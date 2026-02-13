Debata Muratora: Domy na dziś, jutro i pojutrze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

ZRID, czyli koniec prawa własności

Jeśli zapadnie decyzja o budowie drogi czy autostrady rusza proceduralna machina.

Wszystko zaczyna się od tzw. specustawy, czyli ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. To na jej podstawie wydawana jest decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, znana jako ZRID. Gdy tylko stanie się ona ostateczna, Twoja nieruchomość z mocy prawa przechodzi na własność Skarbu Państwa lub odpowiedniej jednostki samorządu.

W tym momencie wielu właścicieli zadaje sobie pytanie - czy może to zatrzymać? Niestety, w trybie specustawy drogowej pole manewru jest bardzo ograniczone. Przed wydaniem decyzji nie prowadzi się rokowań ani rozpraw administracyjnych, na które zaprasza się strony. Zablokowanie inwestycji jest niemal niemożliwe, o ile została ona przygotowana zgodnie z literą prawa – osobista niechęć do przebiegu trasy nie stanowi podstawy do uchylenia wywłaszczenia.

Odwołanie do organu wyższego stopnia (zwykle wojewody lub ministra) można złożyć w ciągu 14 dni, ale szanse na sukces istnieją głównie wtedy, gdy uda się wykazać błędy formalne lub naruszenie przepisów przy projektowaniu.

Kto wycenia Twój dorobek życia? Czy odszkodowanie można negocjować?

Gdy klamka zapadnie, rusza odrębna procedura ustalania odszkodowania. Nie musisz składać w tej sprawie żadnego wniosku – wojewoda z urzędu powołuje rzeczoznawcę majątkowego. To on sporządza dokument zwany operatem szacunkowym, w którym określa wartość rynkową Twojej działki i domu. Rzeczoznawca bierze pod uwagę lokalizację, stan techniczny budynków oraz ceny podobnych nieruchomości w okolicy.

Kluczową zasadą, o której warto pamiętać, jest tzw. zasada korzyści. Oznacza ona, że jeśli przeznaczenie nieruchomości w decyzji ZRID (czyli pod drogę) zwiększa jej wartość w porównaniu do dotychczasowego użytkowania (np. działki rolnej), to odszkodowanie powinno zostać ustalone według tej wyższej, korzystniejszej stawki. Pamiętaj, że masz prawo wglądu do operatu i zgłaszania do niego uwag, zanim wojewoda wyda ostateczną decyzję o kwocie.

Odszkodowanie to nie tylko goła wycena, są też benefity

Państwo przewidziało system zachęt i rekompensat dodatkowych, które mogą znacząco podnieść finalną sumę. Jeśli zdecydujesz się na szybką współpracę i wydasz nieruchomość w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia o decyzji ZRID, Twoje odszkodowanie zostanie powiększone o dodatkowe 5 procent wartości. Dodatkowo, jeśli wywłaszczany jest budynek mieszkalny, w którym faktycznie mieszkasz, wojewoda doliczy 10 tysięcy złotych na pokrycie kosztów przeprowadzki.

Warto również wiedzieć, że odszkodowanie uwzględnia nie tylko grunt, ale wszystko, co jest z nim trwale związane - od budynków gospodarczych, przez ogrodzenie, aż po nasadzenia roślinne i stałe elementy wyposażenia kuchni.

Jeśli droga zabierze tylko część Twojej działki, a pozostały fragment – tzw. resztówka – stanie się nieużyteczny (np. zbyt mały, by wybudować na nim cokolwiek innego), możesz złożyć wniosek do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o jego wykup.

Walka o pieniądze, czyli zaliczki i odwołania

Co zrobić, gdy zaproponowana kwota wydaje się rażąco niska? Masz 14 dni na odwołanie się od decyzji odszkodowawczej. Wiele osób obawia się, że wejście w spór zablokuje im dostęp do gotówki na lata. Tu z pomocą przychodzi możliwość złożenia wniosku o wypłatę zaliczki w wysokości 70 proc. ustalonego odszkodowania. Zaliczka ta jest wypłacana w ciągu 30 dni od wniosku i pozwala na poszukiwanie nowego miejsca do życia, podczas gdy rzeczoznawcy i sądy będą rozstrzygać o pozostałych 30 proc.

W skrajnych przypadkach, gdy musisz opuścić dom natychmiast, a nie masz gdzie pójść, GDDKiA może zapewnić lokal zamienny. Za jego wynajem zapłacą drogowcy, a Ty będziesz pokrywać jedynie opłaty eksploatacyjne.

Głos Rzecznika Praw Obywatelskich w obronie wywłaszczanych

Mimo jasno rozpisanych procedur, rzeczywistość bywa mniej kolorowa, co regularnie podkreśla Rzecznik Praw Obywatelskich interweniujący w wielu takich sprawach.

Głównym problemem, na który wskazywał Marcin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich, jest brak formalnego powiązania momentu odebrania domu z momentem wypłaty pełnego odszkodowania. Standardem staje się sytuacja, w której wywłaszczony obywatel musi opuścić dom natychmiast (z powodu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji ZRID), a na pieniądze czeka miesiącami lub latami.

RPO alarmowało, że przewlekłe postępowania zmuszają obywateli do samodzielnego finansowania własnych rzeczoznawców i sporządzania kontroperatów, co w obliczu inflacji i zmian cen rynkowych staje się syzyfową pracą. Według rzecznika, obecna praktyka organów narusza konstytucyjne prawo do słusznego odszkodowania bez nieuzasadnionej zwłoki. Choć rząd przyznaje się do niedoskonałości tych regulacji, zmiany w prawie idą powoli, co czyni profesjonalne wsparcie prawne kluczowym elementem walki o godną rekompensatę.

20