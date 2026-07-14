Surfinia to jedna z odmian petunii ogrodowej dostępna w różnych kolorach. Kwiaty mogą być białe, kremowe, jasnożółte, różowe, fioletowe, czerwone, jednobarwne, dwubarwne bądź wielobarwne, z przebarwieniami w formie żyłek. Ponadto mogą być pojedyncze lub pełne. Niektóre pachną. Można z nich stworzyć przepiękne, barwne kompozycje. W sezonie podziwiamy kolorowe kaskady surfinii zwisające z balkonów. Co zrobić żeby mieć kwiaty najpiękniejsze w okolicy? Zobacz naszą galerię zdjęć.

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Jak dbać o surfinie, aby pięknie kwitły?

Aby cieszyć się kwiatami surfinii do późnej jesieni należy:

Sadzić je w specjalistycznym podłożu dla surfinii.

Donice ustawić w słonecznym miejscu – wtedy surfinia obficie kwitnie.

Niezwykle ważne jest regularne podlewanie - podczas upałów nawet dwa razy dziennie, rano i wieczorem.

Trzeba też regularnie usuwać przekwitłe kwiaty – sprzyja to dłuższemu i obfitszemu kwitnieniu.

Surfinie najlepiej ustawiać w miejscach zadaszonych i osłoniętych od wiatru, gdyż ulewne deszcze i silne podmuchy mogą uszkodzić kwiaty, które są bardzo delikatne.

Ponadto, surfinie wymagają regularnego nawożenia podczas całego sezonu. Można zakupić taki w sklepie ogrodniczym (aktualnie to dość duży wydatek) lub zastosować naturalną odżywkę, którą można zrobić z odpadów kuchennych.

Wyciąg ze skórek bananów do podlewania surfinii

To właśnie skórki bananów, które są odpadem kuchennym, idealnie nadają się do zrobienia odżywczego wyciągu do podlewania surfinii.

Jak zrobić wyciąg do podlewania surfinii?

Świeżą skórkę z banana umieszczamy w litrowym słoiku,

Następnie zalewamy letnią wodą.

Przykrywamy folią i i odstawiamy w chłodne, ciemne miejsce, min. na dwa dni.

Po tym czasie woda zrobi się zawiesista. Właśnie takim wyciągiem z bananów możemy podlewać surfinie.

Do przygotowania płynnego nawozu do surfinii wykorzystujemy skórkę banana porządnie umytą, podzieloną na mniejsze kawałki. Skórka może być moczona do siedmiu dni, im dłużej tym lepiej.

Mszyca na surfinii? Pomoże wyciąg z banana

Najczęściej do zwalczania mszyc stosuje się preparaty z cebuli, czosnku, pokrzywy oraz mniszka lekarskiego. Okazuje się, że również wyciągiem ze skórek banana możemy opryskiwać surfinie w celu odstraszenia mszyc. Jest on znacznie delikatniejszy od tego z cebuli czy czosnku, nie powinien przebarwiać delikatnych kwiatów.

Jakie właściwości mają skórki od bananów?

Skórki od banów są przede wszystkich cennym źródłem potasu i fosforu, ponadto kwasu krzemowego, wapnia, magnezu i siarki.

Skórki bananów wykorzystywane są w uprawie różnych roślin, nie tylko surfinii. Oprócz wyciągu można z nich robić gnojówkę czy nawóz długodziałający. Składniki zawarte w skórkach poprawiają ukorzenianie, krzewienie, a także kwitnienie różnych roślin. Więcej o zastosowaniu skórek od bananów w uprawie roślin piszemy w artykule: Nawóz ze skórek bananów - jak go zrobić? Jak wykorzystać? Do jakich roślin stosować?

Autor: Getty Images Surfinie to jedne z najpopularniejszlkonowych - w sklepach ogrodniczych i kwiaciarniach jest ich ogromny wybór

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