Mostek ogrodowy 2026 – aktualne ceny modeli drewnianych i metalowych

Murator Ogroduje: Metamorfoza, Profix Materiał sponsorowany

Mostek ogrodowy – do czego przydaje się w ogrodzie?

Mostek ogrodowy najczęściej kojarzy się z oczkiem wodnym, strumieniem lub niewielkim stawem, ale można go wykorzystać także w ogrodach bez wody. Taki element małej architektury pomaga wyznaczyć przejście między rabatami, ścieżkami, trawnikiem i częścią wypoczynkową. Dobrze dobrany mostek może stać się centralną dekoracją ogrodu, szczególnie w aranżacjach naturalistycznych, rustykalnych, japońskich i romantycznych.

Mostek przydaje się również tam, gdzie teren jest nierówny lub podzielony rowkiem odprowadzającym wodę. W większych ogrodach może pełnić funkcję praktycznej kładki, a w mniejszych – wyłącznie ozdobną. Warto pamiętać, że nie każdy model jest przeznaczony do intensywnego chodzenia. Część mostków ma charakter dekoracyjny, dlatego przed zakupem należy sprawdzić nośność, szerokość przejścia, stabilność konstrukcji i sposób montażu.

Mostki ogrodowe – z czego mogą być wykonane?

Najpopularniejsze są mostki drewniane, wykonywane najczęściej z drewna jodłowego, świerkowego, sosnowego lub impregnowanego drewna litego. Modele z drewna dobrze pasują do zieleni, kamienia, żwiru i oczek wodnych, ale wymagają zabezpieczenia przed wilgocią. W sprzedaży dostępne są mostki surowe, bejcowane, opalane, impregnowane ciśnieniowo oraz malowane na kolor brązowy, szary lub naturalny.

Drugą grupę stanowią mostki metalowe, zwykle stalowe, często z dekoracyjnymi poręczami. Są wybierane do ogrodów klasycznych, nowoczesnych i stylizowanych. Mogą mieć prostszą, techniczną formę albo ozdobne wykończenie przypominające kutą balustradę. W ogrodach spotyka się też konstrukcje mieszane, na przykład z metalową ramą i drewnianym pomostem. Przy wyborze materiału znaczenie mają odporność na warunki atmosferyczne, planowane obciążenie, sposób konserwacji oraz to, czy mostek ma być tylko dekoracją, czy pełnoprawnym przejściem.

Aktualne ceny mostków ogrodowych 2026

Mały drewniany mostek ogrodowy 99 x 50 x 38 cm z drewna jodłowego: około 415,99 zł.

Drewniany mostek do oczka wodnego 140 x 60 cm z poręczą: około 383,90 zł.

Drewniany mostek ogrodowy 150 x 67 x 55 cm, model dekoracyjny z karbonizowanego drewna: około 408,00 zł.

Metalowy mostek ogrodowy o długości około 135 cm z poręczami: około 411,90 zł.

Dekoracyjny mostek ogrodowy z poręczami, model do stawu lub strumienia: około 376,90 zł.

Drewniany mostek ogrodowy 150 x 67 x 55 cm o podwyższonej nośności: około 577,00 zł.

Mostek ogrodowy z litego drewna sosnowego impregnowanego 110 x 74 cm: około 673,99 zł.

Szary mostek ogrodowy 140 x 60 x 56 cm z litego drewna jodłowego: około 775,28 zł.

Drewniana kładka ogrodowa 150 cm: około 721,00 zł.

Drewniany mostek ogrodowy z poręczami 150 x 67 x 56 cm z litego drewna świerkowego: około 670,78 zł.

Drewniany mostek ogrodowy 140 cm z drewna jodłowego: około 677,02 zł.

Większy drewniany mostek ogrodowy z poręczą 170 x 74 x 105 cm z impregnowanej sosny: około 1437,12 zł.

Jak wybrać dobry mostek ogrodowy?

Przy wyborze mostka ogrodowego warto zacząć od określenia jego funkcji. Inny model sprawdzi się jako lekka dekoracja przy rabacie, a inny jako przejście nad oczkiem wodnym lub rowkiem. Należy zwrócić uwagę na materiał, nośność, szerokość, wysokość poręczy, odporność na wilgoć oraz sposób zabezpieczenia drewna lub metalu. Ważne jest także dopasowanie stylu mostka do ogrodu. W niewielkiej przestrzeni lepiej wygląda subtelna konstrukcja, natomiast przy dużym stawie lub szerokiej ścieżce można wybrać solidniejszy model. Przed zakupem dobrze jest też sprawdzić, czy mostek wymaga samodzielnego montażu, czy jest dostarczany w całości oraz czy cena obejmuje transport.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

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