Wielkanoc to obok Świąt Bożego Narodzenia jedne z najważniejszych świąt w roku. A ponieważ Wielkanoc przypada na szczególną porę roku, świąteczne dekoracje powinny być kolorowe, radosne i wiosenne.

Czego symbolem jest palma wielkanocna?

Jednym z głównych symboli tych wyjątkowych świąt jest palma wielkanocna, której zadaniem jest ochrona domostwa przed wszelkim złem i niepowodzeniami. W tradycji ludowej, palmy bogato zdobiono i wykonywano z wielką starannością, jednak obecnie ich miejsce coraz częściej zajmują dużo skromniejsze wiązanki, wykonane z gałązek wierzbowych, ozdobionych zielonym bukszpanem.

Jeśli jednak cenimy sobie tradycję i w okresie świątecznym cichlibyśmy posiadać w domu naprawdę wyjątkową palmę wielkanocną, poświęćmy trochę czasu i spróbujmy wykonać ją samodzielnie.

Galeria zdjęć: Palmy wielkanocne

16

Jak zrobić palmę wielkanocną krok po kroku?

Do przygotowania palmy wielkanocnej będziemy potrzebowali materiału na szkielet palmy oraz barwnych dodatków, stanowiących jej główną ozdobę. Szkielet palmy powinien byś sztywny, co pozwoli utrzymać stabilność całej kompozycji. Najlepiej wykonać go z witek wierzbowych, symbolizujących zmartwychwstanie i nieśmiertelność, ale można też użyć do tego celu gałązek leszczyny, wikliny, forsycji czy sztywnych łodyg suszonych traw. Materiały te bez trudu znajdziemy w ogrodzie lub na pobliskiej łące, ale możemy też kupić je w sklepie ogrodniczym lub w kwiaciarni.

Po wybraniu odpowiednich gałązek, musimy ściśle związać je sznurkiem, a następnie ozdobić barwnymi dodatkami.

Tradycyjna palma ma strzelisty, walcowaty kształt, a ozdoby ułożone są na niej piętrami, rozdzielonymi zielonym bukszpanem lub mchem. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby nasza palma miała kształt stożka lub zwartego, płaskiego bukietu. Bez względu na to, jaką formę wybierzemy, palmę musimy ciekawie ozdobić.

Z czego zrobić palmę wielkanocną?

Do dekoracji doskonale będą się nadawały:

suszone kwiaty (np. kocanki ogrodowej, zatrwianu, suchlinu różowego, suchokwiatu rocznego, wrotyczu czy krwawnika ogrodowego),

szerokie liście (np. miskantów),

suszone trawy ozdobne (np.włośnica, rozplenica, tymotka łąkowa, dmuszek jajowaty, zboża).

Musimy jednak pamiętać, że trawy po wysuszeniu mają mało wyrazisty kolor, dlatego do ozdobienia palmy spróbujmy wykorzystać także trawy sztucznie barwione.

Poza materiałami suszonymi, do dekoracji palmy możemy użyć też żywych kwiatów (np. żonkile, stokrotki) bądź kwiatów wykonanych z kolorowej bibuły. Uzupełnieniem kompozycji powinny być zielone gałązki bukszpanu oraz kolorowe wstążki. Każda palma powinna też posiadać okazały czubek, wykonany z suszonych kwiatostanów traw i zbóż lub zielonego igliwia.

Palma wielkanocna - zrób to sam!

Quiz. Wielkanocne tradycje w Polsce Pytanie 1 z 10 Co symbolizuje jajko w tradycji wielkanocnej? Nowe życie i odrodzenie Bogactwo i dostatek Siłę i odwagę Następne pytanie