERMO
Na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów (FTiR) pozostało ok. 149,2 mln zł środków przeznaczonych pierwotnie na zakończony już program „Stop Smog” (stan na 31 października 2025 r.). Nowelizacja pozwoli wykorzystać te pieniądze na wypłatę premii w programie TERMO w 2026 r., czyli:
- premii termomodernizacyjnej,
- premii remontowej,
- premii na poprawę stanu technicznego budynków mieszkalnych komunalnych (MZG),
- premii kompensacyjnej,
- premii powodziowej.
Program „Stop Smog” cieszył się niewielkim zainteresowaniem (nowe wnioski wstrzymano już po 31 grudnia 2024 r.), natomiast popyt na wsparcie w ramach TERMO jest ogromny – w okresie styczeń–lipiec 2025 wpłynęło 1276 wniosków na 292,9 mln zł, co doprowadziło do zawieszenia naboru od 8 sierpnia 2025 r. Prognozowane zapotrzebowanie na 2026 r. wynosi 503 mln zł przy zaplanowanym budżecie FTiR wynoszącym tylko 331 mln zł.
Wzmocnienie kryteriów dostępu do dotacji dla organizacji pozarządowych w programie BSK
W ustawie o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (program Budownictwa Socjalnego i Komunalnego – BSK) wprowadzono dodatkowe wymagania dla NGO i podmiotów działających na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego. Aby otrzymać bezzwrotną dotację z Funduszu Dopłat, organizacja musi wykazać:
- doświadczenie w realizacji zadań z zakresu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych,
- udokumentowaną współpracę z gminami przy wykonywaniu zadań z zakresu pomocy społecznej.
Kryteria będzie weryfikował Bank Gospodarstwa Krajowego na etapie oceny formalnej wniosku. Dzięki zmianie organizacje pozarządowe będą mogły otrzymywać dotację do 85 % kosztów inwestycji (m.in. na mieszkania treningowe i wspomagane) bez wkładu własnego – tak jak dotychczas gminy.
Projekt ustawy - jakie efekty zmian?
- Zapewnienie ciągłości wypłat premii termomodernizacyjnych i remontowych w 2026 r. bez konieczności uruchamiania nowych naborów „Stop Smog”.
- Lepsza ochrona środków publicznych w budownictwie socjalnym poprzez wyeliminowanie podmiotów bez odpowiedniego doświadczenia.
- Przyspieszenie termomodernizacji i remontów budynków oraz efektywniejsze realizowanie mieszkań wspomaganych i treningowych dla osób najbardziej potrzebujących.
