Kolorowa, pełna życia i w oczekiwaniu na lato – taka jest Wielkanoc z pelargoniami! Te niewymagające rośliny kwitnące wnoszą do aranżacji intensywne akcenty kolorystyczne i można je wykorzystać na wiele sposobów. W wazonach, na tacy czy jako centralny element wielkanocnego stołu – pelargonie dodają świętom wyjątkowego uroku.

Wielkanocny stół w stylu rustykalnym i vintage

Bujne kwiaty pelargonii w odcieniach moreli, różu i bieli wypełniają pięć szklanych wazonów, ustawionych w metalowym stojaku ozdobionym wielkanocnymi zajączkami. Tworzy to romantyczny punkt centralny na świątecznie nakrytym stole w stylu vintage. Artystycznie udekorowane pisanki, miękkie poduszki z wielkanocnymi motywami, drewniane kieliszki na jajka w kształcie króliczych główek oraz eleganckie obrączki na serwetki z małymi zajączkami dopełniają ten uroczy, świąteczny zestaw.

Urokliwym akcentem jest figurka zająca pchającego taczkę pełną białych i różowych pelargonii, która przyciąga spojrzenia gości. W połączeniu z kwiatowymi aranżacjami powstaje nastrojowa, wielkanocna dekoracja o zabawnym, wiejskim klimacie.

i Autor: Pelargonium for Europe, kampania unijna Europe in Bloom/ Materiały prasowe Urocze wielkanocne dekoracje z nutą nostalgii: na starannie nakrytym stole w tym wiejskim ogrodzie uwagę przyciąga królik pchający taczkę pełną białych i różowych pelargonii

Projekt DIY: wazoniki ze skorupek jajek wypełnione pelargoniami

Kreatywna alternatywa dla tradycyjnego, wielkanocnego wieńca. Skorupki jajek zamieniono tu w miniwazoniki ustawione na tacy i wypełnione kwiatami pelargonii. Otoczone gałązkami, mchem i jajkami przepiórczymi, tworzą uroczą dekorację stołu, która łączy naturalny, rustykalny klimat z wiosenną świeżością i powstaje w mgnieniu oka.

Potrzebne materiały: jajka kurze, cynkowa lub drewniana taca, małe gałązki, mech, jajka przepiórcze do dekoracji, woda, pelargonie w odcieniach różu, fuksji lub bieli.

Instrukcja krok po kroku:

Przygotuj wazoniki z jajek. Otwórz jajka w zależności od efektu, jaki chcesz uzyskać: aby zrobić większy otwór, ostrożnie odetnij górną część i wyjmij zawartość lub po prostu wydrąż jajka na twardo. Jeśli chcesz mniejsze otwarcie, nakłuj jajko na górze i dole i wydmuchaj je w tradycyjny sposób. Dokładnie opłucz skorupki i pozostaw do wyschnięcia (opcjonalnie przetrzyj je odrobiną octu). Pokoloruj lub pomaluj jajka według uznania. Całe jajka można zafarbować w tradycyjny sposób, a następnie otworzyć. Skorupki, które już zostały otwarte, najlepiej dekorować pędzlem, gąbką lub pisakiem, aby wnętrze pozostało czyste. Wydmuchane jajka umieść na wykałaczce lub patyczku do szaszłyków – ułatwia to ich obracanie i zapewnia równomierne wybarwienie. Napełnij wazoniki odrobiną wody, a następnie umieść w nich świeże kwiaty pelargonii. Ułóż wazoniki na tacy i udekoruj gałązkami, mchem oraz jajkami przepiórczymi. Regularnie wymieniaj wodę, aby kwiaty długo pozostawały świeże.

Wskazówka: Jajka kurze idealnie nadają się do małych kwiatów, gęsie zapewniają więcej miejsca na bujniejsze aranżacje, a jajka przepiórcze dzięki nakrapianej skorupce najlepiej sprawdzają się jako dekoracyjny akcent.

i Autor: Pelargonium for Europe, kampania unijna Europe in Bloom/ Materiały prasowe Tę rustykalną, wielkanocną dekorację, alternatywę dla klasycznego wieńca można zrobić w kilka chwil. Wystarczy ułożyć krótkie patyczki i jajka przepiórcze na cynkowej tacy, napełnić wydmuszki kurzych jaj wodą i ozdobić je kwiatami pelargonii w intensywnym i jasnoróżowym odcieniu. Efektem jest naturalna, rustykalna kompozycja na wielkanocny stół

Pelargonie jako wielkanocne kwiaty

Pelargonie mogą zadebiutować w ogrodzie dopiero wtedy, gdy pogoda jest na tyle łagodna, że można je bezpiecznie wynieść na zewnątrz. Jednak te letnie klasyki można wykorzystać znacznie wcześniej do wielkanocnych dekoracji. Doskonale sprawdzają się w tym pelargonie królewskie – uprawiane w domu kwitną od marca, wnosząc świeże kolory do wnętrza. Również inne odmiany, takie jak rabatowe i zwisające, mogą kwitnąć w czasie Wielkanocy, jeśli rosną w oranżerii, szklarni lub innym jasnym, ciepłym miejscu. Dzięki temu te popularne kwiaty letnie można włączyć do dekoracji już na początku roku, dodając świętom wyjątkowego, kolorowego akcentu.

Wielkanocny stroik na stół