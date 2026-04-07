Główne trendy w oświetleniu zewnętrznym 2026

Rok 2026 przynosi ewolucję w kierunku „świadomego budowania oświetlenia” – takiego, które szanuje rytm dobowy mieszkańców, minimalizuje zanieczyszczenie świetlne i maksymalnie wykorzystuje naturalne zasoby. Dominują trzy główne kierunki: ciepłe, przyjazne barwy, inteligentna automatyzacja oraz niewidoczna integracja z architekturą.

Ciepłe światło wspierające wellness

Najwyraźniejszym trendem jest powrót do barw w zakresie 2700–3000 K. Takie światło przypomina blask zachodzącego słońca lub ogniska – jest miękkie, przyjemne dla oka i doskonale podkreśla naturalne materiały: drewno, kamień, rośliny czy tkaniny. W przeciwieństwie do zimnych, białych tonów, ciepłe światło nie męczy wzroku, wspiera relaks i tworzy przytulną atmosferę idealną do wieczornych spotkań. Projektanci podkreślają jego korzystny wpływ na rytm dobowy, co ma szczególne znaczenie w przestrzeniach, gdzie spędzamy coraz więcej czasu po zmroku.

Inteligentne systemy i warstwowe sceny oświetleniowe

Automatyzacja osiągnęła nowy poziom. Nowoczesne rozwiązania pozwalają na tworzenie spersonalizowanych scen świetlnych – od funkcjonalnego doświetlenia ścieżek, przez intymny nastrój relaksu, po dynamiczne oświetlenie na przyjęcia. Sterowanie odbywa się za pomocą aplikacji, głosu lub automatycznie, w zależności od zmierzchu, ruchu czy warunków pogodowych. Coraz popularniejsze jest integracja z systemami smart home, które dostosowują natężenie i barwę światła do pory dnia. Dzięki temu taras może płynnie zmienić oświetlenie – od praktycznej strefy użytkowej po elegancką oazę wieczornego wypoczynku.

i Autor: Leroy Merlin/ Materiały prasowe Oto przykładowe stylizacje modnych tarasów

Niewidoczne, architektoniczne oświetlenie

Trend na „światło bez widocznych opraw” zyskuje na znaczeniu. Taśmy LED wpuszczane w stopnie, balustrady, murki czy podłogi tarasowe, podświetlenia liniowe oraz słupki zlewające się z otoczeniem tworzą efekt czystej, subtelnej poświaty. Oświetlenie nie dominuje nad architekturą, lecz staje się jej integralną częścią. Szczególnie cenione jest w projektach minimalistycznych i nowoczesnych, gdzie liczy się czystość formy i brak wizualnego chaosu. Coraz częściej stosuje się również dyskretne oprawy montowane w nawierzchniach i konstrukcjach.

Zrównoważona mobilność i solarna efektywność

Ekologia idzie w parze z elastycznością. Nowa generacja lamp solarnych wyposażona w wydajniejsze panele i zaawansowane baterie litowe gwarantuje dłuższy czas pracy, nawet w mniej słonecznych warunkach. Mobilne, na akumulatory lub solarne modele pozwalają na swobodne aranżowanie przestrzeni – od stolika kawowego po strefę grillową. To szczególnie praktyczne rozwiązanie na balkonach i tarasach bez stałego dostępu do prądu, gdzie liczy się zarówno wygoda, jak i minimalny ślad węglowy.

Subtelne akcenty dekoracyjne

Girlandy, lampiony i kinkiety ewoluują w stronę eleganckiej powściągliwości. Zamiast nadmiaru pojawiają się delikatne, przemyślane detale – subtelne akcenty kolorystyczne (morelowy, złamana zieleń, pudrowy błękit) oraz możliwości regulacji natężenia. Kluczowa pozostaje warstwowość oświetlenia: połączenie światła ogólnego, akcentowego i dekoracyjnego pozwala na dynamiczne zmiany atmosfery bez efektu przesytu.

i Autor: JYSK/ Materiały prasowe

Nowoczesne oświetlenie na zewnątrz. Jakie rozwiązania są dostępne?

Oświetlenie solarne i mobilne

Nowa generacja lamp solarnych wyróżnia się wyższą efektywnością i estetyką. Przenośne modele z regulacją barwy i natężenia doskonale sprawdzają się w mniejszych przestrzeniach, pozwalając na łatwe dostosowanie oświetlenia do aktualnych potrzeb. Dzięki kompaktowym rozmiarom i długiemu czasowi pracy stają się uniwersalnym narzędziem do tworzenia punktów świetlnych dokładnie tam, gdzie są one najbardziej pożądane.

Girlandy i taśmy LED zewnętrzne

Girlandy zyskały na znaczeniu – ciepłe światło, możliwość ściemniania i subtelna zmiana barwy czynią je eleganckim tłem dla wieczornych zgromadzeń. Taśmy LED montowane pod balustradami lub w zagłębieniach mebli tworzą efekt „unoszącego się” światła, podkreślając linię tarasu w sposób nowoczesny i minimalistyczny.

Kinkiety, reflektory i słupki

Funkcjonalne oprawy ścienne i naziemne z czujnikami ruchu oraz regulowanym kątem świecenia pozostają podstawą bezpieczeństwa i komfortu. W 2026 roku dominują modele o czystej, minimalistycznej formie, które harmonijnie integrują się z elewacją. Doskonale sprawdzają się w oświetleniu ścieżek, wejść i stref użytkowych, nie powodując przy tym efektu oślepiania.

Oświetlenie wpuszczane i architektoniczne

Jedna z największych innowacji sezonu. Lampy podtynkowe w schodach, murkach czy nawierzchni tarasu pozwalają na stworzenie subtelnych linii światła, które podkreślają geometrię przestrzeni. Rozwiązanie to dedykowane jest projektom wymagającym najwyższej estetyki i dyskrecji – efekt jest spektakularny, a instalacja trwała i niewidoczna na co dzień.

i Autor: JYSK/ Materiały prasowe

Praktyczne wskazówki przy wyborze oświetlenia zewnętrznego. O tym pamiętaj

Wybór oświetlenia zewnętrznego to nie tylko kwestia estetyki, lecz przede wszystkim świadomego łączenia trwałości, funkcjonalności i harmonii z otoczeniem. W 2026 roku, gdy oczekiwania wobec oświetlenia tarasów, balkonów i ogrodów znacząco wzrosły, warto podejść do zakupu w sposób przemyślany i systemowy.

Podstawowym parametrem pozostaje klasa szczelności. Minimum IP44 jest akceptowalne w osłoniętych miejscach, jednak zdecydowanie zalecana jest klasa IP65 lub wyższa. Tylko tak wysoka odporność na wnikanie wody, kurzu i pyłu gwarantuje, że oprawy przetrwają wilgotne polskie wiosny, ulewne deszcze latem oraz mroźne zimy bez utraty parametrów i estetyki.

Kolejnym kluczowym aspektem jest barwa światła. W strefach przeznaczonych do relaksu i spędzania czasu po zmroku zdecydowanie dominować powinny ciepłe barwy w zakresie 2700–3000 K. Takie światło jest miękkie, przyjemne dla oka, pięknie podkreśla naturalne materiały i tworzy przytulną, domową atmosferę. Z kolei w strefach czysto funkcjonalnych – ścieżkach komunikacyjnych, podjeździe czy strefie grillowej – lepiej sprawdzą się neutralne barwy (ok. 4000 K), które zapewniają dobrą widoczność i precyzję.

Równie istotny jest sposób zasilania. Na balkonach i tarasach bez możliwości doprowadzenia instalacji elektrycznej najlepsze będą nowoczesne rozwiązania solarne lub akumulatorowe. Dzięki postępowi technologicznemu dzisiejsze panele solarne i baterie litowe oferują znacznie dłuższy czas pracy i szybsze ładowanie nawet w zmiennych warunkach pogodowych. Tam, gdzie mamy dostęp do prądu i zależy nam na pełnej kontroli, warto rozważyć systemy przewodowe z możliwością integracji z inteligentnym domem.

Niezwykle ważna jest również warstwowość oświetlenia. Najlepsze efekty uzyskuje się, łącząc trzy rodzaje światła:

dekoracyjne (girlandy, lampiony, kinkiety),

funkcjonalne (kinkiety ścienne, reflektory, słupki z czujnikami),

akcentowe (oświetlenie wpuszczane, liniowe podświetlenia architektury).

Dzięki takiemu podejściu przestrzeń zewnętrzna zyskuje głębię, plastyczność i możliwość łatwej zmiany nastroju w zależności od potrzeb.

Nowoczesne oświetlenie na balkon, taras i do ogrodu. Zobacz zdjęcia

22

11

