Świerki brązowieją od środka? To nie wina suszy, a ukrytych szkodników

Specjalista w zakresie kształtowania terenów zieleni, autor porad oraz artykułów o tematyce ogrodowej. Doświadczenie zdobywał we współpracy z architektami, w szkółce roślin ozdobnych oraz w firmach i centrach ogrodniczych. W pracy zawodowej kieruje się zasadą, że miasto idealne to rozsądne połączenie architektury i zieleni.
Świerki, na których mocno zbrązowiały igły, zostały prawdopodobnie zaatakowane przez mszycę świerkowa lub przędziorka. Ciężko będzie w tym sezonie poprawić wygląd świerków, ale warto interwencyjnie wykonać opryski środkami Magus (przędziorek) i Mospilan (mszyca) - przemiennie co 10 dni (powtórzyć 2-3 razy). Świerk, który nie ma odpowiedniej barwy być może potrzebuje nawozu i mikroelementów np. magnezu. Możliwe jest też, że po prostu ucierpiał zimą i nie ruszyła wegetacja, czyli roślina do wymiany.
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