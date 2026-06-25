Dławisz okrągłolistny (Celastrus orbiculatus) to pnącze pochodzące z krajów orientalnych. W wielu rejonach, także w Polsce, jest uprawiany jako roślina ozdobna.

Dławisz okrągłolistny - jak szybko rośnie, kiedy kwietnie?

Dławisz okrągłolistny szybko rośnie, przyrasta kilka metrów rocznie. W krajach pochodzenia osiąga nawet 12 m długości, w Polsce trochę mniej. Wciąż jednak należy do pnączy okazałych, wyróżniających się rozmiarami. Ma jajowate lub eliptyczne, ostro zakończone liście, długości 5-10 cm, które jesienią przebarwiają się na kolor złocisty.

Dławisz kwitnie od maja do czerwca. Tworzy kwiaty drobne, niepozorne, białe lub zielonkawe, zebrane w wiechy. Po kwitnieniu roślina wykształca owoce: kuliste torebki - początkowo żółte, po dojrzeniu czerwone. Dla człowieka są niejadalne, a spożyte w większej ilości powodują zatrucia.

Autor: Getty Images Owoce dławisza okrągłolistnego

Dławisz okrągłolistny wpisany na listę inwazyjnych gatunków obcych

Ze względu na niebezpieczną inwazyjność rośliny, władze UE podjęły decyzję o wpisaniu go na listę inwazyjnych gatunków obcych i wprowadzeniu zakazu jego uprawy.

Jak podaje Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska:

"Na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej nr 2022/1203 z dnia 12 lipca 2022 r. zaktualizowana została lista inwazyjnych gatunków obcych (IGO) stwarzających zagrożenie dla Unii.

Niektóre z 22 gatunków obcych, które właśnie znalazły się na liście unijnej występują już w Polsce w środowisku: dławisz okrągłolistny, sumik czarny, czy rdest wielokłosowy lub są przetrzymywane w hodowli m.in.: dławisz okrągłolistny, gambuzja kropkowana, gambuzja pospolita, lancetogłów królewski, pistia rozetkowa, przydenka żebrowata.

Aktualizacja listy UE dla większości gatunków wejdzie w życie 2 sierpnia br., a w przypadku kilku gatunków 2 sierpnia 2024 r. (pistia rozetkowa, platana szponiasta, przydenka żebrowata) i 2 sierpnia 2027 r. (dławisz okrągłolistny)."

Skutkiem wpisania dławisza na listę inwazyjnych gatunków obcych jest zakaz jego uprawy, wprowadzania do obrotu oraz posiadania na terenie Polski.

"Kto narusza przepisy dotyczące IGO stwarzających zagrożenie dla Unii/Polski popełnia przestępstwo lub wykroczenie i może zostać obciążony administracyjną karą pieniężną do 1 000 000 zł."

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Autor: Getty Images Dławisz okrągłolistny

Czy dławisz okrągłolistny jest trujący?

Tak, dławisz okrągłolistny jest trujący, zwłaszcza owoce, które zawierają toksyczne związki, skutkujące zatruciem ludzi i zwierząt. Spożycie owoców może prowadzić do nudności, wymiotów i biegunki. Radzimy zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza w kontakcie dzieci i zwierząt domowych z tą rośliną, oraz sadzenie jej w miejscach trudno dostępnych.