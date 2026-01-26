Architekt krajobrazu ze specjalizacją "zieleń zabytkowa". Pisała i redagowała teksty o zakładaniu, urządzaniu i pielęgnacji ogrodów. Fascynowało ją tradycyjne ogrodnictwo i rolnictwo, bo zapomniane dziś metody uprawy roślin - nawet w naszym "zchemizowanym" trującym świecie - pozwalają nieco lepiej żyć.

Kiedy przesadzać skrzydłokwiat?

Optymalny czas na przesadzanie skrzydłokwiatu to luty lub marzec (do kwietnia), po zakończeniu okresu spoczynku (który trwa od października do stycznia). W tym okresie roślina wchodzi w fazę intensywnego wzrostu i szybciej regeneruje się po przesadzeniu.

Czy można przesadzić skrzydłokwiat, gdy kwitnie?

Nie jest zalecane przesadzanie skrzydłokwiatu, gdy kwitnie, ponieważ w okresie kwitnienia zabieg ten może być dla rośliny szokiem i zaburzyć jej funkcjonowanie. Jednak jeśli przesadzanie kwitnącej rośliny jest konieczne, proszę ostrożnie wyjąć bryłę korzeniową, przełożyć do nowej doniczki i obsypać nowym podłożem, uważając by roślina znalazła się na takiej samej głębokości jak poprzednio.