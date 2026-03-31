Stambuł pokrywa się tulipanami

W kwietniu najważniejsze miejsca i parki Stambułu pokrywają się tulipanowymi dywanami, a widoki są spektakularne - zaczyna się festiwal tulipanów. Obecność tych kwiatów w Turcji ma dłuższą historię niż myślicie. Gdzie je zobaczyć?

na placu Sultanahmet (największy kwietny dywan),

w parkach Emirgan (główny punkt festiwalu, którego nie można przegapić), Gülhane, Yıldız, Beykoz, Büyük, Küçük Çamlıca i Fethipaşa,

w parku botanicznym Soğanlı,

przy Pawilonie Hidiv.

Najlepszych widoków podczas İstanbul Lale Festivali można się spodziewać w połowie kwietnia.

Różnym ich kolorom przypisywano w Turcji określone znaczenia. Czerwone tulipany to oczywiście miłość. Fioletowe szlachetność. Żółty, inaczej niż w Polsce, radość. Biały - niewinność. Wręczony pasiasty tulipan oznaczał komplement dla pięknych oczu, z kolei rzadki czarny symbolizował nieosiągalność i wyjątkowość.

Tureckie "dywany" z tulipanów uprawiane są specjalną metodą hydroponiczną.

Hydroponika Hydroponika polega uprawie roślin w wodzie z dodatkiem substancji odżywczych, bez użycia tradycyjnego podłoża organicznego (ziemi). Dzięki temu korzenie roślin mają bezpośredni kontakt z wodą oraz rozpuszczonymi w niej składnikami pokarmowymi i nie rozrastają się nadmiernie. Taki rodzaj uprawy pozwala też lepiej kontrolować poziom wody w doniczce, zapobiega występowaniu chorób i szkodników glebowych, ogranicza ilość alergenów występujących w podłożu (np. roztoczy), nawilża powietrze wokół rośliny oraz ułatwia jej prawidłowy rozwój — tłumaczy nasza ekspertka Katarzyna Józefowicz.

Skąd się wzięły tulipany w Turcji?

Tulipany pochodzą z gór Palmiru w Azji Środkowej - trudno dziś myśleć o nich jako o dzikich kwiatach. To stąd zostały przez Turków sprowadzone do Anatolii. Szybko zyskały popularność i na stałe zadomowiły się w tureckiej kulturze. Ich symbole uwieczniano w rzemiośle artystycznym już w XII wieku! W okresie osmańskim poświęcano im wiersze, opowieści i inne formy literackie. Motyw tulipana pojawiał się wszędzie, od architektury - w meczetach, na pałacach - po tkaniny, meble, zbroje i monety.

W XVI wieku tulipany były już w całym Stambule sadzone jako roślina ogrodowa. Za czasów Sulejmana Wspaniałego, na które przypada ogromny rozwój uprawy tych kwiatów, powstała odmiana tulipana stambulskiego. Stał się symbolem stolicy Imperium Osmańskiego. Największą popularność tulipany osiągnęły jednak później - gdy władzę objął sułtan Ahmed III. Odmian tulipanów rosło tu wtedy niemal 2000, a epoce, która rozpoczęła się początkiem XVIII wieku, nadano nazwę Ery Tulipanów (Lale Devri).

Wieki później, w Anatolii tulipany uprawia się do dziś, a najbardziej charakterystyczną dla niej odmianą jest weeping bride - szlochająca panna młoda - z odwróconymi kwiatami. Spośród 167 gatunków tulipanów odwróconych, 43 można zobaczyć w Turcji. 20 z nich to gatunki endemiczne, a więc występujące naturalnie tylko tutaj.

To właśnie z Turcji tulipan trafił do Wiednia, a stamtąd, w drugiej połowie XV wieku, do Holandii, która dziś powszechnie kojarzona jest z tulipanami.

