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Wilczomlecz lśniący (wilczomlecz okazały, łac. Euphorbia milii) pochodzi z Madagaskaru. Ma duże wymagania cieplne, dlatego w Polsce uprawia się go wyłącznie w pomieszczeniach. Zachwyca efektownym, egzotycznym wyglądem. Może być wspaniałą ozdobą widnych pomieszczeń, tym bardziej, że poradzi sobie nawet tam, gdzie wilgotność powietrza jest niska. To dobra roślina dla osób zapominalskich i zapracowanych. Podpowiadamy jak uprawiać wilczomlecz lśniący.
Jak wygląda wilczomlecz lśniący?
Wilczomlecz lśniący w środowisku naturalnym jest krzewem osiągającym nawet do 2 m wysokości, ale w uprawie pokojowej dorasta do kilkudziesięciu centymetrów. Pokrój jest mało zwarty, dlatego potrzebuje przestrzeni.
- Szarozielonkawe pędy wilczomlecza lśniącego są wzniesione, ale wyginają się w różne strony i mają tendencję do pokładania się. Pokrywają je duże, kłujące, gęsto osadzone ciernie.
- Liście wilczomlecza lśniącego są odwrotnie jajowate lub podługowate. Mają atrakcyjną, żywozieloną barwę.
- Kwiaty wilczomlecza lśniącego są drobne, zebrane w wierzchotkowate kwiatostany. U podstawowego gatunku mają barwę czerwoną. W sklepach można dostać także odmiany o kwiatach żółtych, różowych lub dwubarwnych. Korona cierniowa najczęściej kwitnie wiosną lub latem.
Ciekawe odmiany wilczomlecza lśniącego
- 'Sakura kiss' – odmiana o kwiatach białych, nakrapianych na różowo.
- 'King yellow' – odmiana o kwiatach jednolicie żółtych.
- 'Moonlight' – odmiana o kwiatach żółtych z ciemniejszym, pomarańczowym środkiem.
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Wilczomlecz lśniący - wymagania
Wilczomlecz lśniący należy uprawiać w miejscu jasnym, dobrze nasłonecznionym - wtedy szybko rośnie, ma dużo liści i obficie kwitnie. Znosi bezpośrednie nasłonecznienie. Można go ustawić na parapecie okna o wystawie południowej. Nie wymaga osłony przed słońcem w czasie upałów. Latem dobrze czuje się na balkonie, tarasie lub w ogrodzie. Odpowiadają mu wysokie temperatury (20-24ºC) przez cały rok. Nie potrzebuje zimowego spoczynku w chłodzie.
Wilczomlecz lśniący znosi suche powietrze. Nie toleruje natomiast niskich temperatur - trzeba na to uważać w czasie zimowego wietrzenia pomieszczeń.
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Podłoże do uprawy wilczomlecza lśniącego powinno być mało żyzne i mocno przepuszczalne. Stosowanie uniwersalnej ziemi dla roślin pokojowych (bez dodatków, np. piasku i keramzytu) to częsty błąd. Najbardziej odpowiednia jest specjalistyczna ziemia dla kaktusów i sukulentów.
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Jak pielęgnować wilczomlecz lśniący?
- Wilczomlecz lśniący: sadzenie i przesadzanie. Wilczomlecz zaleca się sadzić wiosną lub po prostu poza okresem kwitnienia. Roślina nie ma dużych wymagań względem donicy – wystarczy mały pojemnik. Przesadzanie wykonuje się nie częściej niż raz na kilka lat. Kolejna donica powinna być jedynie o numer większa od poprzedniej. Drastyczna zmiana warunków nie jest wskazana (możliwe zahamowanie wzrostu rośliny). Na dnie pojemnika usypuje się warstwę drenażu (nawet 1/3 wysokości). Roślinę po przesadzeniu zaleca się przyciąć.
- Wilczomlecz lśniący: podlewanie. Rzadkie, dopiero gdy ziemia w donicy przeschnie. Nieco częściej podlewa się w czasie kwitnienia. Nadmiar wody jest bardziej szkodliwy niż krótkotrwały jej niedobór.
- Wilczomlecz lśniący: nawożenie. Raz na kilka tygodni można zaaplikować specjalistyczny nawóz dla kaktusów i sukulentów, ewentualnie nawóz dla storczyków. Ważne, aby dawki nie były duże (oba rodzaje nawozów spełniają to kryterium).
- Wilczomlecz lśniący: rozmnażanie. Wilczomlecz lśniący rozmnaża się przez sadzonki wierzchołkowe (łatwo ukorzeniają się). Po przycięciu trzeba odstawić sadzonkę na 1-2 godziny, aby wysechł wydzielający się z rany sok mleczny. Można wcześniej wypłukać go w letniej wodzie. Jeśli jesteśmy uczuleni na tę substancję, w czasie zabiegów pielęgnacyjnych wiążących się z uszkodzeniem wilczomlecza, trzeba używać rękawic lateksowych.
- Wilczomlecz lśniący: inne zabiegi pielęgnacyjne. Wilczomlecz jest rzadko porażany przez choroby i atakowany przez szkodniki. Główną przyczyną pojawiających się problemów są błędy wynikające ze zbyt obfitego podlewania oraz za niskiej temperatury uprawy. Rośliny nie należy zraszać! W nadmiernie wilgotnym powietrzu wilczomlecz lśniący traci liście.
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Wilczomlecz lśniący - uwaga na sok mleczny!
Wszystkie części wilczomlecza lśniącego, a w szczególności wydzielany po uszkodzeniu biały sok mleczny, są silnie trujące. Kontakt tej substancji ze skórą może wywołać podrażnienia, reakcje alergiczne, a nawet bolesne oparzenia. Należy bezwzględnie unikać kontaktu soku z oczami i błonami śluzowymi, gdyż grozi to poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi.
Z tego powodu wszelkie zabiegi pielęgnacyjne, takie jak przycinanie, rozmnażanie czy przesadzanie, trzeba wykonywać w rękawiczkach ochronnych. Ze względu na podwójne zagrożenie – ostre ciernie oraz toksyczność – roślina powinna być ustawiona w miejscu niedostępnym dla małych dzieci oraz zwierząt domowych, dla których spożycie fragmentu pędu lub liścia mogłoby być niebezpieczne.