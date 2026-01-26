Spis treści
Architekt krajobrazu ze specjalizacją "zieleń zabytkowa". Pisała i redagowała teksty o zakładaniu, urządzaniu i pielęgnacji ogrodów. Fascynowało ją tradycyjne ogrodnictwo i rolnictwo, bo zapomniane dziś metody uprawy roślin - nawet w naszym "zchemizowanym" trującym świecie - pozwalają nieco lepiej żyć.
Kiedy przesadzać skrzydłokwiat?
Optymalny czas na przesadzanie skrzydłokwiatu to luty lub marzec (do kwietnia), po zakończeniu okresu spoczynku (który trwa od października do stycznia). W tym okresie roślina wchodzi w fazę intensywnego wzrostu i szybciej regeneruje się po przesadzeniu.
Czy można przesadzić skrzydłokwiat, gdy kwitnie?
Nie jest zalecane przesadzanie skrzydłokwiatu, gdy kwitnie, ponieważ w okresie kwitnienia zabieg ten może być dla rośliny szokiem i zaburzyć jej funkcjonowanie. Jednak jeśli przesadzanie kwitnącej rośliny jest konieczne, proszę ostrożnie wyjąć bryłę korzeniową, przełożyć do nowej doniczki i obsypać nowym podłożem, uważając by roślina znalazła się na takiej samej głębokości jak poprzednio.
Jak przesadzać skrzydłokwiat krok po kroku?
- Przygotuj odpowiednie podłoże oraz doniczkę o rozmiar większą od dotychczasowej. Pamiętaj, że doniczka musi mieć otwory drenażowe.
- Delikatnie wyjmij skrzydłokwiat z dotychczasowej doniczki (można delikatnie uderzyć w boki doniczki, aby ułatwić wyjęcie).
- Ostrożnie usuń stare podłoże spomiędzy korzeni.
- Usuń obumarłe lub uszkodzone korzenie.
- Na dnie nowej doniczki umieść warstwę drenażu (np. keramzyt), a na nią wsyp część przygotowanego podłoża.
- Umieść skrzydłokwiat w doniczce, tak aby górna powierzchnia bryły korzeniowej znajdowała się na tej samej wysokości, co w poprzedniej doniczce.
- Uzupełnij doniczkę podłożem, delikatnie ugniatając je wokół korzeni.
- Po przesadzeniu roślinę obficie podlej.
Jak dbać o skrzydłokwiat po przesadzeniu?
Przez pierwsze kilka tygodni po przesadzeniu, skrzydłokwiat potrzebuje szczególnej opieki. Ustaw go w miejscu z rozproszonym światłem, unikaj bezpośredniego nasłonecznienia. Regularnie podlewaj, utrzymując wilgotne podłoże, ale nie dopuszczając do przelania. Po około miesiącu możesz zacząć nawozić roślinę specjalnym nawozem dla roślin kwitnących.
