Inwestycja w zabezpieczenia przed nornicami zwraca się szybko

Nornice to małe, ale wyjątkowo uciążliwe gryzonie, które potrafią w ciągu jednego sezonu zniszczyć rabaty kwiatowe, trawnik czy młode drzewka owocowe. Żerują pod ziemią, obgryzając korzenie, cebulki i kłącza, co prowadzi do więdnięcia i obumierania roślin.

W polskich ogrodach pojawiają się szczególnie tam, gdzie jest bujna roślinność, kompostowniki, sterty gałęzi lub sąsiedztwo łąk i lasów. Nie zapadają w sen zimowy, więc działają przez cały rok.

Zabezpieczenie ogrodu przed nornicami to nie tylko oszczędność czasu i nerwów, ale przede wszystkim ochrona finansowa - naprawa zniszczeń bywa droższa niż prewencja. Przedstawiamy kompletny przegląd metod oraz aktualne ceny zabezpieczeń ogrodu przed nornicami.

Sprawdź, czy w twoim ogrodzie grasują nornice

Obecność nornic najłatwiej rozpoznać po charakterystycznych, płytkich tunelach biegnących tuż pod powierzchnią ziemi oraz małych otworach wejściowych, którym nie towarzyszą kopce ziemi – w przeciwieństwie do działalności kretów.

Dodatkowym sygnałem alarmowym są nagle więdnące rośliny, mimo regularnego podlewania, co wynika z podgryzania ich systemów korzeniowych. Nornice szczególnie upodobały sobie młode drzewka, krzewy ozdobne, warzywa korzeniowe oraz cebulki kwiatowe, które stanowią dla nich łatwe źródło pożywienia.

Warto także zwrócić uwagę na obgryzioną korę u podstawy roślin oraz zapadającą się ziemię w miejscach przebiegu korytarzy. Szybka reakcja jest kluczowa - jeśli zignorujemy pierwsze oznaki ich obecności, populacja nornic może szybko się rozrosnąć, prowadząc do znacznych strat i osłabienia całego ogrodu.

Ile kosztują siatki ochronne przeciw nornicom?

Siatki ochronne to najskuteczniejsza mechaniczna bariera przed nornicami. Gęsta siatka z polipropylenu (oczka ok. 15–20 mm, gramatura 23–40 g/m²) układana jest pod trawnikiem na głębokości 5–10 cm lub wokół bryły korzeniowej przy sadzeniu drzew i krzewów. Uniemożliwia gryzoniom dostęp do korzeni, cebulek i kłączy, zapewniając ochronę na wiele lat.

Koszt siatki:

Rolka 1,5 × 100 m: 179–193 zł (ok. 1,20–1,93 zł/m²).

Rolka 2 × 50 m: ok. 135–190 zł.

Siatka na metry (1,5 m szerokości): 2,79 zł/mb.

Zestaw z kotwami/mocowaniami: +20–50 zł. Montaż z materiałem (usługa): 20–28 zł/m².

Kosze i osłony ochronne na korzenie

Kosze ochronne (plastikowe lub ocynkowane) zakładane są bezpośrednio na bryłę korzeniową rośliny lub cebulki w momencie sadzenia. Tworzą fizyczną barierę, przez którą nornice nie mogą przegryźć korzeni. Idealne rozwiązanie do rabat kwiatowych, róż, bylin i młodych drzewek owocowych - chronią pojedyncze rośliny bez ingerencji w cały ogród.

Aktualne ceny:

Kosz Ø 35–45 cm: 47–55 zł/szt.

Kosz większy Ø 60 cm lub 45 × 40 cm: 65–79 zł/szt.

Zestaw 4–8 koszy: od 84–140 zł.

Pułapki mechaniczne na nornice

Pułapki mechaniczne (rurowe chwytacze i żywołapki) umieszcza się bezpośrednio w korytarzach nornic. Gryzoń wchodzi do środka, ale nie może wyjść dzięki systemowi zapadek lub furtki. To humanitarna metoda - złapanego szkodnika można wypuścić daleko od ogrodu. Skuteczne przy małej lub średniej liczbie nornic.

Ceny pułapek:

Pojedyncza pułapka rurowa/żywolapka: 9–15 zł.

Zestaw 5–6 pułapek: 42–61 zł.

Profesjonalna pułapka wielokrotnego użytku: 14–25 zł/szt.

Odstraszacze ultradźwiękowe i solarne

Odstraszacze ultradźwiękowe i solarne emitują dźwięki o wysokiej częstotliwości oraz wibracje/sejsmiczne impulsy nieprzyjemne dla nornic i kretów. Urządzenia solarne nie wymagają wymiany baterii i działają na obszarze od 700 do nawet 1800 m². Nornice stopniowo opuszczają teren i unikają go w przyszłości.

Aktualne ceny:

Pojedynczy odstraszacz solarny/soniczny: 35–55 zł.

Mocniejszy model na 1000–1500 m²: 109–150 zł.

Zestaw 4–8 szt.: 98–190 zł (w przeliczeniu ok. 26–45 zł/szt.).

Metody naturalne i granulaty chemiczne

Metody naturalne opierają się na sadzeniu roślin odstraszających (lawenda, czosnek ozdobny, mięta, rącznik, czarna porzeczka) oraz utrzymaniu porządku - koszenie trawnika, usuwanie chwastów i kompostowników blisko rabat. Wspomagająco stosuje się granulaty (np. Nornit BROS), które nornice zjadają, co prowadzi do ich eliminacji.

Aktualne ceny:

Granulat Nornit BROS 140 g: 6,50–15 zł.

Opakowanie 1 kg: ok. 27,50 zł.

