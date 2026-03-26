Jak nie dopuszczać do „łysienia” ligustru od dołu?

W uprawie ligustru wykonuje się profilaktyczne działania, które spowalniają procesy „łysienia” od dołu. Dzięki nim krzewy są dłużej dekoracyjne. Jednocześnie pewne zabiegi wykonuje się już w trakcie regeneracji krzewów, tj. po odmłodzeniu.

Krzewy ligustru sadzi się w dwóch rzędach, na wzór trójkątów. To co prawda nie ma bezpośredniego przełożenia na unikanie zrzucania nisko położonych liści, natomiast pozwala na stworzenie gęstej, jednolitej ściany bez „prześwitów, czyli również wpływa na wygląd żywopłotu.

Ligustr od początku prowadzi się w formie trapezu. Co to dokładnie oznacza? Krzew powinien zwężać się ku górze, tj. na szczycie jest widocznie węższy niż u podstawy. Różnica zwykle wynosi kilka centymetrów. Dzięki temu do niżej położonych gałęzi dociera więcej promieni słonecznych, ligustr jest równomiernie oświetlony, a to spowalnia opadanie liści czy zasychanie dolnych pędów.

Regularnie należy wykonywać strzyżenie żywopłotu z ligustru. Dzięki temu atrakcyjnie zagęszcza się i wypuszcza nowe liście. Trzeba też usuwać najstarsze pędy, które nie wypuszczają liści, a także pędy suche i uszkodzone.

Żywopłot z ligustrów ma większe wymagania niż krzew ligustru samotnie rosnący. Jest to związane z konkurencyjnością. Pomimo, że krzewy dobrze znoszą zagęszczenie, muszą „walczyć” o światło, wodę i składniki pokarmowe. Niedobór wody objawia się m.in. zrzucaniem liści, przy czym pierwsze opadają te położone najniżej. Dlatego krzewy ligustru w żywopłocie należy regularnie podlewać. Rośliny podlewa się nawet zimą – sporadycznie (jeśli mają ulistnienie).

Jak odmłodzić żywopłot z ligustru? Konieczne drastyczne cięcie

Regeneracja starego, wyłysiałego (od spodu) żywopłotu z ligustru jest możliwe, ale trwa przez kilka lat. Gdy żywopłot z ligustru przestaje być ozdobą ogrodu należy go drastycznie przyciąć. Zabieg wykonuje się na przedwiośniu lub wczesną wiosną, jeszcze przed wykształceniem liści. Niezależnie od wysokości żywopłotu należy przyciąć wszystkie pędy na wysokości 20-25 cm nad ziemią. Cięcie w tym terminie pobudza do rozwoju pąki, dzięki czemu w ciągu kilku tygodni pojawiają się nowe przyrosty i ulistnienie.

Gdy przyrosty mocno rozrosną się, można znowu je skrócić (np. o połowę). Zabieg wykonuje się latem. Dzięki temu żywopłot lepiej zagęszcza się. Później systematycznie skraca się pędy, a gdy ma już 50-60 cm wysokości z powodzeniem można wykonywać tradycyjne strzyżenie. Przycina się zawsze tak, aby u dołu był trochę szerszy niż u góry. Dla ułatwienia przy krzewach można wkopać paliki połączone sznurem, który ułatwi określenie linii cięcia (zwężenia).

Lepiej odmłodzić stary żywopłot z ligustru czy założyć nowy?

Odmładzanie starego, prześwitującego żywopłotu z ligustru wiąże się z koniecznością wykonywania tak drastycznych działań. Jednocześnie żywopłot traci swoją funkcję osłony na kilka lat. Wciąż jednak cięcie jest lepsze niż posadzenie nowego żywopłotu. Rośliny regenerują się (nie trzeba bać się sekatora), natomiast mają już wykształcony silny system korzeniowy i lepiej radzą sobie niż młode sadzonki. Niestety po pierwszym przedwiosennym cięciu straszą gołymi „kikutami” starych pędów.

Uwaga! Ligustr jest krzewem lubianym przez ptaki - jego owoce są pokarmem dla skrzydlatych przyjaciół, a gęstwina pędów świetnym schronieniem. Dlatego przed wykonywaniem jakiegokolwiek cięcia upewnij się, że w żywopłocie nie gniazdują ptaki lub nie karmią młodych. Jeśli tak - lepiej wstrzymać się zabiegiem. Ogród to dom dla wielu stworzeń.

Jak dbać o żywopłot z ligustru po przycięciu?

Aby krzewy ligustru odpowiednio regenerowały się i tworzyły nowy, gęsty żywopłot potrzeba kilka elementów: woda + światło + składniki pokarmowe + cięcie.

Nie można dopuszczać do przesuszenia, w czasie suszy należy nawadniać. Sprawdzonym sposobem na pielęgnację żywopłotów jest instalacja automatycznego nawadniania kropelkowego. Warto podlewać go także gnojówką ze skrzypu, która jest bogatym źródłem krzemionki. Rośliny wspomaga się nawozami: 1-2 dawki rocznie, np. wiosną i na początku lata. Najodpowiedniejsze są nawozy, które zawierają dużo potasu, czyli pierwiastka sprzyjającego krzewieniu.

Krzewy zaleca się ściółkować, aby ograniczyć ryzyko wysychania, a przy okazji spowolnić wzrost chwastów. Regularnie przegląda się ligustry w poszukiwaniu chorób i szkodników. Krzewy drastycznie przycięte, wypuszczające dużo młodych przyrostów są bardziej podatne na wymienione problemy.

