Świerki brązowieją od środka? To nie wina suszy, a ukrytych szkodników

Twoje świerki brązowieją od środka, a zielone pozostają jedynie tegoroczne młode przyrosty? Nasz Czytelnik pisze: Mam dwa problemy ze świerkami. Pierwszy to brunatnienie centralnych części świerków. Zielone pozostają tylko tegoroczne nowe odrosty. Na schnących igłach widać pewną mozaikowość barw od zielonej przez żółtą do brązowej. Charakterystyczne są bardzo drobne grudki na igłach (nie są to plamy). W niektórych miejscach pojawiła się drobna pajęczyna. Drugi problem to świerk o wypłowiałym zielonym kolorze, który nie zmienił się od roku - i świerk i kolor. Wygląda to tak jakby czas dla świerka zatrzymał się w miejscu. Poproszę o pomoc w postawieniu diagnozy. Oto porada eksperta.

Autor: Getty Images Brązowienie świerków