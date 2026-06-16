Wilczomlecz lśniący (wilczomlecz okazały, łac. Euphorbia milii) pochodzi z Madagaskaru. Ma duże wymagania cieplne, dlatego w Polsce uprawia się go wyłącznie w pomieszczeniach. Zachwyca efektownym, egzotycznym wyglądem. Może być wspaniałą ozdobą widnych pomieszczeń, tym bardziej, że poradzi sobie nawet tam, gdzie wilgotność powietrza jest niska. To dobra roślina dla osób zapominalskich i zapracowanych. Podpowiadamy jak uprawiać wilczomlecz lśniący.

Jak wygląda wilczomlecz lśniący?

Wilczomlecz lśniący w środowisku naturalnym jest krzewem osiągającym nawet do 2 m wysokości, ale w uprawie pokojowej dorasta do kilkudziesięciu centymetrów. Pokrój jest mało zwarty, dlatego potrzebuje przestrzeni.

Szarozielonkawe pędy wilczomlecza lśniącego są wzniesione, ale wyginają się w różne strony i mają tendencję do pokładania się. Pokrywają je duże, kłujące, gęsto osadzone ciernie.

są wzniesione, ale wyginają się w różne strony i mają tendencję do pokładania się. Pokrywają je duże, kłujące, gęsto osadzone ciernie. Liście wilczomlecza lśniącego są odwrotnie jajowate lub podługowate. Mają atrakcyjną, żywozieloną barwę.

są odwrotnie jajowate lub podługowate. Mają atrakcyjną, żywozieloną barwę. Kwiaty wilczomlecza lśniącego są drobne, zebrane w wierzchotkowate kwiatostany. U podstawowego gatunku mają barwę czerwoną. W sklepach można dostać także odmiany o kwiatach żółtych, różowych lub dwubarwnych. Korona cierniowa najczęściej kwitnie wiosną lub latem.

Ciekawe odmiany wilczomlecza lśniącego

'Sakura kiss' – odmiana o kwiatach białych, nakrapianych na różowo.

– odmiana o kwiatach białych, nakrapianych na różowo. 'King yellow' – odmiana o kwiatach jednolicie żółtych.

– odmiana o kwiatach jednolicie żółtych. 'Moonlight' – odmiana o kwiatach żółtych z ciemniejszym, pomarańczowym środkiem.

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Autor: Getty Images Wilczomlecz lśniący

Wilczomlecz lśniący - wymagania

Wilczomlecz lśniący należy uprawiać w miejscu jasnym, dobrze nasłonecznionym - wtedy szybko rośnie, ma dużo liści i obficie kwitnie. Znosi bezpośrednie nasłonecznienie. Można go ustawić na parapecie okna o wystawie południowej. Nie wymaga osłony przed słońcem w czasie upałów. Latem dobrze czuje się na balkonie, tarasie lub w ogrodzie. Odpowiadają mu wysokie temperatury (20-24ºC) przez cały rok. Nie potrzebuje zimowego spoczynku w chłodzie.

Wilczomlecz lśniący znosi suche powietrze. Nie toleruje natomiast niskich temperatur - trzeba na to uważać w czasie zimowego wietrzenia pomieszczeń.

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Podłoże do uprawy wilczomlecza lśniącego powinno być mało żyzne i mocno przepuszczalne. Stosowanie uniwersalnej ziemi dla roślin pokojowych (bez dodatków, np. piasku i keramzytu) to częsty błąd. Najbardziej odpowiednia jest specjalistyczna ziemia dla kaktusów i sukulentów.

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Jak pielęgnować wilczomlecz lśniący?

Wilczomlecz lśniący: sadzenie i przesadzanie. Wilczomlecz zaleca się sadzić wiosną lub po prostu poza okresem kwitnienia. Roślina nie ma dużych wymagań względem donicy – wystarczy mały pojemnik. Przesadzanie wykonuje się nie częściej niż raz na kilka lat. Kolejna donica powinna być jedynie o numer większa od poprzedniej. Drastyczna zmiana warunków nie jest wskazana (możliwe zahamowanie wzrostu rośliny). Na dnie pojemnika usypuje się warstwę drenażu (nawet 1/3 wysokości). Roślinę po przesadzeniu zaleca się przyciąć.

Wilczomlecz lśniący: podlewanie. Rzadkie, dopiero gdy ziemia w donicy przeschnie. Nieco częściej podlewa się w czasie kwitnienia. Nadmiar wody jest bardziej szkodliwy niż krótkotrwały jej niedobór.

Wilczomlecz lśniący: nawożenie. Raz na kilka tygodni można zaaplikować specjalistyczny nawóz dla kaktusów i sukulentów, ewentualnie nawóz dla storczyków. Ważne, aby dawki nie były duże (oba rodzaje nawozów spełniają to kryterium).

Wilczomlecz lśniący: rozmnażanie. Wilczomlecz lśniący rozmnaża się przez sadzonki wierzchołkowe (łatwo ukorzeniają się). Po przycięciu trzeba odstawić sadzonkę na 1-2 godziny, aby wysechł wydzielający się z rany sok mleczny. Można wcześniej wypłukać go w letniej wodzie. Jeśli jesteśmy uczuleni na tę substancję, w czasie zabiegów pielęgnacyjnych wiążących się z uszkodzeniem wilczomlecza, trzeba używać rękawic lateksowych.

Wilczomlecz lśniący: inne zabiegi pielęgnacyjne. Wilczomlecz jest rzadko porażany przez choroby i atakowany przez szkodniki. Główną przyczyną pojawiających się problemów są błędy wynikające ze zbyt obfitego podlewania oraz za niskiej temperatury uprawy. Rośliny nie należy zraszać! W nadmiernie wilgotnym powietrzu wilczomlecz lśniący traci liście.

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Autor: Getty Images Wilczomlecz lśniący

Wilczomlecz lśniący - uwaga na sok mleczny!

Wszystkie części wilczomlecza lśniącego, a w szczególności wydzielany po uszkodzeniu biały sok mleczny, są silnie trujące. Kontakt tej substancji ze skórą może wywołać podrażnienia, reakcje alergiczne, a nawet bolesne oparzenia. Należy bezwzględnie unikać kontaktu soku z oczami i błonami śluzowymi, gdyż grozi to poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi.

Z tego powodu wszelkie zabiegi pielęgnacyjne, takie jak przycinanie, rozmnażanie czy przesadzanie, trzeba wykonywać w rękawiczkach ochronnych. Ze względu na podwójne zagrożenie – ostre ciernie oraz toksyczność – roślina powinna być ustawiona w miejscu niedostępnym dla małych dzieci oraz zwierząt domowych, dla których spożycie fragmentu pędu lub liścia mogłoby być niebezpieczne.

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