Kwiecień potrafi być przewrotny -z jednej strony jest już sporo słonecznych i ciepłych dni, z drugiej - wciąż zdarzają się przymrozki. Są jednak rośliny, którym niskie temperatury nie przeszkadzają w kwitnieniu. Przedstawiamy 5 roślin znakomitych do sadzenia na balkonie w kwietniu.

W kwietniu na balkonie można sadzić rośliny, które są odporne na niską temperaturę i zniosą występujące jeszcze o tej porze przymrozki. Zrezygnujmy z roślin ciepłolubnych, które mogą nie przetrwać kapryśnej kwietniowej aury. Oto 5 najlepszych gatunków kwiatów balkonowych, które już w kwietniu mogą zdobić balkony.

Bratki na kwietniowym balkonie

Bratki na balkonie mogliśmy sadzić już w marcu. Są to bowiem rośliny, które przetrwają nocne spadki temperatury do -5 st. C. Z powodzeniem więc możemy wprowadzić bratki na balkon także w kwietniu.

Do wyboru mamy mnóstwo odmian bratków, różniących się nie tylko kolorami kwiatów, ale także ich wielkością. Zaletą bratków jest także to, że to jedne z najdłużej kwitnących gatunków, które można uprawiać w pojemnikach. Najładniej wyglądają posadzone w grupie.

Do sadzenia bratków w pojemnikach warto wybrać dobrej jakości podłoże, które z jednej strony magazynuje wodę, a z drugiej dobrze odprowadzać wilgoć, dzięki czemu korzenie nie "stoją w wodzie". Trzeba też pamiętać o regularnym podlewaniu bratków.

Bratki na balkonie

Jaskry azjatyckie w kwietniu na balkon

Na balkonach sadzić w kwietniu możemy także jaskry azjatyckie. Do wyboru są odmiany o kwiatach pełnych lub półpełnych w ogromnej palecie barw: od białej, przez żółtą i pomarańczową, po fioletowe i czerwone. Zdarzają się też jaskry o płatkach dwukolorowych albo cieniowanych.

Jaskry lubią chłód (idealna dla nich temperatura wynosi 12-15 st. C), świetnie nadają się więc do uprawy na balkonach wczesną wiosną. Potrzebują sporo światła - gdy jest go zbyt mało zaczynają się wyciągać, żółknąć i zasuszać pąki kwiatowe. Do uprawy jaskrów wystarczy zwykła, próchnicza ziemia ogrodowa. Rośliny wymagają regularnego, ale umiarkowanego podlewania. Trzeba zadbać, by ziemia w pojemnikach z jaskrami była zawsze wilgotna.

Jaskry azjatyckie można sadzić w skrzynkach balkonowych

Niezapominajki w kwietniu na balkon

Niezapominajki to kolejne kwiaty, które mogą dekorować nasze balkony w kwietniu. Najpopularniejsze są te o kwiatach niebieskich, ale pokusić się możemy o odmiany kwiatach różowych bądź białych.Niezapominajki najlepiej rosną i kwitną w miejscach półcienistych - lepiej więc nie sadzić ich na balkonach o wystawie południowej. Najlepsze dla niezapominajek będą balkony usytuowane od wschodu, gdzie słońce operuje tylko rano. Na stanowiskach bardziej nasłonecznionych rośliny szybciej przekwitają, a na stanowiskach zacienionych kwitną słabo. Sadzić niezapominajki można w zwykłą ziemię ogrodową, ale pilnować trzeba, by była ona stale lekko wilgotna.Niezapominajki atrakcyjnie prezentują się z innymi wiosennymi kwiatami, szczególnie ładnie kontrastują z tymi w żółtym kolorze.

Niezapominajka

Stokrotki na balkonie w kwietniu

W kwietniu na balkony zaprosić możemy także stokrotki. W sprzedaży dostępne są odmiany o kwiatach pojedynczych, pełnych i półpełnych, w kolorze białym bądź różnych odcieniach różowego czy karminowego.Stokrotki najlepiej będą rosły w glebie żyznej i przepuszczalnej, na słonecznym stanowisku (w lekkim półcieniu też sobie poradzą, choć będą nieco gorzej kwitnąć). Warto usuwać przekwitłe kwiatostany, to przedłuży ich kwitnienie. Rośliny podlewamy regularnie, dbając by ziemia w pojemniku była stale lekko wilgotna (nie może być jednak mokra!).

Stokrotki na balkonie

Pierwiosnki, czyli prymulki w kwietniu zdobią balkony

W pojemnikach na balkonie można sadzić różne gatunki pierwiosnków, m.in. pierwiosnek bezłodygowy, pierwiosnek wyniosły czy pierwiosnek różowy, choć najczęściej wybierany jest ten pierwszy. Podobnie jak bratki, prymulki przetrwają niewielkie nocne przymrozki.Pierwiosnki należy podlewać, gdy tylko przeschnie podłoże. Warto usuwać przekwitłe kwiaty, dzięki temu będą dłużej kwitły.Możemy wybierać spośród prymulek o różnych kolorach kwiatów i tworzyć z nich urocze kompozycje. Ładnie wyglądają też w połączeniu z innymi roślinami kwitnącymi o tej porze roku, takimi jak bratki, narcyzy, hiacynty czy stokrotki.

Wymienione wyżej kwiaty będą zdobić balkony przez wiosenne miesiące. Gdy zrobi się cieplej i minie niebezpieczeństwo wiosennych przymrozków, możemy zastąpić je roślinami, które do prawidłowego wzrostu i kwitnienia potrzebują wyższych temperatur, np. pelargonie.

Warto podkreślić efektowne kwiaty prymulek, sadząc rośliny do ozdobnych pojemników bądź wstawiając te zakupione do dekoracyjnych osłonek

Murator Ogroduje #2: Trzy tanie sposoby na bujny ogród Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

