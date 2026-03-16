Projekt nie wprowadza nowych programów ani nie wydłuża terminów – skupia się wyłącznie na racjonalnym wykorzystaniu już przeznaczonych środków i uszczelnieniu istniejących mechanizmów wsparcia.

Niewykorzystane środki z programu Stop Smog zasilą TERMO

Na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów (FTiR) pozostało ok. 149,2 mln zł środków przeznaczonych pierwotnie na zakończony już program „Stop Smog” (stan na 31 października 2025 r.). Nowelizacja pozwoli wykorzystać te pieniądze na wypłatę premii w programie TERMO w 2026 r., czyli:

premii termomodernizacyjnej,

premii remontowej,

premii na poprawę stanu technicznego budynków mieszkalnych komunalnych (MZG),

premii kompensacyjnej,

premii powodziowej.

Program „Stop Smog” cieszył się niewielkim zainteresowaniem (nowe wnioski wstrzymano już po 31 grudnia 2024 r.), natomiast popyt na wsparcie w ramach TERMO jest ogromny – w okresie styczeń–lipiec 2025 wpłynęło 1276 wniosków na 292,9 mln zł, co doprowadziło do zawieszenia naboru od 8 sierpnia 2025 r. Prognozowane zapotrzebowanie na 2026 r. wynosi 503 mln zł przy zaplanowanym budżecie FTiR wynoszącym tylko 331 mln zł.

Wzmocnienie kryteriów dostępu do dotacji dla organizacji pozarządowych w programie BSK

W ustawie o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (program Budownictwa Socjalnego i Komunalnego – BSK) wprowadzono dodatkowe wymagania dla NGO i podmiotów działających na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego. Aby otrzymać bezzwrotną dotację z Funduszu Dopłat, organizacja musi wykazać:

doświadczenie w realizacji zadań z zakresu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych,

udokumentowaną współpracę z gminami przy wykonywaniu zadań z zakresu pomocy społecznej.

Kryteria będzie weryfikował Bank Gospodarstwa Krajowego na etapie oceny formalnej wniosku. Dzięki zmianie organizacje pozarządowe będą mogły otrzymywać dotację do 85 % kosztów inwestycji (m.in. na mieszkania treningowe i wspomagane) bez wkładu własnego – tak jak dotychczas gminy.

Projekt ustawy - jakie efekty zmian?

Zapewnienie ciągłości wypłat premii termomodernizacyjnych i remontowych w 2026 r. bez konieczności uruchamiania nowych naborów „Stop Smog”. Lepsza ochrona środków publicznych w budownictwie socjalnym poprzez wyeliminowanie podmiotów bez odpowiedniego doświadczenia. Przyspieszenie termomodernizacji i remontów budynków oraz efektywniejsze realizowanie mieszkań wspomaganych i treningowych dla osób najbardziej potrzebujących.

