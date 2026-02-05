Specjalista w zakresie kształtowania terenów zieleni, autor porad oraz artykułów o tematyce ogrodowej. Doświadczenie zdobywał we współpracy z architektami, w szkółce roślin ozdobnych oraz w firmach i centrach ogrodniczych. W pracy zawodowej kieruje się zasadą, że miasto idealne to rozsądne połączenie architektury i zieleni.

Jak wygląda kocimiętka żyłkowana?

Kocimiętka żyłkowana (Nepeta nervosa), w odróżnieniu od bardziej popularnej kocimiętki Fassena (Nepeta fassenii) ma zwarty, gęsty pokrój, tworzy zwarte, wyprostowane kępy o wysokości 30-50 cm. Jej charakterystyczną cechą są lancetowate, ząbkowane liście z bardzo wyraźnym, niemal wytłoczonym unerwieniem – stąd właśnie wzięła się jej nazwa „żyłkowana”.

Największym atutem są jednak jej kwiaty. Zebrane w gęste, kłosowate kwiatostany, pojawiają się obficie od czerwca do sierpnia. Najczęściej mają intensywny, niebieskofioletowy kolor, który stanowi wspaniały akcent kolorystyczny w ogrodowych kompozycjach.

Jest byliną (rośliną wieloletnią) lubiącą ciepłe stanowiska, dobrze sprawdza się na bardzo słonecznych rabatach, np. w ogrodach skalnych. Szybko się rozrasta.

Raczej nie sporządza się z niej żadnych herbat, ani innych przetworów. Wymaga słonecznego stanowiska i umiarkowanie wilgotnej, przeciętnej pod względem zasobności gleby. Spokojnie wytrzymuje nasze zimy, więc jest mrozoodporna - znosi temperatury do ponad -20 stopni.

Kocimiętka żyłkowana 'Blue Moon'

Najpopularniejsza odmianą kocimiętki żyłkowanej jest 'Blue Moon' o niebieskofioletowych kwiatach. Roślina kwitnie od lipca do września, a jeśli przytniemy ją zaraz po kwitnieniu, powtarza znów kwitnienie jesienią.