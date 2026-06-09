Co słychać na rynku wtórnym? Eksperci: ceny stoją, w popycie przestój

oprac. redakcja Muratordom.pl
oprac. redakcja Muratordom.pl
2026-06-09 7:10

Ile dziś średnio zapłacisz za metr kwadratowy na rynku wtórnym w największych miastach Polski? I czy mieszkań rzeczywiście ekspresowo przybywa? Według ekspertów, w maju mamy flautę. Ceny stoją, rynek się stabilizuje, ale... zwolnił też popyt na używane mieszkania. Czy loty helikopterem i sale do jogi proponowane przez deweloperów na rynku pierwotnym bardziej przekonują Polaków, mimo często wyższych cen?

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Maj na rynku wtórnym? Stabilnie

Według analiz portalu GetHome.pl maj był miesiącem, w którym na rynku wtórnym ceny nieruchomości prawie nie drgnęły. Większe zmiany widać dopiero w porównaniu cen rok do roku - w Trójmieście ceny wzrosły aż o 6%, w Poznaniu o 3%, w Warszawie o 2%. We Wrocławiu odwrotnie - ceny zmalały o 3%. W Łodzi nie zmieniły się niemal wcale. W Krakowie i Katowicach urosły natomiast o 1%.

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Z jednej strony wciąż mamy poprawę dostępności kredytów w porównaniu z ubiegłym rokiem, z drugiej jednak w ostatnich miesiącach zdolność kredytowa się pogarsza, a część kupujących znów odkłada decyzje. Efektem jest rosnąca oferta i malejąca liczba mieszkań znikających z rynku – mówi Marek Wielgo z GetHome.

Ile dziś zapłacisz za metr kwadratowy na rynku wtórnym?

Jak według danych portalu kształtują się aktualne średnie ceny na rynku wtórnym za metr kwadratowy według miast?

  • Warszawa - ok. 18,2 tys. zł / m²,
  • Poznań - 12,1 tys. zł / m²,
  • Katowice - 11,7 tys. zł / m²,
  • Kraków - ok. 17 tys. zł / m²,
  • Łódź - ok. 8,8 tys. zł / m² (lekki wzrost),
  • Trójmiasto - 16,8 tys. zł / m² (lekki spadek),
  • Wrocław - 13,6-13,7 tys. zł / m².
Rynek wtórny - maj 2026

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Autor: GetHome/ Materiały prasowe

Większy wybór, bo mniej chętnych

Portal powołuje się na dane, wedle których w maju liczba mieszkań wystawianych na sprzedaż wzrosła (względem kwietnia) o 3%; jednocześnie o 9% zmalała liczba ofert zamykanych po sprzedaży. Według portalu osłabienie popytu widać też na przestrzeni ostatniego roku - wskazują, że zjawisko się pogłębiło.

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Rynek wtórny - maj 2026

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Autor: GetHome/ Materiały prasowe

Pomimo tego, że ofert przybyło, jest to wzrost mniejszy niż rok temu. I to znacznie, bo spadek jest w większości przypadków dwucyfrowy. We Wrocławiu ofert - względem maja 2025 - jest o 23% mniej, w Krakowie o 20% mniej, w Warszawie o 18%. W Łodzi o 14%, w Trójmieście i Poznaniu o 7%, w Katowicach o 4%.

Rynek wtórny: maj 2026

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Autor: GetHome/ Materiały prasowe

Jak to wszystko wpływa na ceny mieszkań? Stabilizuje je, ale również otwiera kupującym przestrzeń na negocjacje. Większa konkurencja oznacza, że poszukujący nieruchomości mogą po prostu poszukać czegoś lepszego i tańszego gdzie indziej. Ten sam mechanizm sprawia, że sprzedający mogą ostrożniej podchodzić do podnoszenia cen. 

Jeśli przewaga nowych ofert nad sprzedażą się utrzyma, presja na ceny będzie stopniowo rosła. Na razie jednak rynek raczej dryfuje, niż zmienia kierunek – podsumowuje Marek Wielgo.

Źródło: GetHome

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