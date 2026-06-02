Wieczornik damski (łac. Hesperis matronalis) to roślina charakteryzująca się niezwykłą odpornością i niewielkimi wymaganiami, co sprawia, że jest świetnym wyborem dla początkujących ogrodników.

Jak wygląda wieczornik damski?

Wieczornik damski dorasta do 60-120 cm wysokości. Ma wyprostowane, rozgałęzione łodygi, które często pokryte są delikatnymi włoskami. Liście wieczornika są lancetowate, ząbkowane na brzegach, o żywozielonym kolorze. W pierwszym roku uprawy roślina tworzy jedynie rozetę liści odziomkowych.

Prawdziwą ozdobą wieczornika są jego czteropłatkowe kwiaty, zebrane w luźne, groniaste kwiatostany osadzone na szczytach pędów. Najczęściej spotykane są odmiany o kwiatach w różnych odcieniach fioletu i purpury, ale dostępne są także białe, różowe, a nawet dwubarwne. Wieczornik damski kwitnie od maja do czerwca (a nawet lipca). Kwiaty charakteryzują się intensywnym, słodko-korzennym zapachem, który najsilniej uwalnia się wieczorem i nocą. Są miododajne, przyciągają liczne owady zapylające.

Po przekwitnięciu roślina wytwarza liczne, podłużne łuszczyny, które zawierają mnóstwo drobnych nasion.

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Czy wieczornik damski jest wieloletni?

Wieczornik damski jest rośliną dwuletnią: w pierwszym roku po wysiewie rozwija jedynie rozetę liści odziomkowych, w drugim roku tworzy pędy kwiatostanowe, kwitnie, wydaje nasiona, a następnie zamiera.

Jednak dzięki zdolności do samoistnego rozsiewania się, wieczornik damski często sprawia wrażenie rośliny wieloletniej. Jeśli pozwoli mu się na swobodne wydawanie nasion, co roku pojawiają się nowe siewki, które zastępują obumarłe egzemplarze. Sprawia to, że raz posadzony wieczornik może na długie lata zagościć w ogrodzie, bez konieczności corocznego wysiewu. Jeśli chcemy ograniczyć samoistne rozprzestrzenianie się wieczornika, wystarczy regularnie usuwać przekwitłe kwiatostany.

Wieczornik damski w galerii zdjęć

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Jakie wymagania ma wieczornik damski?

Wieczornik damski jest rośliną o niewielkich wymaganiach, jednak aby cieszyć się jego obfitym kwitnieniem i intensywnym zapachem, warto zapewnić mu optymalne warunki wzrostu.

Stanowisko dla wieczornika damskiego

Najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych lub półcienistych. Pełne słońce sprzyja obfitszemu kwitnieniu, ale roślina doskonale radzi sobie również w miejscach z rozproszonym światłem. W głębokim cieniu wieczornik kwitnie znacznie słabiej, a jego pędy mogą się wyciągać.

Podłoże dla wieczornika damskiego

Preferuje gleby przeciętne, dobrze przepuszczalne, umiarkowanie wilgotne. Najlepiej rośnie w podłożu o odczynie od lekko kwaśnego do obojętnego, a nawet lekko zasadowego. Lepiej unikać sadzenia go na glebach ciężkich, gliniastych, które zatrzymują zbyt dużo wody i mogą prowadzić do gnicia korzeni.

Mrozoodporność wieczornika damskiego

Jest w pełni mrozoodporny, dobrze znosi polskie zimy bez konieczności okrywania.

Kiedy siać i sadzić wieczornik damski?

Wysiew nasion

Nasiona można wysiewać bezpośrednio do gruntu po ustąpieniu ryzyka wiosennych przymrozków. Dobrym terminem jest także wysiew późnym latem lub wczesną jesienią: w sierpniu lub wrześniu. W obu przypadkach nasiona wykiełkują, siewki wzejdą, a młode rośliny zdążą się ukorzenić i rozwinąć rozetę liści przed zimą. Zakwitną obficie w następnym roku. Nasiona wysiewa się płytko, lekko przysypując ziemią, ponieważ do kiełkowania potrzebują światła.

Sadzenie gotowych sadzonek

Najlepszym terminem na sadzenie gotowych sadzonek jest wiosna, po ostatnich wiosennych przymrozkach. Możliwe jest też sadzenie jesienią (wrzesień-październik) roślin w pierwszym roku uprawy - zakwitną w przyszłym roku.

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i Autor: Getty Images Wieczornik damski

Jak pielęgnować wieczornik damski?

Podlewanie wieczornika damskiego

Po ukorzenieniu wieczornik damski jest dość odporny na krótkotrwałe susze. Wymaga umiarkowanego podlewania, zwłaszcza w okresach długotrwałej suszy, szczególnie podczas zawiązywania pąków i kwitnienia. Ważne jest, aby gleba była wilgotna, ale nigdy podmokła. Podlewać należy rano lub wieczorem, kierując strumień wody bezpośrednio na glebę, a nie na liście

Nawożenie wieczornika damskiego

Wieczornik nie wymaga intensywnego nawożenia. Jeśli rośnie w przeciętnej glebie, dodatkowe nawozy mogą być zbędne. Nadmierne nawożenie może sprzyjać rozwojowi liści kosztem kwiatów.

Odchwaszczanie wieczornika damskiego

W początkowej fazie wzrostu warto regularnie usuwać chwasty wokół rośliny. Dorosłe rośliny, dzięki swojej sile wzrostu, zazwyczaj dobrze radzą sobie z konkurencją.

Ochrona wieczornika przed chorobami i szkodnikami

Wieczornik damski jest rośliną stosunkowo odporną na choroby i szkodniki. Mogą jednak pojawić się na nim mszyce, które najlepiej zwalczać naturalnymi metodami lub odpowiednimi preparatami. W przypadku zbyt dużej wilgotności i słabej cyrkulacji powietrza, mogą wystąpić choroby grzybowe, np. mączniak. Zapewnienie odpowiedniego stanowiska i przepuszczalnej gleby minimalizuje to ryzyko.

Czy należy usuwać przekwitłe kwiatostany wieczornika damskiego?

Usuwanie przekwitłych kwiatostanów sprzyja tworzeniu przez roślinę nowych pędów kwiatowych, co wydłuża okres kwitnienia. Dodatkowo dzięki temu zabiegowi ograniczamy samoistne, niekontrolowane rozsiewanie się rośliny. Kwiatostany należy ściąć, zanim zdążą zawiązać nasiona.

Zastosowanie wieczornika damskiego w ogrodzie

Wieczornik damski wnosi do ogrodu lekkość i naturalny urok, z powodzeniem odnajdując się w różnorodnych stylach – od wiejskich rabat po naturalistyczne zakątki. Doskonale nadaje się do wypełniania pustych przestrzeni i tworzenia romantycznych, pachnących zakątków. Jego intensywny, słodki i nieco korzenny aromat, najsilniej wyczuwalny po zmroku, czyni go idealnym wyborem do sadzenia w pobliżu tarasów, altan, okien sypialni czy ścieżek. Staje się on niezastąpionym elementem w kompozycjach zapachowych ogrodów, a jego nocne uwalnianie zapachu przyciąga również ćmy i inne nocne zapylacze, wzbogacając ekosystem. Co więcej, dzięki zdolności do samosiewu, wieczornik damski doskonale naturalizuje się w ogrodach naturalistycznych, wiejskich czy leśnych, tworząc swobodnie urocze, pachnące kępy.

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