Jak wygląda Ptilotus exaltatus? Poznaj roślinę nazywaną „króliczym ogonkiem”

Ptilotus exaltatus to roślina jednoroczna (w naszych warunkach) lub krótkotrwała bylina. Pochodzi z Australii, gdzie dorasta do 120 cm. W polskich ogrodach raczej nie przekracza 60 cm wysokości, w uprawie pojemnikowej (np. na balkonie) jest jeszcze niższa.

Ptilotus tworzy kępy złożone z owalnych (lub szerokolancetowatych), ostro zakończonych, gładkich i grubych liści. Blaszki liściowe na pędach są trochę mniejsze niż u podstawy. Pędy są wniesione, lecz mają tendencję do pokładania się. Roślina zazwyczaj zakwita w czerwcu i kwitnie obficie przez 4-5 tygodni. Później kontynuuje kwitnienie (przez lato), ale kwiatostanów jest już dużo mniej. To właśnie one są największą ozdoba rośliny: stożkowate, puszyste, mocno owłosione, o barwie różowoamarantowej, składają się z długich, wąskich, rurkowatych kwiatów. To z ich powodu roślinę nazywa się króliczym ogonkiem.

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Ptilotus exaltatus – wymagania: podłoże i odporność na temperatury

Gdzie sadzić Ptilotusa? Najlepsze stanowisko dla obfitego kwitnienia

Najlepsze dla króliczego ogonka są stanowiska słoneczne, ciepłe i osłonięte od wiatru. Znosi nawet bezpośrednie promienie słoneczne oraz uprawę szklarniową. Uprawa w cieniu nie ma sensu, Ptilotus jest kapryśny, pędy nadmiernie wybujałe i słabe, a kwitnienie mało obfite.

Jaka ziemia dla ptilotusa? Wymagania glebowe i drenaż

Gatunek preferuje podłoża średnio żyzne, przepuszczalne, umiarkowanie suche. Znosi przeciętne ogrodowe podłoża (w tym gleby piaszczyste). Należy unikać gleb ciężkich (gliniastych) oraz nadmiernie wilgotnych. W uprawie doniczkowej można zastosować podłoże dla sukulentów (lub po prostu piach) wymieszane z uniwersalną ziemią w proporcji 1:1. Na dnie pojemnika należy usypać 3-4 cm drenażu, np. keramzytu lub perlitu.

Czy ptilotus jest mrozoodporny? Jak znosi chłód i przymrozki

Gatunek nie jest mrozoodporny i w polskich warunkach nie przetrwa zimy. Ptilotus exaltatus ‘Platinum Wallaby’ jest bardziej wytrzymała od innych, ale również ginie przy pierwszych mrozach. Ogólnie jest to gatunek, który nie lubi dłuższych spadków temperatury poniżej 5ºC.

Autor: crbellett/ Getty Images Ptilotus exaltatus to gatunek endemiczny dla dużych części suchej i półsuchej Australii

Jak uprawiać Ptilotusa z nasion? Termin siewu i sadzenia do gruntu

Nasiona Ptilotusa zaleca się wysiewać w marcu w pomieszczeniu, w kwietniu w szklarni lub w maju bezpośrednio w gruncie. Nasiona wciska się lekko w podłoże, bez przykrywania. Przy dostępie światła słonecznego lepiej kiełkują. Podczas wzrostu sadzonek można wspomagać się także sztucznym doświetleniem, np. lampami led do roślin. Sadzonki wysadza się do ziemi lub przenosi na zewnątrz (np. na balkon lub taras) w drugiej połowie maja (po Zimnej Zośce), gdy minie ryzyko przymrozków.

Pielęgnacja Ptilotusa krok po kroku: podlewanie, nawożenie i ochrona roślin

Podlewanie – jest potrzebne podczas produkcji rozsady (sadzonek), gdyż młode rośliny są wrażliwe na przesuszenie. Jednakże nie lubią także nadmiaru wody. Podłoże powinno być stale lekko wilgotne. Posadzone w ogrodzie rzadko wymagają podlewania, jedynie w czasie długotrwałych susz połączonych z upałami bądź w uprawie w jałowej, mocno piaszczystej glebie. Większej regularności potrzebuje króliczy ogonek posadzony w donicy. Podlewa się go dopiero, gdy podłoże przeschnie (wierzchnia warstwa jest wtedy całkowicie sucha). Rośliny nawadnia się rano bądź wieczorem.

Nawożenie – zabieg przez kilka pierwszych tygodni jest niepotrzebny, wręcz niewskazany. Ptilotus korzysta z zasobów zgromadzonych w podłożu. Tuż przed i w czasie kwitnienia można zastosować nawozy: dawkę nawozu wieloskładnikowego w uprawie ogrodowej i co 2 tygodnie nawóz w płynie dla roślin kwitnących w uprawie doniczkowej.

Ochrona przed zagrożeniami – rośliny w pojemnikach zaleca się przenieść do pomieszczenia przed zapowiadanymi dużymi ochłodzeniami lub osłonić naczyniami. Takie działania mogą być potrzebne w maju. Na bieżąco należy zwalczać zachwaszczenie. Roślina jest mało podatna na choroby i w uprawiana w odpowiednich warunkach (nie za mokro) rzadko sprawia podobne problemy.

Ptilotus jest mało rozpowszechniony w Polsce i na razie brakuje informacji na temat pojawiających się na nim szkodników. Nie można wykluczyć polifagów, czyli organizmów, które żerują na ogromnej liczbie gatunków. Przykładem są mszyce. W razie potrzeby stosuje się środki ochrony. Owady czy roztocza raczej pojawią się najpierw na innych roślinach aniżeli na „króliczym ogonku”.

Ptilotus w ogrodzie, na balkonie i tarasie. Z czym go łączyć i gdzie sadzić

Ptilotus warto uprawiać w grupie (przynajmniej po kilkanaście sztuk). Nadaje się do ozdoby ogrodów skalnych. Pasuje do rabat żwirowych jako roślina drugiego planu. Ponadto można sadzić go na obrzeżach trawnika, wzdłuż ścieżek i przy obiektach małej architektury.

Choć niepozorny przed kwitnieniem, to w czasie kwitnienia od razu zwraca na siebie uwagę „króliczymi ogonkami”. Radzi sobie w uprawie pojemnikowej – np. na balkonach, tarasach i w ogrodowych kwietnikach. Można go łączyć z trawami ozdobnymi, np. z mało wymagającymi kostrzewami.

Ptilotus nadaje się także na kwiat cięty. Ścięty w początkowej fazie kwitnienia wytrzymuje w wazonie do 2-3 tygodni!

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Autor: SYED FAYEK/ Getty Images Ptilotus exaltatus