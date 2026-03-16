Dodatkowe miliony zasilą program TERMO i trafią do Polaków. Jest projekt ustawy o wspieraniu termomodernizacji

Dariusz Jędrzejewski
2026-03-16 15:11

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz o zmianie ustawy o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych został przygotowany przez Ministerstwo Finansów i Gospodarki. Już znajduje się na liście prac legislacyjnych rządu i planowany jest do przyjęcia przez Radę Ministrów w II kwartale 2026 r.

Termomodernizacja budynku szkolnego w Olsztynie

Projekt nie wprowadza nowych programów ani nie wydłuża terminów – skupia się wyłącznie na racjonalnym wykorzystaniu już przeznaczonych środków i uszczelnieniu istniejących mechanizmów wsparcia.

Niewykorzystane środki z programu Stop Smog zasilą TERMO

Na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów (FTiR) pozostało ok. 149,2 mln zł środków przeznaczonych pierwotnie na zakończony już program „Stop Smog” (stan na 31 października 2025 r.). Nowelizacja pozwoli wykorzystać te pieniądze na wypłatę premii w programie TERMO w 2026 r., czyli:

  • premii termomodernizacyjnej,
  • premii remontowej,
  • premii na poprawę stanu technicznego budynków mieszkalnych komunalnych (MZG),
  • premii kompensacyjnej,
  • premii powodziowej.

Program „Stop Smog” cieszył się niewielkim zainteresowaniem (nowe wnioski wstrzymano już po 31 grudnia 2024 r.), natomiast popyt na wsparcie w ramach TERMO jest ogromny – w okresie styczeń–lipiec 2025 wpłynęło 1276 wniosków na 292,9 mln zł, co doprowadziło do zawieszenia naboru od 8 sierpnia 2025 r. Prognozowane zapotrzebowanie na 2026 r. wynosi 503 mln zł przy zaplanowanym budżecie FTiR wynoszącym tylko 331 mln zł.

Wzmocnienie kryteriów dostępu do dotacji dla organizacji pozarządowych w programie BSK

W ustawie o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (program Budownictwa Socjalnego i Komunalnego – BSK) wprowadzono dodatkowe wymagania dla NGO i podmiotów działających na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego. Aby otrzymać bezzwrotną dotację z Funduszu Dopłat, organizacja musi wykazać:

  • doświadczenie w realizacji zadań z zakresu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych,
  • udokumentowaną współpracę z gminami przy wykonywaniu zadań z zakresu pomocy społecznej.

Kryteria będzie weryfikował Bank Gospodarstwa Krajowego na etapie oceny formalnej wniosku. Dzięki zmianie organizacje pozarządowe będą mogły otrzymywać dotację do 85 % kosztów inwestycji (m.in. na mieszkania treningowe i wspomagane) bez wkładu własnego – tak jak dotychczas gminy.

Projekt ustawy - jakie efekty zmian?

  1. Zapewnienie ciągłości wypłat premii termomodernizacyjnych i remontowych w 2026 r. bez konieczności uruchamiania nowych naborów „Stop Smog”.
  2. Lepsza ochrona środków publicznych w budownictwie socjalnym poprzez wyeliminowanie podmiotów bez odpowiedniego doświadczenia.
  3. Przyspieszenie termomodernizacji i remontów budynków oraz efektywniejsze realizowanie mieszkań wspomaganych i treningowych dla osób najbardziej potrzebujących.
