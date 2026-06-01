Ceny placów zabaw do ogrodu 2026 – ile kosztują popularne zestawy?

Z czego może składać się plac zabaw do ogrodu?

Nowoczesny plac zabaw do ogrodu może mieć bardzo różną konfigurację. Najprostsze zestawy składają się zazwyczaj z huśtawki, niewielkiej zjeżdżalni i drabinki. Bardziej rozbudowane konstrukcje oferują dodatkowo wieżę zabawową, domek, pomost, ściankę wspinaczkową, liny do wspinania, małpi gaj, piaskownicę czy zestawy gimnastyczne. W sprzedaży dostępne są zarówno kompaktowe modele przeznaczone do małych ogrodów, jak i duże kompleksy rekreacyjne przypominające publiczne place zabaw.

Największą popularnością cieszą się drewniane place zabaw wykonane z impregnowanej sosny lub świerku. Coraz częściej spotkać można również konstrukcje z dodatkowymi elementami metalowymi i tworzywami odpornymi na promieniowanie UV. W zależności od wielkości zestawu oraz liczby atrakcji ceny mogą różnić się nawet o kilkanaście tysięcy złotych.

Dlaczego warto mieć przydomowy plac zabaw?

Własny plac zabaw pozwala dzieciom aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu bez konieczności codziennych wyjazdów do parku lub na osiedlowe place zabaw. Zabawa na huśtawkach, drabinkach czy ściankach wspinaczkowych wspiera rozwój motoryczny, poprawia koordynację ruchową i zachęca do aktywności fizycznej.

Dla rodziców jest to również wygodne rozwiązanie, ponieważ dzieci mogą bawić się w bezpiecznej przestrzeni znajdującej się bezpośrednio przy domu. Dobrze dobrany zestaw może służyć przez wiele lat, a jego wyposażenie często można rozbudowywać wraz z wiekiem dziecka.

Ceny placów zabaw do ogrodu 2026

Model podstawowy z huśtawką i zjeżdżalnią – około 799 zł.

Mały plac zabaw z podestem 60–90 cm – od 1 800 zł.

Podstawowy zestaw ogrodowy z wieżą i huśtawką – od 1 500 zł.

Drewniany plac zabaw z piaskownicą – około 2 200 zł.

Rodzinny plac zabaw z dwiema huśtawkami – około 2 800 zł.

Model FOX z domkiem, huśtawką i zjeżdżalnią – 3 034,50 zł.

Średni zestaw z wieżą 120 cm i piaskownicą – od 3 000 zł.

Plac zabaw z domkiem i zjeżdżalnią – około 3 300 zł.

Model BEAR w podstawowej konfiguracji – 3 780,49 zł.

Plac zabaw z małpim gajem – około 4 000 zł.

Model HAMSTER z tarasem i piaskownicą – 4 335 zł.

Rozbudowany zestaw z domkiem i ścianką wspinaczkową – około 5 000 zł.

Duży plac zabaw rodzinny – około 5 500 zł.

Wieloelementowy zestaw rekreacyjny – około 6 000 zł.

Plac zabaw Big Leader – 6 999 zł.

Rozbudowany model z wieżą 150 cm – około 7 000 zł.

Duży plac zabaw premium ze świerku – około 8 000 zł.

Model RACCOON z domkiem ogrodowym – 8 126,02 zł.

Plac zabaw premium z drewna modrzewiowego lub cedrowego – około 10 000 zł.

Największe kompleksy zabawowe do ogrodu – od 12 000 do 15 000 zł.

O czym pamiętać przy wyborze placu zabaw do ogrodu?

Przed zakupem warto dokładnie sprawdzić ilość dostępnego miejsca w ogrodzie, maksymalne obciążenie konstrukcji oraz jakość zastosowanych materiałów. Istotne znaczenie mają również certyfikaty bezpieczeństwa, sposób impregnacji drewna oraz możliwość dokupienia dodatkowych elementów w przyszłości. Należy uwzględnić także koszty transportu, montażu i przygotowania odpowiedniego podłoża amortyzującego, które zwiększy bezpieczeństwo dzieci podczas zabawy.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

