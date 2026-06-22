Jeżeli przeraża Cię zmasowany atak komarów, które uniemożliwiają wypoczynek w ogrodzie, posadź rośliny odstraszające komary, które zapewnią Ci ochronę przed krwiopijczymi owadami i wspomogą działanie środków chemicznych. Postaw na naturalne odstraszacze komarów!

Mamy sposób na pozbycie się tych uciążliwych owadów! To umieszczenie w ogrodzie lub na tarasie intensywnie pachnących roślin, które poruszone dotykiem wydzielają intensywny zapach. Tego zapachu komary bardzo nie lubią.

Jakie rośliny odstraszają komary?

Niektóre rośliny mogą skutecznie odstraszyć komary. To świetna wiadomość szczególnie dla osób, które nie chcą w ogrodzie stosować chemii. Ważne jest tylko to, że takie rośliny należy posadzić w ogrodzie w większej grupie - pojedynczy egzemplarz nie wskóra wiele.

Rośliny, za którymi komary nie przepadają, można sadzić zarówno w ogrodzie, jak i na tarasie (w pojemnikach). Nie są one trudne w uprawie, a będą znakomitą ozdobą miejsca wypoczynku, które stanie się miejscem wolnym od uciążliwych owadów.

Do roślin odstraszających komary należą:

komarzyca,

kocimiętka,

katalpa,

bazylia,

koper włoski,

lawenda,

bodziszki.

Autor: Ivan4es/ Getty Images Komarzyca

Zapach komarzycy odstrasza komary

Plektrantus (komarzycą) – to roślina o długich zwisających pędach, w naszym klimacie uprawiana jako jednoroczna, jej ozdobą są liście: zielone z białymi brzegami. Plektrantus można sadzić w pojemnikach bądź bezpośrednio w gruncie. Zapach liście plektrantusa odstrasza komary.

Komary nie lubią kocimiętki

Kocimiętka – jest byliną dorastającą do 30–50 cm wysokości, która tworzy gęste kępy z długimi pokładającymi się na ziemi pędami. Cała roślina jest bardzo aromatyczna – jej zapach odstrasza komary, ale przyciąga koty, które lubią podgryzać roślinę.

Olejki eteryczne katalpy odstraszają komary

Katalpa– szybko rosnące drzewo z rozłożystą koroną i krótkim pniem, o nieco egzotycznym wyglądzie. Ma duże, dekoracyjne liście i białe kwiaty, które pojawiają się na przełomie lipca i sierpnia. Surmia zawiera olejki eteryczne odstraszające komary.

Bazylia - zioło odstraszające komary

Bazylia – aromatyczna roślina przyprawowa, której zapach skutecznie odstrasza komary. Bazylię można sadzić w gruncie albo w donicach ustawianych w ogrodzie czy na tarasie.

Koper włoski - nie lubią go komary

Koper włoski – warzywo i roślina przyprawowa. Osiąga 90–200 cm wysokości, ma wzniesiony pokrój, pędy są silnie rozgałęzione i ulistnione trzykrotnie pierzastymi liśćmi o pochwiastych nasadach, które wraz z łodygą tworzą u podnóża rośliny, jadalne, bulwiaste zgrubienie, zwane potocznie cebulą.

Czy lawenda odstrasza komary?

Lawenda – bylina uprawiana jako roślina ozdobna oraz zielarska. Tworzy sztywne, wzniesione pędy pokryte szarym kutnerem, z wiekiem drewniejące w dolnej części. Lancetowane liście, także pokryte srebrzystym kutnerem, są silnie aromatyczne. W Polsce lawenda dorasta do około 50 cm wysokości i około 70 cm szerokości. Fioletowe kwiaty, zebrane w kłosowate kwiatostany, są także silnie aromatyczne. Lawenda skutecznie odstrasza komary.

Bodziszki na komary

Bodziszki to rośliny trwałe i łatwe w pielęgnacji, mogą rosnąć zarówno w miejscach nasłonecznionych, jak i i półcienistych, dobrze znoszą suszę. Ich zapach odstrasza komary. W zależności od gatunku kwitną na fioletowo, niebiesko lub różowo.

Poznaj też rośliny, które odstraszają kleszcze.

Autor: Getty Images Bazylia pospolita

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Dlaczego warto odstraszać komary? To nie tylko kwestia komfortu

Choć w naszym klimacie ukąszenie komara najczęściej kończy się jedynie na uciążliwym swędzeniu, nie warto lekceważyć tych owadów. Drapanie swędzących bąbli, zwłaszcza przez małe dzieci, może prowadzić do uszkodzenia skóry i otworzyć drogę dla wtórnych zakażeń bakteryjnych. Należy również pamiętać, że w wielu rejonach świata, zwłaszcza w strefie tropikalnej i subtropikalnej, komary są nosicielami groźnych chorób, takich jak malaria czy denga. Odstraszanie ich jest więc kluczowe nie tylko dla wygody, ale przede wszystkim dla zdrowia, szczególnie podczas zagranicznych podróży.