Świerki brązowieją od środka? To nie wina suszy, a ukrytych szkodników

Maciej Aleksandrowicz
Maciej Aleksandrowicz
2026-07-10 16:04

Twoje świerki brązowieją od środka, a zielone pozostają jedynie tegoroczne młode przyrosty? Nasz Czytelnik pisze: Mam dwa problemy ze świerkami. Pierwszy to brunatnienie centralnych części świerków. Zielone pozostają tylko tegoroczne nowe odrosty. Na schnących igłach widać pewną mozaikowość barw od zielonej przez żółtą do brązowej. Charakterystyczne są bardzo drobne grudki na igłach (nie są to plamy). W niektórych miejscach pojawiła się drobna pajęczyna. Drugi problem to świerk o wypłowiałym zielonym kolorze, który nie zmienił się od roku - i świerk i kolor. Wygląda to tak jakby czas dla świerka zatrzymał się w miejscu. Poproszę o pomoc w postawieniu diagnozy. Oto porada eksperta.

Choroby świerków
Autor: Getty Images Brązowienie świerków
Maciej Aleksandrowicz
Radzi: Maciej Aleksandrowicz

Specjalista w zakresie kształtowania terenów zieleni, autor porad oraz artykułów o tematyce ogrodowej. Doświadczenie zdobywał we współpracy z architektami, w szkółce roślin ozdobnych oraz w firmach i centrach ogrodniczych. W pracy zawodowej kieruje się zasadą, że miasto idealne to rozsądne połączenie architektury i zieleni.

Świerki, na których mocno zbrązowiały igły, zostały prawdopodobnie zaatakowane przez mszycę świerkowa lub przędziorka. Ciężko będzie w tym sezonie poprawić wygląd świerków, ale warto interwencyjnie wykonać opryski środkami Magus (przędziorek) i Mospilan (mszyca) - przemiennie co 10 dni (powtórzyć 2-3 razy). Świerk, który nie ma odpowiedniej barwy być może potrzebuje nawozu i mikroelementów np. magnezu. Możliwe jest też, że po prostu ucierpiał zimą i nie ruszyła wegetacja, czyli roślina do wymiany.

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Przędziorki na świerku
Maciej Aleksandrowicz