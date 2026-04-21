Koty to piękne i przyjazne zwierzęta, dlatego nie brak im wielbicieli. Lubią też jednak chodzić swoimi drogami, a do tego bywają ciekawskie i chętnie badają otoczenie na różne sposoby. Zaglądają w zakamarki i niedostępne miejsca, a jeśli znajdą coś interesującego, sprawdzają, czy nadaje się do jedzenia. Koty chętnie próbują też roślin, co może być czasem kłopotliwe.

Koty pochodzą od dzikich przodków, które w naturze radziły sobie doskonale i dobrze wiedziały, co jest dla nich bezpieczne, a czego lepiej unikać. Niestety, udomowione koty już od dawna nie muszą mierzyć się z wyzwaniami, jakie stawia przed nimi natura, dlatego straciły część swoich naturalnych instynktów i już nie zawsze umieją dobrze ocenić zagrożenie. Jeśli więc mamy pod opieką kota, a jednocześnie kochamy rośliny, musimy sami zadbać o bezpieczeństwo naszego pupila.

Dlaczego koty jedzą rośliny?

Warto zacząć od tego, że chociaż koty są zwierzętami mięsożernymi, czasami potrzebują uzupełnić swoją dietę o rośliny, które pomagają im uregulować trawienie i oczyścić układ pokarmowy, np. z resztek sierści, oraz dostarczają brakujących witamin, minerałów i błonnika.

Przysmakiem kotów są młode źdźbła traw lub zbóż, dlatego jeśli kot przebywa w mieszkaniu, powinniśmy przygotować dla niego doniczkę z bezpiecznymi roślinami (jęczmień, pszenica, owies lub trawy, np. kupkówka pospolita), które w kot będzie mógł bezpiecznie podjadać. Gotową mieszankę nasion do uprawy znajdziemy w każdym sklepie zoologicznym, ale możemy też przygotować ją samodzielnie, kupując ziarna zbóż na targu z pokarmami dla ptaków. Ważne jest, aby ziarno nie było przeznaczone do uprawy użytkowej, gdyż wtedy może być pokryte środkami chemicznymi, zapobiegającymi chorobom lub szkodnikom. Nie należy też wybierać roślin o ostrych lub twardych źdźbłach, które mogłyby poranić język lub uszkodzić przewód pokarmowy kota (np. nasiona trawy cypryjskiej lub sprzedawany czasem pod nazwą „kocia trawka” papirus).

Rośliny domowe niebezpieczne dla kota

Jeśli zwierzę przebywa wyłącznie w domu, powinniśmy zrezygnować z uprawy takich roślin jak np. azalia, fikus, filodendron, monstera, dieffenbachia, kroton, aloes, skrzydłokwiat, zamiokulkas, oleander, bluszcz, cyklamen, kliwia czy cantedeskia. Wszystkie są bowiem silnie lub bardzo silnie trujące dla kotów. Lepiej też unikać roślin, które mogą zagrozić zwierzęciu np. ostrymi kolcami (np. kaktusy, wilczomlecze lśniące, róże doniczkowe).

Fiołek afrykański to roślina bezpieczna dla kota

Kwiaty domowe bezpieczne dla kota

W miarę bezpiecznie można natomiast uprawiać w domu, w którym jest kot, takie gatunki jak: fiołki afrykańskie, zielistki, fitonie, falenopsisy, chamedory, pilee, nolinę wygiętą, paprocie, areki, juki, kalatee, maranty, trzykrotki, grubosze, koleusy czy asparagusy.

Jakie rośliny ogrodowe są bezpieczne dla kotów?

Kiedy nasz kot ma dostęp do ogrodu, nie musimy już zapewniać mu specjalnej doniczki z „kocią trawką”, gdyż z powodzeniem sam się obsłuży, skubiąc zielone źdźbła z naszego trawnika. Nie stanie mu się od tego żadna krzywda, o ile nie spryskaliśmy wcześniej murawy środkiem chemicznym (np. grzybobójczym, chwastobójczym itp.).

Legendą wśród "kocich" roślin jest kocimiętka. Ta szczególna bylina wytwarza specyficzne olejki eteryczne, które na wiele kotów oddziałują bardzo silnie, a nawet hipnotycznie. Koty z reguły lgną do rośliny, choć ich reakcję bywają różne. Zwierzęta stają się bardziej pobudzone, żywsze, a nawet podekscytowane lub głośno mruczą, miauczą, tarzają się po ziemi i ocierają o roślinę, chłonąc jej zapach. Nie wiadomo dokładnie, na czym polega mechanizm działania kocimiętki, choć sugeruje się, że roślina zawiera substancje zbliżone do naturalnego kociego feromonu. Co ciekawe, nie wszystkie koty poddają się magicznemu działaniu kocimiętki i są obojętne na jej aromat. Dotyczy to głównie bardzo młodych oraz wiekowych zwierząt.

Oczywiście na zbożach, trawach i kocimiętce nie kończy się lista roślin bezpiecznych dla kota. Jeśli na swojej drodze znajdą typowe rośliny ozdobne, np. astry, bratki, aksamitki, werbeny, nagietki, cynie itp., lub popularne zioła (np. tymianek, mięta, bazylia, oregano, koper) i postanowią ich spróbować, nic złego ich nie spotka.

Rośliny ogrodowe niebezpieczne dla kotów

Niestety, wśród roślin ogrodowych nie brak też gatunków, które w żadnym wypadku nie powinny znaleźć się w bliskim otoczeniu kota. Wprawdzie jeśli zwierzę poskubie łatwo dostępnej dla niego trawy, raczej nie będzie chciało próbować niczego więcej, mimo to lepiej nie kusić losu i nie sadzić w ogrodzie roślin znanych nie swoich silnych właściwości trujących, jak np. tojad, cis, bieluń, wawrzynek wilczełyko, naparstnica, rącznik pospolity, jaskier, złotokap, lulek czarny, cantedeskia, a także narcyz, którego zielone, ale trujące listki mogą czasem skusić kota.

Jeśli mamy kota, ale też kochamy rośliny i nie jesteśmy pewni, czy gatunki, które uprawiamy nie zaszkodzą zwierzęciu, możemy poszukać informacji na ten temat w Internecie (np. strony przychodni weterynaryjnych, niektóre grupy tematyczne) lub zapytać weterynarza, gdzie znaleźć wiarygodną listę roślin trujących i bezpiecznych dla kota.

Najlepsze rośliny doniczkowe do sypialni. 3 gatunki oczyszczające powietrze w sypialni