Dipladenia - pnącze na balkon i taras

Do niedawna dipladenia, znana też pod nazwą mandewilla, należała do ścisłego grona balkonowej arystokracji. Ta egzotyczna piękność była uważana za roślinę trudną w uprawie, a do tego drogą, dlatego na balkonach i tarasach pojawiała się rzadko. Obecnie jednak sytuacja się nieco zmieniła i dipladenię można spotkać już dużo częściej. Co prawda, faktycznie jest rośliną dość wymagającą, ale wiemy o niej znacznie więcej, więc potrafimy lepiej ja pielęgnować. Ze względu na dużą popularność, cena roślin także spadała, a wiec pnącza stały się bardziej dostępne.

Odmiany mieszańcowe mandewilli

Pojawiło się sporo ciekawych odmian mieszańcowych, pochodzących od Mandevilla sanderi i nazywanych sundawillami oraz otrzymanych z krzyżowania innych gatunków, dlatego oprócz roślin o klasycznych, czerwonych, dużych, aksamitnych kwiatach, możemy też nabyć mandewille w kolorze białym lub różnych odcieniach różowego.

Jak wygląda dipladenia?

Dipladenia jest pnączem pochodzącym z tropikalnych lasów Ameryki Południowej i w naturze dorasta do kilku metrów wysokości. W uprawie pojemnikowej zwykle nie jest aż tak duża, ale i tak może osiągać 2-3 (nawet 4) metry wysokości!

Młoda roślina początkowo ma kępiasty lub rozetowy pokój, dopiero kiedy dobrze się ukorzeni, zaczyna wypuszczać długie pędy, owijając je wokół podpór (np. drabinek, tyczek bambusowych). Pędy dipladenii są elastyczne i pokryte licznymi, dużymi, skórzastymi, błyszczącymi liśćmi, które obok pięknych, trąbkowych kwiatów, stanowią ozdobę rośliny.

Jakie wymagania ma dipladenia?

Decydując się na uprawę dipladenii, musimy jednak pamiętać, że to roślina egzotyczna, mająca szczególne wymagania i jeśli ma bujnie rosnąć i obficie kwitnąć, musi mieć zapewnione odpowiednie warunki uprawowe.

Z racji swego pochodzenia, mandewilla kocha ciepło (w sezonie 20-30 st. C) i wilgotne powietrze, dlatego powinna być uprawiana na stanowisku osłoniętym od wiatru i słonecznym lub lekko półcienistym (w godzinach południowych preferuje światło rozproszone, dlatego dobrze czuje się na balkonach wschodnich lub zachodnich). Miejsce należy wybrać bardzo starannie, gdyż pnącze nie lubi przestawiania i obracania.

Jak często podlewać dipladenię?

Dipladenia preferuje wilgotne podłoże, ale jest przy tym wrażliwa na zalanie (jej zgrubiałe korzenie łatwo gniją), dlatego należy podlewać ją systematycznie, lecz umiarkowanie i uprawiać w przepuszczalnym podłożu, które nie kumuluje nadmiaru wody. Bardzo ważne jest używanie do podlewania odstanej wody o pokojowej temperaturze, dzięki czemu zmniejszy się w niej ilość chloru, a roślina nie będzie narażona na szok termiczny z powodu zbyt zimnej wody. Co jakiś czas roślinę można lekko przesuszyć, pobudzając ją w ten sposób do tworzenia większej liczby pąków kwiatowych.

W sezonie wegetacyjnym warto spryskiwać liście dipladenii wodą, a doniczkę z rośliną ustawić na wilgotnych kulkach keramzytu lub w pobliżu odkrytego zbiornika z wodą (np. wiadra z wodą), co zwiększy wilgotność powietrza wokół pnącza.

Nawożenie dipladenii

Gdy dipladenia ma zapewnione odpowiednie warunki, kwitnie długo i obficie (od kwietnia-maja do października), dlatego przez cały sezon (od kwietnia do sierpnia) oczekuje zasilania nawozami wieloskładnikowymi dla roślin kwitnących lub nawozami przeznaczonymi specjalnie dla niej (np. BOPON - nawóz do dipladenii sundaville czy Nawóz żel do sundevilli Agrecol).

Co zrobić z dipladenią na zimę?

Pod koniec sezonu, gdy temperatura na zewnątrz zaczyna spadać do poziomu 10 st. C (zwykle na początku października), dipladenię musimy zabrać do widnego, chłodnego pomieszczenia, gdzie będzie mogła spędzić zimę (w temp. 10-15 st. C, wg. zasady im mniej światła tym niższa temperatura, ale nie niższa niż 8 st. C, gdyż może to spowodować uszkodzenie rośliny). W tym czasie należy zaprzestać nawożenia, a podlewanie ograniczyć do absolutnego minimum, gdyż dipladenia w okresie spoczynku staje się bardzo wrażliwa na zalanie. Na zimę może też zrzucić liście, co jest u niej zjawiskiem naturalnym.

Przechowanie dipladenii przez zimę w dobrym stanie jest trudne, podobnie jak jej samodzielne rozmnażanie, dlatego jeśli roślina po zimie nie wznowi wegetacji, a my chcemy nadal cieszyć się jej urodą, wiosną musimy kupić nową sadzonkę.

Kiedy i jak przycinać dipladenię?

Przed zimowym spoczynkiem nie należy jednak dipladenii przycinać, czekając z zabiegiem aż do wiosny. Wtedy pędy możemy skrócić o połowę lub zostawić je bez cięcia. Możemy też wykonać cięcie częściowe, silnie skracając większość pędów i zostawiając jeden, mocny pęd bez cięcia. Dzięki temu roślina ładnie się zagęści, a jednocześnie zachowa pokrój pnącza (zabieg przeprowadza się w rękawiczkach, gdyż trujący sok może podrażniać skórę).

W marcu roślinę przesadzamy do nowej doniczki wypełnionej próchniczą, lekko kwaśną ziemią, przestawiamy w cieplejsze miejsce, częściej podlewamy i ponownie zaczynamy nawozić. Na balkon pnącze wynosimy, gdy minie niebezpieczeństwo wiosennych przymrozków (w drugiej połowie maja).

Gdzie ustawić dipladenię na balkonie i tarasie?

Dipladenia na balkonie najpiękniej prezentuje się jako soliter, gdyż jej długie pędy, pokryte zielonymi liśćmi i pięknymi kwiatami, owinięte wokół ozdobnych kratek, to wspaniała ozdoba ściany lub balustrady. Przycinane pnącze może być też uprawiane w wiszących, dużych doniczkach, z których jego pędy będą mogły się swobodnie zwieszać lub owijać wokół zawieszki utrzymującej donicę. Rośliny pięknie wyglądają też w dużych, stojących misach.

Mandewilla/Dipladenia to roślina ciepłolubna i przez zimę musi być przechowana w pomieszczeniu zabezpieczonym przed zimnem

